梅西 x LV x 馬克紐森 天王級組合行李箱 廣告帥到不行

繼2022卡達世界盃期間的合作之後,行李箱起家的精品龍頭品牌路易威登(Louis Vuitton,簡稱LV)再度攜手號稱GOAT的足球巨星梅西(Lionel Messi),推出最新旅行形象廣告「Horizons Never End」,演繹由設計鬼才馬克紐森(Marc Newson)操刀設計的行李箱。

「我認為眼界就是遠望未來,任由想像力飛馳,思考可能發生的事和未來的各種可能性。」梅西說。在著名攝影師兼製片人格倫盧奇福德(Glen Luchford)的鏡頭下,這位足球界巨星坐在候機大廳內,將雙腿伸直於Horizon滾輪行李箱上;在停機坪的畫面中,梅西坐在路易威登最具代表性的硬箱上,手倚他的Horizon行李箱、腳踩Monogram足球,展現蓄勢待發的英姿。

馬克紐森是最有影響力的工業設計師之一,並自2014年起攜手路易威登一同推廣與創新旅行藝術。Celebrating Monogram系列是雙方首次的合作,系列中的「終極版的現代後背包」採用明亮俏皮的色彩點綴,大受歡迎;2016年,他首度為路易威登打造出經典的Horizon系列;2019年,他構思出椅熱壓針織方式打造的極致輕盈Horizon Soft滾輪行李箱系列,優雅且摩登的Pégase行李箱則是他2022年的創意巧思。