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芒果煉乳、花生金萱雪糕 桂冠「5款新冰」沁涼開賣
隨著天氣漸熱，也迎來吃冰的季節。「桂冠」今年推出3款全新雪糕系列新品，包括有「芝蔴鐵觀音雪糕」、「花生金萱雪糕」、「芒果煉乳夾心雪糕」多種品項，另外還有「極濃巧克力布朗尼冰淇淋」及「巧克榛果碎片冰淇淋大福」同步新登場，為夏天帶來沁涼的香甜享受。4月19日前，桂冠冰菓室全品項均享優惠價。4月20日起歡慶母親節，LINE Pay付款最高享8%回饋。
新品中的「芝蔴鐵觀音雪糕」、「花生金萱雪糕」是以喫茶佐甜點的概念所設計，以經典的芝麻、花生冰淇淋為主體，並且添加彈牙白玉，並於外層裹上以鐵觀音、金萱茶湯製成的茶冰，增添入口的清爽香氣，每支售價49元，4支裝175元。至於「芒果煉乳夾心雪糕」，則是以芒果雪花冰為設計靈感，外層為酸甜的芒果冰，內層是芒果冰淇淋搭配愛文芒果顆粒果醬，還有香甜煉乳，經典重現夏日的人氣滋味，每支45元，4支裝160元。
同步新登場的巧克力冰品中，「極濃巧克力布朗尼冰淇淋」使用高純度巧克力，並添加布朗尼蛋糕完整呈現風味，增添口感及層次變化，每盒59元。「巧克榛果碎片冰淇淋大福」以軟糯的大福皮包裹，內餡則為巧克力冰淇淋，並添加榛果碎粒與苦甜巧克力增添風味，每盒59元，2盒裝110元。
即日起至4月19日期間，桂冠線上商城針對桂冠冰菓室推出全品項優惠。4月20日起會慶祝母親節，LINE Pay付款單筆最高享有8%回饋，總回饋上限10萬點，發完為止。
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