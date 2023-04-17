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超有夏季感！FENDI經典Peekaboo IseeU編織包 工藝驚人

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI以著名的義大利人手皮革工藝打造最新Peekaboo ISeeU皮革編織包。圖／FENDI提供
FENDI以著名的義大利人手皮革工藝打造最新Peekaboo ISeeU皮革編織包。圖／FENDI提供

FENDI為深受歡迎的經典Peekaboo IseeU包換上夏季新裝！迎接2023春夏，FENDI推出全新編織皮革Peekaboo IseeU包款，採用皮革同色系手工編織飾邊和前幅，兩側飾有經典牛角鎖。內襯採用柔軟同色系的納帕皮革，由外側可以看到，並以堅硬隔板分成雙隔層，附可拆卸式、可客製化內袋以及金色金屬。搭配手柄和可調式、可拆式編織飾邊肩帶，可手提亦可肩背，是今年夏天最優雅奢華的時尚新包。

FENDI更特別邀請亞洲時尚網紅Bryanboy前往位於義大利托斯卡尼的FENDI工坊，揭開品牌經典包款Peekaboo製作工藝的神秘面紗。影片中可見FENDI工匠從縫紉、裁切、編織到成品，一絲不苟的嚴謹製作過程，以不容絲毫失誤的精準度，打造融合幾何與曲線線條於一身的Peekaboo包款。Peekaboo包充滿建築特色的梯形形狀，完全承襲FENDI工坊傳承自上世紀中葉有框包款的迷人設計，以乾淨簡約的當代皮革工藝，表現出FENDI雋永不退流行的魅力。

FENDI皮革編織Peekaboo ISeeU中型款，19萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI皮革編織Peekaboo ISeeU中型款，19萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI皮革編織Peekaboo ISeeU中型款，19萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI皮革編織Peekaboo ISeeU中型款，19萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI為經典的Peekaboo ISeeU包推出2023春夏最新皮革編織款。圖／FENDI提供
FENDI為經典的Peekaboo ISeeU包推出2023春夏最新皮革編織款。圖／FENDI提供
FENDI皮革編織Peekaboo ISeeU中型款，19萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI皮革編織Peekaboo ISeeU中型款，19萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI以著名的義大利人手皮革工藝打造最新Peekaboo ISeeU皮革編織包。圖／FENDI提供
FENDI以著名的義大利人手皮革工藝打造最新Peekaboo ISeeU皮革編織包。圖／FENDI提供
FENDI以著名的義大利人手皮革工藝打造最新Peekaboo ISeeU皮革編織包。圖／FENDI提供
FENDI以著名的義大利人手皮革工藝打造最新Peekaboo ISeeU皮革編織包。圖／FENDI提供
FENDI為經典的Peekaboo ISeeU包推出2023春夏最新皮革編織款。圖／FENDI提供
FENDI為經典的Peekaboo ISeeU包推出2023春夏最新皮革編織款。圖／FENDI提供
FENDI為經典的Peekaboo ISeeU包推出2023春夏最新皮革編織款。圖／FENDI提供
FENDI為經典的Peekaboo ISeeU包推出2023春夏最新皮革編織款。圖／FENDI提供
亞洲時尚網紅BRYANBOY參訪位於義大利托斯卡尼的FENDI皮革工坊。圖／FENDI提供
亞洲時尚網紅BRYANBOY參訪位於義大利托斯卡尼的FENDI皮革工坊。圖／FENDI提供
FENDI 皮革編織Peekaboo ISeeU小型款，18萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI 皮革編織Peekaboo ISeeU小型款，18萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI為經典的Peekaboo ISeeU包推出2023春夏最新皮革編織款。圖／FENDI提供
FENDI為經典的Peekaboo ISeeU包推出2023春夏最新皮革編織款。圖／FENDI提供
FENDI以著名的義大利人手皮革工藝打造最新Peekaboo ISeeU皮革編織包。圖／FENDI提供
FENDI以著名的義大利人手皮革工藝打造最新Peekaboo ISeeU皮革編織包。圖／FENDI提供

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