聯合利華Pureit瞬熱濾淨飲水機美型上市！早鳥享優惠

補充水分是每天不可或缺的事情，而民眾最在意熱水瓶重複加熱，以及飲水機水垢難以清潔、喝出異味等問題。擁有20年淨水歷史的國際大品牌聯合利華 𝗣𝘂𝗿𝗲𝗶𝘁 全新推出「瞬熱濾淨飲水機」，讓你快速擁有純淨好水，享受柔順的飲水口感。

擁有20年淨水歷史的國際大品牌聯合利華 𝗣𝘂𝗿𝗲𝗶𝘁 全新推出「瞬熱濾淨飲水機」，強調3秒瞬熱免等待，並提供6段控溫、4種水量，還能同時進行4重過濾。此外，搭配獨家GRX黃金比例濾芯，將水中雜質、餘氯、重金屬去除高達99%，還有超越業界6倍的軟水效果，保持水質純淨提供一家人最純粹的甘美好水。

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