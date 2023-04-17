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梅西 x LV x 馬克紐森 天王級組合行李箱 廣告帥到不行

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
梅西演繹路易威登Horizon行李箱形象廣告「Horizons Never End」。圖／路易威登提供
梅西演繹路易威登Horizon行李箱形象廣告「Horizons Never End」。圖／路易威登提供

繼2022卡達世界盃期間的合作之後，行李箱起家的精品龍頭品牌路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）再度攜手號稱GOAT的足球巨星梅西（Lionel Messi），推出最新旅行形象廣告「Horizons Never End」，演繹由設計鬼才馬克紐森（Marc Newson）操刀設計的行李箱。

「我認為眼界就是遠望未來，任由想像力飛馳，思考可能發生的事和未來的各種可能性。」梅西說。在著名攝影師兼製片人格倫盧奇福德（Glen Luchford）的鏡頭下，這位足球界巨星坐在候機大廳內，將雙腿伸直於Horizon滾輪行李箱上；在停機坪的畫面中，梅西坐在路易威登最具代表性的硬箱上，手倚他的Horizon行李箱、腳踩Monogram足球，展現蓄勢待發的英姿。

馬克紐森是最有影響力的工業設計師之一，並自2014年起攜手路易威登一同推廣與創新旅行藝術。Celebrating Monogram系列是雙方首次的合作，系列中的「終極版的現代後背包」採用明亮俏皮的色彩點綴，大受歡迎；2016年，他首度為路易威登打造出經典的Horizon系列；2019年，他構思出椅熱壓針織方式打造的極致輕盈Horizon Soft滾輪行李箱系列，優雅且摩登的Pégase行李箱則是他2022年的創意巧思。

此次梅西廣告款的Horizon系列行李箱，採用硬度和強度都更升級的新PP（聚丙烯）材質製作，超輕薄的箱殼是以灌模到數層的立體類網紗上的手法製作而成，外觀裝飾經典的Monogram或Damier帆布、綴以天然牛皮，致敬品牌製作硬箱的悠久傳統。操縱性能良好的拉桿行李箱，配有靜音設計的微小輪子，寬敞的內部採用平底設計，則讓收納的空間最大效益化，備有50和55公升兩種尺寸。

梅西演繹路易威登Horizon行李箱形象廣告「Horizons Never End」。圖／路易威登提供
梅西演繹路易威登Horizon行李箱形象廣告「Horizons Never End」。圖／路易威登提供
HORIZON 55行李箱側面，11萬3,000元。圖／路易威登提供
HORIZON 55行李箱側面，11萬3,000元。圖／路易威登提供
梅西演繹路易威登Horizon行李箱形象廣告「Horizons Never End」。圖／路易威登提供
梅西演繹路易威登Horizon行李箱形象廣告「Horizons Never End」。圖／路易威登提供
HORIZON 50，99,000元。圖／路易威登提供
HORIZON 50，99,000元。圖／路易威登提供
梅西演繹路易威登Horizon行李箱形象廣告「Horizons Never End」。圖／路易威登提供
梅西演繹路易威登Horizon行李箱形象廣告「Horizons Never End」。圖／路易威登提供
HORIZON 55行李箱，11萬3,000元。圖／路易威登提供
HORIZON 55行李箱，11萬3,000元。圖／路易威登提供
HORIZON系列行李吊牌。圖／路易威登提供
HORIZON系列行李吊牌。圖／路易威登提供
HORIZON 55行李箱，11萬3,000元。圖／路易威登提供
HORIZON 55行李箱，11萬3,000元。圖／路易威登提供
梅西演繹路易威登Horizon行李箱形象廣告「Horizons Never End」。圖／路易威登提供
梅西演繹路易威登Horizon行李箱形象廣告「Horizons Never End」。圖／路易威登提供
HORIZON 50行李箱內部。圖／路易威登提供
HORIZON 50行李箱內部。圖／路易威登提供

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