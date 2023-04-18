喝好酒不必等！藝人張魁研發「海德酒質優化器」快速升級你的飲酒體驗

在現代社會中，飲酒已成為許多人生活中不可或缺的一部分，不論是在酒吧、餐廳或家中，人們總是希望能夠品嚐到最好的味道。對於喜愛烈酒的人來說，他們更加重視烈酒的質量和口感。在一些特殊的場合，例如商務洽談、慶祝活動和約會等情境中，烈酒成為了不可或缺的元素。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

研發者張魁表示：「為了喜愛喝酒的朋友打造『用最少消費得到最高享受』，就是最初研發海德酒質優化器的起心動念。」過去市面上有許多醒酒類型的產品，像是高頻震盪器、奈米杯等，不僅使用不便，等待時間過長，更沒有標準的使用方法或是清楚的改善情況，這些條件下，並無法真正改善酒的口感。

為了喜愛喝酒的朋友打造高質感的飲酒體驗，是研發者的初心。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／有你共創提供

「提升喝酒的文化，品味人生。」張魁這樣說。他和團隊花費十年時間開發了「海德酒質優化器」。透過團隊所研發的特殊蜂巢過濾網，加上多種天然能量礦石精煉成球狀濾材，以物理碰撞細小化液體分子的原理，能有效降低烈酒中沖、嗆、辣的口感，酒入喉的感覺可變得柔軟許多，讓新酒口感更為醇厚，猶如十年老酒。這項發明不僅成功獲取美國、德國、新加坡、中國、泰國及台灣 的專利，更榮獲2018華人菁英發明獎。

「海德酒質優化器」榮獲多國專利，品質有保障。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／有你共創提供

當你想要提升品酒體驗時，海德酒質優化器是最佳選擇。它可將新酒提升至如陳年老酒般的口感，讓你隨時品嚐高品質的烈酒。不需花費太多錢和時間，輕鬆享受完美口感。最低享有46折優惠，於4/18嘖嘖平台開賣中，喜愛烈酒的人不容錯過。提升品酒文化，品味人生！詳細商品資訊請見 嘖嘖頁面 或與 官方粉絲團查詢 。

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