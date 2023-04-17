人生第一支電動牙刷！飛利浦Sonicare輕柔軟毛電動牙刷3新機上市最低千元入手

電動牙刷對口腔清潔的省力性與潔淨度，也是「用過回不去」的世代進化之一。飛利浦Sonicare這次針對可能是首度使用電動牙刷的入門族群，推出了輕柔軟毛系列潔淨、舒敏、多效共3款音波電動牙刷，最高30天超強續航、最低不用2千元就能入手，輕鬆感受品牌經典的音波流體潔力技術帶來的全新潔牙體驗。

喜愛替產品取暱稱的飛利浦，將這次功能最豐富的款輕柔多效款稱為「多效小亮刷」，擁有5種模式：清潔、亮白、深層亮白、護齦、SPA按摩，包裝內附輕柔亮白及專業按摩2種刷頭，其中時髦大膽的「玫瑰紅」配色超級搶眼，隨附同色系旅行收納盒，可放置主機與最多2支刷頭，對於經常有差旅需求的民眾來說非常方便攜帶使用。

而舒敏小彩刷則是推出3款夢幻馬卡龍色系，有薄荷綠、薰衣草紫、雲朵藍3款於不同通路銷售，內建清潔、敏感、深層清潔3種基本模式及1支輕柔舒敏刷頭，喜歡軟毛觸感，對亮白功能沒有特別需求的消費者，2千有找的價格非常值得入手。