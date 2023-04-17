直擊！口罩解封首日 高鐵旅客：要花時間化妝

疫情趨緩，口罩令逐步鬆綁，今天起搭乘高鐵等大眾交通工具改為「建議」配戴口罩，記者今早在高鐵南港站直擊多數旅客仍戴著口罩，僅零星旅客沒戴口罩。一名男子說，為保護自己健康，還是決定要戴著口罩搭車，「戴著口罩比較有安全感！」

今天上午10時許，高鐵112車次列車從左營抵達南港，不少從南部來的旅客出站時仍把口罩「戴好戴滿」，一名20多歲女子表示，她知道今天已開放讓旅客自己決定要不要戴口罩，「我比較傾向不戴口罩！」但她認為戴口罩除了可以預防感染，「還能防曬」，所以仍然戴著口罩。

國內2020年4月1日起實施大眾運輸口罩禁令，今天起搭乘大眾運輸工具不用再戴口罩。一名正在等公車年約50歲的張小姐，口罩戴得嚴實。她表示，雖然知道今天口罩禁令解除，但是口罩已經戴習慣了，因此還是戴著口罩出門、上車。

30歲高姓女子今天上午11時許，沒戴口罩走向購票機購買高鐵車票，她表示，贊同政府讓人民自己決定要不要戴口罩，「因為不戴口罩比較舒服！」但她也表示，口罩解禁後，女生出門前可能要花夠多時間妝點打扮。

34歲江姓男子家住松山區，他今早搭捷運來高鐵南港站接家人，他說，因為擔心二度確診，搭乘大眾運輸工具時，還是會把口罩戴好。