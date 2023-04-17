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製表品牌跨界交朋友 Hublot攜手藝術家Daniel Arsham

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
ZENITH邀請DJ兼多媒體創作人「KLAUS」成為最新的品牌摯友。圖／真力時提供
ZENITH邀請DJ兼多媒體創作人「KLAUS」成為最新的品牌摯友。圖／真力時提供

瑞士製表品牌宇舶表（HUBLOT），宣布美國前衛藝術家Daniel Arsham成為品牌藝術大使，與村上隆、Richard Orlinski 、刺青藝術家Maxime Plescia-Buchi等人同為宇舶大家庭成員。為慶祝全新藝術品牌大使的加入，台灣將於於4月28日起至29日假台北101的88樓舉辦高空藝術展，展出縱價約3000萬的精選Daniel Arsham和其他品牌大使的藝術傑作，同場也將展出2023年初剛發表的最新村上隆聯名腕表，是繼紐約和日內瓦後，全亞洲唯一展出的城市。

藝術家Daniel Arsham以「未來考古學家」自居，藝術創作以模擬的考古遺址為特色，曾與DIOR、Tiffany & Co.等許多時尚品牌合作，甚至進軍服裝設計領域。日前為慶祝與宇舶表展開新的合作，於海拔2583公尺的瑞士策馬特施瓦爾茨湖旁，打造一座高達20公尺的名為的雪中日晷限時地景裝置「Light & Time」，為藝術家一系列Connecting Time探索時間奧秘的作品之一，以石英晶體形狀的方尖碑投射的陰影指示時間，藝術家透過自然元素，創造這座結合藝術和時間的特殊裝置。

另一瑞士製表品牌真力時（Zenith）則宣布義大利DJ兼內容創作者、人稱「Klaus」的Tudor Laurini為最新品牌摯友，現身在日內瓦隆河（Rhône）旁Halles de l’île舉辦的ZENITH Watches & Wonders派對。身兼藝術家創作者等多成身份的Klaus在義大利網路上深具影響力，他的「Wanderlust Vision」企劃圍繞旅行的概念宣揚不同文化，結合他在多個不同領域的追求，與品牌最新推出的Pilot飛行員系列完美呼應。

宇舶Big Bang陀飛輪藍寶石腕表。圖／宇舶表提供
宇舶Big Bang陀飛輪藍寶石腕表。圖／宇舶表提供
宇舶品牌大使Daniel Arsham配戴Big Bang Unico藍寶石計時碼表。圖／宇舶表提供
宇舶品牌大使Daniel Arsham配戴Big Bang Unico藍寶石計時碼表。圖／宇舶表提供
宇舶Big Bang陀飛輪螢光黃SAXEM腕表。圖／宇舶表提供
宇舶Big Bang陀飛輪螢光黃SAXEM腕表。圖／宇舶表提供
宇舶Big Bang Unico 藍色藍寶石計時碼表。圖／宇舶表提供
宇舶Big Bang Unico 藍色藍寶石計時碼表。圖／宇舶表提供
宇舶品牌大使Daniel Arsham的日晷地景創作「Light & Time」。圖／宇舶表提供
宇舶品牌大使Daniel Arsham的日晷地景創作「Light & Time」。圖／宇舶表提供

品牌 藝術家 義大利

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