快訊

長榮航勤拖機作業出包！A321機翼撞破波音777機鼻畫面曝光

台灣男子在豪斯登堡搭遊船落水 搶救5天後不治身亡

承諾養她到死？兒說服母過戶房產後落跑 想拿回老本別漏關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

都是童年回憶！「鬥牛士」進駐巨城「我家牛排」林口開200坪百貨首店

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
老字號牛排館「鬥牛士」、「我家牛排」將分別進駐新竹巨城購物中心、環球購物中心林口A9。圖／摘自巨城購物中心、我家牛排粉絲頁
老字號牛排館「鬥牛士」、「我家牛排」將分別進駐新竹巨城購物中心、環球購物中心林口A9。圖／摘自巨城購物中心、我家牛排粉絲頁

品牌誕生於80年代的「鬥牛士」、「我家牛排」，是許多人小時候聚餐的共同回憶，除了有各式排餐，吃到飽的沙拉吧更是讓小孩興奮不已的最愛。現在這兩家老字號平價牛排將於上半年陸續進駐百貨商場，將掀起一波童年記憶的回憶殺，「鬥牛士」將於4月18日進駐新竹巨城購物中心7樓，而「我家牛排」百貨首店預計在6月初進駐環球購物中心林口A9店3樓。

「鬥牛士」於1983年在士林夜市開設牛排攤起家，1984年在台北市長安東路開設第一家牛排專賣店。「鬥牛士」確定在4月18日進駐新竹巨城的消息一出，在巨城粉絲頁即掀起一波網友留言的期待值，紛紛表示「等好久了」、「年輕時的回憶」、「經典老牌回歸」，更有不少網友互揪「準備吃起來。」

有別於鬥牛士食堂、排餐海鮮吃到飽、義式廚房等鬥牛士家族品牌，巨城店為桃竹苗獨家的「鬥牛士經典牛排」系列。慶祝巨城鬥牛士經典牛排開幕：4月20日至4月22日4人同行1人免費，4月30日前消費滿千贈百抵用券。

1987年開業於台北中山區合江街的「我家牛排」，打出一客只要110元的平價牛排，在1990年代聲量與全台展店達到高峰。百貨首店預計在6月初進駐環球購物中心林口A9店。

除了有滾燙上桌的鐵板牛排，「自助吧吃到飽」更是被形容是「我家牛排」的本體，可以專為自助吧而去，是當時許多家庭聚餐最愛去的老字號牛排館。這次進駐環球購物中心林口A9，超過200坪的首間百貨店，主打平價排餐即可享自助吧上百道熱炒、炸物、烤物、水果甜點、飲料冰淇淋吃到飽，還未開幕已吸引林口人熱烈討論。

「鬥牛士」將於4月18日進駐新竹巨城購物中心7樓。圖／摘自巨城購物中心粉絲頁
「鬥牛士」將於4月18日進駐新竹巨城購物中心7樓。圖／摘自巨城購物中心粉絲頁
鬥牛士進駐巨城，為為桃竹苗獨家的「鬥牛士經典牛排」系列。圖／巨城提供
鬥牛士進駐巨城，為為桃竹苗獨家的「鬥牛士經典牛排」系列。圖／巨城提供
「我家牛排」的滾燙排餐上桌，搭配奶油包、玉米濃湯，是許多人的童年回憶。圖／摘自我家牛排粉絲頁
「我家牛排」的滾燙排餐上桌，搭配奶油包、玉米濃湯，是許多人的童年回憶。圖／摘自我家牛排粉絲頁
「我家牛排」有多種選項的自助吧吃到飽。圖／摘自我家牛排粉絲頁
「我家牛排」有多種選項的自助吧吃到飽。圖／摘自我家牛排粉絲頁

牛排 環球購物中心 林口

延伸閱讀

國1五楊高南向39.6K林口路段4車連環撞 回堵4公里

扯！夜市牛排攤「一桶水洗到黑」 網嘆「不敢內用」台中市府要查

亞伯樂攜手牛排教父鄧有癸 打造100％雙桶雙牛排饗宴

林口中山路與竹林路陸橋功成身退 十字路口重現天際線

相關新聞

去年才70元！「2派克雞排」一年內二度漲價 每片調漲5元至85元

真的回不去了！受到諸多因素影響，物價越來越昂貴，令許多消費者直呼吃不消。連鎖雞排店「2派克雞排」宣佈，自4月17日起，全...

梅西 x LV x 馬克紐森 天王級組合行李箱 廣告帥到不行

繼2022卡達世界盃期間的合作之後，行李箱起家的精品龍頭品牌路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）再度攜手號稱...

姓名有「玫瑰珊玲」任一字！王品牛排「免費送龍蝦」

今年的母親節是5月14日，「王品牛排」最經典的尋人活動送龍蝦再度回歸！即日起至5月31日，只要媽媽的名字中有「玫」、「瑰...

都是童年回憶！「鬥牛士」進駐巨城「我家牛排」林口開200坪百貨首店

品牌誕生於80年代的「鬥牛士」、「我家牛排」，是許多人小時候聚餐的共同回憶，除了有各式排餐，吃到飽的沙拉吧更是讓小孩興奮...

鄭秀文香港金像獎封后！搶穿H&M聯名MUGLER鏤空裝現身 辣秀性感魅力

2023香港金像獎頒獎典禮在昨晚（4/16）落幕，入圍多次的鄭秀文先是以電影「流水落花」主題曲「我這樣活了一天」拿下最佳原創電影歌曲，帶著呼聲極高的氣勢，擊敗了去年的金馬影后張艾嘉、毛舜筠等人，順利封后。而且無論是紅毯上、還是在領獎時，鄭秀文的穿搭，同樣引起影迷的熱烈討論。

文創立法13年首度加新產業 兒童樂園也算沉浸式文創？

文創法修法本周進立院審查，文化部也預告修正文化創意產業內容，在原來的15種產業之外加入「沉浸式內容體驗產業」。這是文創法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦