嘻哈街舞賽事Red Bull BC One台灣決賽 4月22日線上直播

2023年Red Bull BC One台灣決賽,將於4月22日在CORNER MAX重磅登場。比賽當天共有全台最強的24名B-Boy與B-Girl一較高下,並邀來世界級的頂尖舞者擔任評審,,最終冠軍將代表台灣征戰10月21日巴黎全球總決賽。

Red Bull BC One自2004年舉辦首屆以來,已累積超過上萬名霹靂舞者報名參加,更被視為全球霹靂舞一對一賽事的最高殿堂。除了舞蹈招數及技巧,Red Bull BC One更重視個人風格,舞者必須展現自己的舞步來進行一對一Battle,相當考驗舞技及現場掌握度,因此成為全世界霹靂舞者挑戰的賽事目標。

今年邀請到多位世界級頂尖舞者擔任評審,包含曾拿下Red Bull BC One世界冠軍、韓國Breaking選秀節目《SHOWDOWN》冠軍隊伍 JINJO CREW舞蹈總監B-Boy Wing;霹靂舞經歷超過20年、代表BODY CARNIVAL舞團的日本元祖B-Girl Narumi;以及曾得過Red Bull BC One Cypher Korea冠軍的韓國新生代舞王B-Boy Zooty Zoot。

Red Bull BC One台灣決賽於日前舉辦海選活動,24名決賽選手從近200名霹靂舞者中脫穎而出。其中包括2022Red Bull BC One世界決賽種子選手孫振(B-Boy Quake)、2021年Red Bull BC One台灣決賽女子冠軍程聿寧(B-Girl R-Ning)、2018 Red Bull BC One 台灣決賽男子冠軍張威榕(B-Boy WillyRoc)、現役霹靂舞國家隊選手劉承德(B-Boy LilMa)、蕭勝文(B-Boy Showmilk)、楊加力(B-Girl Jia Li)、楊采樺(B-Girl Stitch)等也榜上有名;而年僅16歲、2022法國諾曼第世界中學生運動會女子組銅牌許馥雅(B-Girl Sophia),也首次參與Red Bull BC One賽事。