梅西 x LV x 馬克紐森 天王級組合行李箱 廣告帥到不行
繼2022卡達世界盃期間的合作之後，行李箱起家的精品龍頭品牌路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）再度攜手號稱GOAT的足球巨星梅西（Lionel Messi），推出最新旅行形象廣告「Horizons Never End」，演繹由設計鬼才馬克紐森（Marc Newson）操刀設計的行李箱。
「我認為眼界就是遠望未來，任由想像力飛馳，思考可能發生的事和未來的各種可能性。」梅西說。在著名攝影師兼製片人格倫盧奇福德（Glen Luchford）的鏡頭下，這位足球界巨星坐在候機大廳內，將雙腿伸直於Horizon滾輪行李箱上；在停機坪的畫面中，梅西坐在路易威登最具代表性的硬箱上，手倚他的Horizon行李箱、腳踩Monogram足球，展現蓄勢待發的英姿。
馬克紐森是最有影響力的工業設計師之一，並自2014年起攜手路易威登一同推廣與創新旅行藝術。Celebrating Monogram系列是雙方首次的合作，系列中的「終極版的現代後背包」採用明亮俏皮的色彩點綴，大受歡迎；2016年，他首度為路易威登打造出經典的Horizon系列；2019年，他構思出椅熱壓針織方式打造的極致輕盈Horizon Soft滾輪行李箱系列，優雅且摩登的Pégase行李箱則是他2022年的創意巧思。
此次梅西廣告款的Horizon系列行李箱，採用硬度和強度都更升級的新PP（聚丙烯）材質製作，超輕薄的箱殼是以灌模到數層的立體類網紗上的手法製作而成，外觀裝飾經典的Monogram或Damier帆布、綴以天然牛皮，致敬品牌製作硬箱的悠久傳統。操縱性能良好的拉桿行李箱，配有靜音設計的微小輪子，寬敞的內部採用平底設計，則讓收納的空間最大效益化，備有50和55公升兩種尺寸。
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