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4月17日大眾運輸口罩全面解禁 新光三越口紅狂賣上萬支

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
全民普發6千效益加上4/17起大眾運輸口罩全面解禁，讓化妝品買氣持續成長，新光三越「初夏購物節」口紅已狂賣上萬支。記者吳致碩／攝影
全民普發6千效益加上4/17起大眾運輸口罩全面解禁，讓化妝品買氣持續成長，新光三越「初夏購物節」口紅已狂賣上萬支。記者吳致碩／攝影

懂得精打細算的消費者，都知道日常的美妝保養消耗品，要趁上半年的百貨母親節檔期、下半年百貨周年慶回饋採購才省最多。隨著4/17起大眾運輸口罩全面解禁，以及全民普發6千效益帶動下，讓化妝品買氣持續成長。新光三越指出，在美妝為主的「初夏購物節」檔期，口紅已狂賣上萬支、彩妝買氣成長3成，近年人氣當道的質感香氛持續受歡迎、在新品帶動下買氣持續成長。

新光三越「初夏購物節」首周熱銷前五大保養品，可以說都是各品牌歷久不衰的頭號招牌，被廣大愛用者認證的保養好物。包括經典不敗的SHISEIDO國際櫃百優精純乳霜、被暱稱為「無敵霜」的ESTEE LAUDER年輕無敵膠原霜、夏季保養最舒適的KIEHL’S金盞花化妝水、愛用者必囤貨的「流金水」IPSA美膚機能液，以及「神仙水」SK-II青春露，都是最多消費者喜愛入手的人氣好物。

隨著拿下口罩後的社交新生活及旅遊熱潮，新光三越指出，帶動彩妝買氣成長超過3成，各大品牌口紅已熱銷上萬支，隨著夏季到來，持妝商品詢問度也明顯上升，首周熱銷前五大彩妝夯品，包括被暱稱為NARS「小白餅」的裸光蜜粉餅、底妝專家植村秀的無極限保濕妝前乳/無極限控油定妝噴霧、M.A.C超顯白水光玫瑰乳，以及精品彩妝兩大代表CHANEL香奈兒COCO持色潤唇膏、DIOR迪奧癮誘粉漾潤唇膏。

質感香氛仍持續受歡迎，受惠於DIOR、DIPTYQUE、PENHALIGON’S新品登場，帶動高端香氛整體銷售超過1成。新光三越「初夏購物節」會員獨享優惠進入最後倒數，4/19前（台中中港店至4/17）化妝品單筆滿3,000元送3,000點skm points（相當於300元）。初夏購物節期間，會員只要扣2,000點起，就可以兌換潮流藝術家Abei獨家設計的荷蘭絨花型抱枕、手提肩背兩用包，購物之餘還可善用手邊點數將療癒小物帶回家。

ESTEE LAUDER No1.修護神瓶小棕組價值6,368元，特價4,250元。圖／新光三越提供
ESTEE LAUDER No1.修護神瓶小棕組價值6,368元，特價4,250元。圖／新光三越提供
KIEHL’S金盞花水水組價值4,320元，特價3,150元。圖／新光三越提供
KIEHL’S金盞花水水組價值4,320元，特價3,150元。圖／新光三越提供
會員專屬集點送，潮流藝術家Abei獨家設計的獨家設計的手提肩背兩用包。圖／新光三越提供
會員專屬集點送，潮流藝術家Abei獨家設計的獨家設計的手提肩背兩用包。圖／新光三越提供
SHU UEMURA無極限完美持久底妝組價值4,217元，特價2,880元。圖／新光三越提供
SHU UEMURA無極限完美持久底妝組價值4,217元，特價2,880元。圖／新光三越提供
SHISEIDO國際櫃百優保濕倍增禮盒價值9,800元，特價5,040元。圖／新光三越提供
SHISEIDO國際櫃百優保濕倍增禮盒價值9,800元，特價5,040元。圖／新光三越提供
會員專屬集點送，潮流藝術家Abei獨家設計的荷蘭絨花型抱枕荷蘭絨造型抱枕。圖／新光三越提供
會員專屬集點送，潮流藝術家Abei獨家設計的荷蘭絨花型抱枕荷蘭絨造型抱枕。圖／新光三越提供

彩妝 口罩

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