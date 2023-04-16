賞螢季到 大坑蝶螢嘉年華正式展開 18日第二波報名

台中大坑設有螢火蟲復育區、蝴蝶生態教育區，賞螢季將至，2023年大坑蝶螢嘉年華昨也正式展開。觀旅局表示，有別於一般賞螢活動，除有螢火蟲生態、夜間生態演講外，更增添環境議題，讓參與民眾了解環境保育、生態永續的重要。

大坑素有台中後花園之稱，生態豐富，市府在921地震後棲地營造，並成立「大坑生態園區」，復育螢火蟲及蝴蝶生態，現已有140多種蝶種，也富含豐富昆蟲生態。觀旅局規畫「大坑蝶螢嘉年華」，讓民眾了解蝶螢生態，寓教於樂。

局長陳美秀指出，今年的賞螢活動有內容豐富的專業導覽解說、特有生物幼蟲觀察及夜間生態演講，也將帶領民眾實地探訪賞螢步道，於4月15、16、22、23日共舉辦4場。

陳美秀說，今年第一梯次賞螢活動報名，短短2分鐘內即被秒殺一空，18日上午9時將開放第二波網路報名；陳也提醒民眾，大坑生態園區為人工復育的環教場域，以環境教育為主，若要欣賞螢火蟲滿山滿谷的視覺享受，東勢林場遊樂區或八仙山森林遊樂區，也是不錯選擇。