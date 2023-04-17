超有夏季感！FENDI經典Peekaboo IseeU編織包 工藝驚人
FENDI為深受歡迎的經典Peekaboo IseeU包換上夏季新裝！迎接2023春夏，FENDI推出全新編織皮革Peekaboo IseeU包款，採用皮革同色系手工編織飾邊和前幅，兩側飾有經典牛角鎖。內襯採用柔軟同色系的納帕皮革，由外側可以看到，並以堅硬隔板分成雙隔層，附可拆卸式、可客製化內袋以及金色金屬。搭配手柄和可調式、可拆式編織飾邊肩帶，可手提亦可肩背，是今年夏天最優雅奢華的時尚新包。
FENDI更特別邀請亞洲時尚網紅Bryanboy前往位於義大利托斯卡尼的FENDI工坊，揭開品牌經典包款Peekaboo製作工藝的神秘面紗。影片中可見FENDI工匠從縫紉、裁切、編織到成品，一絲不苟的嚴謹製作過程，以不容絲毫失誤的精準度，打造融合幾何與曲線線條於一身的Peekaboo包款。Peekaboo包充滿建築特色的梯形形狀，完全承襲FENDI工坊傳承自上世紀中葉有框包款的迷人設計，以乾淨簡約的當代皮革工藝，表現出FENDI雋永不退流行的魅力。
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