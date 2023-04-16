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花月嵐「拉麵5折」只有1天！「極黑銀次郎拉麵」新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
極黑銀次郎拉麵，每碗240元。記者陳睿中／攝影
極黑銀次郎拉麵，每碗240元。記者陳睿中／攝影

繼年初推出「大蒜拳骨拉麵3DX」之後，來自日本東京的「花月嵐拉麵」自4月19日起，再推出期間限定拉麵「極黑銀次郎」，將豚骨、魚介雙湯頭混合之後，再加入蒜香黑麻油，創造出大人系的成熟風味，同時還有「泡菜豬五花鐵板炒飯」同步登場。此外，為慶祝夢時代店重新改裝開幕，花月嵐也推出「大蒜拳骨拉麵半價」的限時限量優惠，另有「滿額送升級券」、「配料買1送1」等慶祝活動。

自1992年創業的「花月嵐」，在2007年正式登台，目前在全台多處城市設有分店。2008年，花月嵐首度在台推出「極黑大蒜拳骨拉麵」，成功創造話題。睽違15年之後，花月嵐再度推出極黑系列的「極黑銀次郎拉麵」。此款拉麵選用銀次郎拉麵的豚骨、魚介2款湯頭調和，並且加入「蒜香黑麻油」。湯頭不僅呈現近乎黑色的深色色澤，並且散發出溫潤的香氣與微微的甘苦滋味，同時還搭配炙燒叉燒、溏心蛋、海苔等配料，每碗240元。

除此之外，花月嵐還同步推出「泡菜豬五花鐵板炒飯」，將泡菜、豬五花與鐵板炒飯共同上桌，帶來酸甜微辣的開胃滋味，也能成為拉麵外的不同選擇，更添飽足感，同樣為期間限定，每份180元。

為慶祝花月嵐高雄夢時代店重新改裝開幕，4月28日開幕當天，前50名內用消費者，可享「大蒜拳骨拉麵5折」的限量優惠，原價180元，優惠價90元。當日消費滿600元，並贈送「套餐升級券」3張，共價值270元；4月29日至5月7日期間，參與官方活動，還可享「精選配料買1送1」。

泡菜豬五花鐵板炒飯，每份180元。記者陳睿中／攝影
泡菜豬五花鐵板炒飯，每份180元。記者陳睿中／攝影

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