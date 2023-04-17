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人生第一支電動牙刷！飛利浦Sonicare輕柔軟毛電動牙刷3新機上市最低千元入手

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
多效小亮刷時髦大膽的玫瑰紅色以及舒敏小彩刷的薰衣草紫色，都恰好搭上今年的流行色話題。記者黃筱晴／攝影
多效小亮刷時髦大膽的玫瑰紅色以及舒敏小彩刷的薰衣草紫色，都恰好搭上今年的流行色話題。記者黃筱晴／攝影

電動牙刷對口腔清潔的省力性與潔淨度，也是「用過回不去」的世代進化之一。飛利浦Sonicare這次針對可能是首度使用電動牙刷的入門族群，推出了輕柔軟毛系列潔淨、舒敏、多效共3款音波電動牙刷，最高30天超強續航、最低不用2千元就能入手，輕鬆感受品牌經典的音波流體潔力技術帶來的全新潔牙體驗。

喜愛替產品取暱稱的飛利浦，將這次功能最豐富的款輕柔多效款稱為「多效小亮刷」，擁有5種模式：清潔、亮白、深層亮白、護齦、SPA按摩，包裝內附輕柔亮白及專業按摩2種刷頭，其中時髦大膽的「玫瑰紅」配色超級搶眼，隨附同色系旅行收納盒，可放置主機與最多2支刷頭，對於經常有差旅需求的民眾來說非常方便攜帶使用。

而舒敏小彩刷則是推出3款夢幻馬卡龍色系，有薄荷綠、薰衣草紫、雲朵藍3款於不同通路銷售，內建清潔、敏感、深層清潔3種基本模式及1支輕柔舒敏刷頭，喜歡軟毛觸感，對亮白功能沒有特別需求的消費者，2千有找的價格非常值得入手。

如果是入門新手、對價格敏感的消費者，還可以選擇潔淨小羽刷，白、粉、綠、黑4款經典的Sonicare外觀色系，搭載清潔、敏感模式2種模式，以及1支輕柔潔淨刷頭，建議售價只要1,680元親民好入手，限時再送1盒市值660元的輕柔潔淨刷頭，等於千元就可以晉升電動牙刷一族。

飛利浦Sonicare多效小亮刷，隨附旅行盒，擁有30天高效電量續航。記者黃筱晴／攝影
飛利浦Sonicare多效小亮刷，隨附旅行盒，擁有30天高效電量續航。記者黃筱晴／攝影
Sonicare多效小亮刷的旅行盒可以輕鬆收納主機與最多2支刷頭。記者黃筱晴／攝影
Sonicare多效小亮刷的旅行盒可以輕鬆收納主機與最多2支刷頭。記者黃筱晴／攝影
飛利浦Sonicare舒敏小彩刷限時特價1,999元，於指定通路購買指定機種可獲贈CAFE!N濃萃咖啡球10顆組 。圖／飛利浦Sonicare提供
飛利浦Sonicare舒敏小彩刷限時特價1,999元，於指定通路購買指定機種可獲贈CAFE!N濃萃咖啡球10顆組 。圖／飛利浦Sonicare提供
Sonicare多效小亮刷包裝內附輕柔亮白及專業按摩2種刷頭，可依需求隨時替換使用。記者黃筱晴／攝影
Sonicare多效小亮刷包裝內附輕柔亮白及專業按摩2種刷頭，可依需求隨時替換使用。記者黃筱晴／攝影
飛利浦Sonicare多效小亮刷建議售價3,590元，於指定通路購買還可獲得還可獲得市值680元的CAFE!N濃萃咖啡球戶外組。圖／飛利浦Sonicare提供
飛利浦Sonicare多效小亮刷建議售價3,590元，於指定通路購買還可獲得還可獲得市值680元的CAFE!N濃萃咖啡球戶外組。圖／飛利浦Sonicare提供
飛利浦Sonicare潔淨小羽刷包含白、粉、黑、綠4種配色，建議售價只要1,680元，限時再送1盒市值660元的輕柔潔淨刷頭。圖／飛利浦Sonicare提供
飛利浦Sonicare潔淨小羽刷包含白、粉、黑、綠4種配色，建議售價只要1,680元，限時再送1盒市值660元的輕柔潔淨刷頭。圖／飛利浦Sonicare提供
多效小亮刷與舒敏小彩刷最大差別是在模式種類，注重亮白功能的消費者，選有收納盒的小亮刷更合適。記者黃筱晴／攝影
多效小亮刷與舒敏小彩刷最大差別是在模式種類，注重亮白功能的消費者，選有收納盒的小亮刷更合適。記者黃筱晴／攝影

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