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嘻哈街舞賽事Red Bull BC One台灣決賽 4月22日線上直播

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
Red Bull BC One台灣決賽4月22日登場，匯集全台最強霹靂舞者，爭奪巴黎決賽資格。圖／Red Bull提供。
Red Bull BC One台灣決賽4月22日登場，匯集全台最強霹靂舞者，爭奪巴黎決賽資格。圖／Red Bull提供。

2023年Red Bull BC One台灣決賽，將於4月22日在CORNER MAX重磅登場。比賽當天共有全台最強的24名B-Boy與B-Girl一較高下，並邀來世界級的頂尖舞者擔任評審，，最終冠軍將代表台灣征戰10月21日巴黎全球總決賽。

Red Bull BC One自2004年舉辦首屆以來，已累積超過上萬名霹靂舞者報名參加，更被視為全球霹靂舞一對一賽事的最高殿堂。除了舞蹈招數及技巧，Red Bull BC One更重視個人風格，舞者必須展現自己的舞步來進行一對一Battle，相當考驗舞技及現場掌握度，因此成為全世界霹靂舞者挑戰的賽事目標。

今年邀請到多位世界級頂尖舞者擔任評審，包含曾拿下Red Bull BC One世界冠軍、韓國Breaking選秀節目《SHOWDOWN》冠軍隊伍 JINJO CREW舞蹈總監B-Boy Wing；霹靂舞經歷超過20年、代表BODY CARNIVAL舞團的日本元祖B-Girl Narumi；以及曾得過Red Bull BC One Cypher Korea冠軍的韓國新生代舞王B-Boy Zooty Zoot。

Red Bull BC One台灣決賽於日前舉辦海選活動，24名決賽選手從近200名霹靂舞者中脫穎而出。其中包括2022Red Bull BC One世界決賽種子選手孫振（B-Boy Quake）、2021年Red Bull BC One台灣決賽女子冠軍程聿寧（B-Girl R-Ning）、2018 Red Bull BC One 台灣決賽男子冠軍張威榕（B-Boy WillyRoc）、現役霹靂舞國家隊選手劉承德（B-Boy LilMa）、蕭勝文（B-Boy Showmilk）、楊加力（B-Girl Jia Li）、楊采樺（B-Girl Stitch）等也榜上有名；而年僅16歲、2022法國諾曼第世界中學生運動會女子組銅牌許馥雅（B-Girl Sophia），也首次參與Red Bull BC One賽事。

Red Bull BC One 台灣決賽日前開放索票後，半天內票券已被索取一空。若是未能前來現場的民眾，也能透過電視及線上直播參與賽事。Red Bull BC One 台灣決賽將全程於Red Bull Facebook、Red Bull Taiwan TikTok以及Red Bull BC One Facebook、YouTube進行轉播，同時觀眾也能透過MOD愛爾達體育二台（CH201）、HamiVideo與ELTA.tv掌握直播內容。

2022年Red Bull BC One世界決賽種子選手孫振（B-Boy Quake），這次誓言要再度闖入世界決賽。圖／Red Bull提供。
2022年Red Bull BC One世界決賽種子選手孫振（B-Boy Quake），這次誓言要再度闖入世界決賽。圖／Red Bull提供。
年僅16歲、2022法國諾曼第世界中學生運動會女子組銅牌許馥雅（B-Girl Sophia），首度參加Red Bull BC One。圖／Red Bull提供。
年僅16歲、2022法國諾曼第世界中學生運動會女子組銅牌許馥雅（B-Girl Sophia），首度參加Red Bull BC One。圖／Red Bull提供。
Red Bull BC One台灣大賽，邀請日本元祖B-Girl Narumi擔任評審。圖／Red Bull提供。
Red Bull BC One台灣大賽，邀請日本元祖B-Girl Narumi擔任評審。圖／Red Bull提供。

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