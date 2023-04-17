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響應世界地球日 7-ELEVEN指定蔬食2件8.5折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
迎接世界地球日，7-ELEVEN推廣低碳飲食，自4月19日起超過百項低碳商品享有折扣或是OPEN POINT點數優惠，包含天素地蔬系列商品、現蒸地瓜、光合沙拉、水果、植物奶飲品等。圖／7-ELEVEN提供
迎接世界地球日，7-ELEVEN推廣低碳飲食，自4月19日起超過百項低碳商品享有折扣或是OPEN POINT點數優惠，包含天素地蔬系列商品、現蒸地瓜、光合沙拉、水果、植物奶飲品等。圖／7-ELEVEN提供

迎接4月22日「世界地球日」，7-ELEVEN推出一系列「擴大低碳餐飲」、「促進循環經濟」 行動，除了超過百項多元的低碳飲食商品，統一集團更斥資逾千萬元自建「OPEN iECO循環杯機」永續循環系統，搶先在政策之前，讓沒有攜帶環保杯的民眾，也能輕鬆減塑、減碳做環保。

自4月19日起7-ELEVEN全新推出全台超商首顆「低碳植米飯糰」，將國立屏東科技大學王裕民教授組成跨領域研究團隊所研發「低碳植米」商業化應用。「低碳植米」是利用創新農業生技培育，米種為產銷履歷認證的台南11號，種植過程較一般水稻可省下30%的用水量。首波運用在人氣商品「石安牧場溏心蛋飯糰」，以及與農糧署合作首屆台灣天糰爭霸戰競賽中的冠軍飯糰「海瑞摃丸韓式炒飯飯糰」2款商品。

除了「低碳植米飯糰」 ，7-ELEVEN也放大「綠色優惠」推廣低碳飲食，自4月19日起超過百項低碳商品享有折扣或是OPEN POINT點數優惠，包含天素地蔬系列商品、現蒸地瓜、光合沙拉、水果、植物奶飲品等，全台77間門市複合經營的「天素地蔬複合店」也同步於4月19日至5月2日展開指定商品任選2件8.5折活動。此外7-ELEVEN更首度攜手OATLY植物奶於OPEN POINT APP舉辦「OATLY x CITY系列」集點送活動，合作開發「地球隨行杯」、「文青小提袋」、「亞麻輕便袋」等可重複使用的實用小物，友善環境也能保有時髦風格。

目前7-ELEVEN每月1號提供自帶杯現省7元優惠之外，也積極擴大循環杯據點提升借還便利性，於2022年底已導入全台500間7-ELEVEN門市，預計2023年可達千店目標。這次7-ELEVEN也宣布與新北市政府合作於新北市門市打造「永續循環標竿店」，是首間同時集結可回收PET寶特瓶、乾電池「高效智慧回收機」、「OPEN iECO循環杯機」並專區販售寶特瓶回收再製品的門市，同時，為歡慶「高效智慧回收機」首次進駐基隆地區，7-ELEVEN更偕同基隆市政府合作回收送咖啡活動。

7-ELEVEN早於2019年起積極與供應商共同研究包材減塑解方，自去年底陸續停止提供咖啡及鮮食的一次性免費提網，使得7-ELEVEN在2022年較前一年大幅減少超過120噸的塑料。今年4月起7-ELEVEN更領先零售通路擴大循環經濟範疇，將寶特瓶等可回收物料製成的再生塑料（Recycled PET, rPET），運用在部分生鮮沙拉包裝容器，此原料生產過程比起原生的PET可減碳超過6成，後續將逐步擴大使用，並持續對應聯合國SDG 12責任消費及生產，以源頭管理、材質替換、鼓勵自帶及擴大回收機制等四大方向深耕減塑。

4月19日至5月16日OPEN POINT會員於OPEN POINT APP循環杯功能頁上線上借杯，並於指定OPEN iECO循環杯服務門市兌換取杯成功，即可加贈OPEN POINT點數10點。圖／7-ELEVEN提供
4月19日至5月16日OPEN POINT會員於OPEN POINT APP循環杯功能頁上線上借杯，並於指定OPEN iECO循環杯服務門市兌換取杯成功，即可加贈OPEN POINT點數10點。圖／7-ELEVEN提供
迎接世界地球日，7-ELEVEN放大「綠色優惠」推廣低碳飲食，自4月19日起超過百項低碳商品享有折扣或是OPEN POINT點數優惠。圖／7-ELEVEN提供
迎接世界地球日，7-ELEVEN放大「綠色優惠」推廣低碳飲食，自4月19日起超過百項低碳商品享有折扣或是OPEN POINT點數優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN領先零售通路擴大循環經濟範疇，將寶特瓶等可回收物料製成的再生塑料，運用在部分生鮮沙拉包裝容器。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN領先零售通路擴大循環經濟範疇，將寶特瓶等可回收物料製成的再生塑料，運用在部分生鮮沙拉包裝容器。圖／7-ELEVEN提供
自4月19日起7-ELEVEN全新推出全台超商首顆「低碳植米飯糰」。圖／7-ELEVEN提供
自4月19日起7-ELEVEN全新推出全台超商首顆「低碳植米飯糰」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與地方政府共同發揮影響力，與新北市政府合作於新北市門市打造「永續循環標竿店」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與地方政府共同發揮影響力，與新北市政府合作於新北市門市打造「永續循環標竿店」。圖／7-ELEVEN提供

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