4月17日大眾運輸口罩全面解禁 新光三越口紅狂賣上萬支

懂得精打細算的消費者，都知道日常的美妝保養消耗品，要趁上半年的百貨母親節檔期、下半年百貨周年慶回饋採購才省最多。隨著4/17起大眾運輸口罩全面解禁，以及全民普發6千效益帶動下，讓化妝品買氣持續成長。新光三越指出，在美妝為主的「初夏購物節」檔期，口紅已狂賣上萬支、彩妝買氣成長3成，近年人氣當道的質感香氛持續受歡迎、在新品帶動下買氣持續成長。

新光三越「初夏購物節」首周熱銷前五大保養品，可以說都是各品牌歷久不衰的頭號招牌，被廣大愛用者認證的保養好物。包括經典不敗的SHISEIDO國際櫃百優精純乳霜、被暱稱為「無敵霜」的ESTEE LAUDER年輕無敵膠原霜、夏季保養最舒適的KIEHL’S金盞花化妝水、愛用者必囤貨的「流金水」IPSA美膚機能液，以及「神仙水」SK-II青春露，都是最多消費者喜愛入手的人氣好物。

隨著拿下口罩後的社交新生活及旅遊熱潮，新光三越指出，帶動彩妝買氣成長超過3成，各大品牌口紅已熱銷上萬支，隨著夏季到來，持妝商品詢問度也明顯上升，首周熱銷前五大彩妝夯品，包括被暱稱為NARS「小白餅」的裸光蜜粉餅、底妝專家植村秀的無極限保濕妝前乳/無極限控油定妝噴霧、M.A.C超顯白水光玫瑰乳，以及精品彩妝兩大代表CHANEL香奈兒COCO持色潤唇膏、DIOR迪奧癮誘粉漾潤唇膏。