響應世界地球日 7-ELEVEN指定蔬食2件8.5折

迎接4月22日「世界地球日」，7-ELEVEN推出一系列「擴大低碳餐飲」、「促進循環經濟」 行動，除了超過百項多元的低碳飲食商品，統一集團更斥資逾千萬元自建「OPEN iECO循環杯機」永續循環系統，搶先在政策之前，讓沒有攜帶環保杯的民眾，也能輕鬆減塑、減碳做環保。

自4月19日起7-ELEVEN全新推出全台超商首顆「低碳植米飯糰」，將國立屏東科技大學王裕民教授組成跨領域研究團隊所研發「低碳植米」商業化應用。「低碳植米」是利用創新農業生技培育，米種為產銷履歷認證的台南11號，種植過程較一般水稻可省下30%的用水量。首波運用在人氣商品「石安牧場溏心蛋飯糰」，以及與農糧署合作首屆台灣天糰爭霸戰競賽中的冠軍飯糰「海瑞摃丸韓式炒飯飯糰」2款商品。

除了「低碳植米飯糰」 ，7-ELEVEN也放大「綠色優惠」推廣低碳飲食，自4月19日起超過百項低碳商品享有折扣或是OPEN POINT點數優惠，包含天素地蔬系列商品、現蒸地瓜、光合沙拉、水果、植物奶飲品等，全台77間門市複合經營的「天素地蔬複合店」也同步於4月19日至5月2日展開指定商品任選2件8.5折活動。此外7-ELEVEN更首度攜手OATLY植物奶於OPEN POINT APP舉辦「OATLY x CITY系列」集點送活動，合作開發「地球隨行杯」、「文青小提袋」、「亞麻輕便袋」等可重複使用的實用小物，友善環境也能保有時髦風格。

目前7-ELEVEN每月1號提供自帶杯現省7元優惠之外，也積極擴大循環杯據點提升借還便利性，於2022年底已導入全台500間7-ELEVEN門市，預計2023年可達千店目標。這次7-ELEVEN也宣布與新北市政府合作於新北市門市打造「永續循環標竿店」，是首間同時集結可回收PET寶特瓶、乾電池「高效智慧回收機」、「OPEN iECO循環杯機」並專區販售寶特瓶回收再製品的門市，同時，為歡慶「高效智慧回收機」首次進駐基隆地區，7-ELEVEN更偕同基隆市政府合作回收送咖啡活動。