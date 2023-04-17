都是童年回憶！「鬥牛士」進駐巨城「我家牛排」林口開200坪百貨首店

品牌誕生於80年代的「鬥牛士」、「我家牛排」，是許多人小時候聚餐的共同回憶，除了有各式排餐，吃到飽的沙拉吧更是讓小孩興奮不已的最愛。現在這兩家老字號平價牛排將於上半年陸續進駐百貨商場，將掀起一波童年記憶的回憶殺，「鬥牛士」將於4月18日進駐新竹巨城購物中心7樓，而「我家牛排」百貨首店預計在6月初進駐環球購物中心林口A9店3樓。

「鬥牛士」於1983年在士林夜市開設牛排攤起家，1984年在台北市長安東路開設第一家牛排專賣店。「鬥牛士」確定在4月18日進駐新竹巨城的消息一出，在巨城粉絲頁即掀起一波網友留言的期待值，紛紛表示「等好久了」、「年輕時的回憶」、「經典老牌回歸」，更有不少網友互揪「準備吃起來。」

有別於鬥牛士食堂、排餐海鮮吃到飽、義式廚房等鬥牛士家族品牌，巨城店為桃竹苗獨家的「鬥牛士經典牛排」系列。慶祝巨城鬥牛士經典牛排開幕：4月20日至4月22日4人同行1人免費，4月30日前消費滿千贈百抵用券。

1987年開業於台北中山區合江街的「我家牛排」，打出一客只要110元的平價牛排，在1990年代聲量與全台展店達到高峰。百貨首店預計在6月初進駐環球購物中心林口A9店。