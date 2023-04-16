運用三種桶型 班瑞克16年補足產品線「缺少的一塊」

班瑞克（BENRIACH）正式推出全新班瑞克16年單一麥芽蘇格蘭威土忌，這款威士忌使用波本桶、雪莉桶與新橡木桶三種酒桶熟成，彌合了班瑞克12年與21年威士忌之間的年份缺口，補足其風味十足單一麥芽威士忌全產品系列裡「缺少的一塊」。

班瑞克全產品系列皆由首席調酒師Rachel Barrie打造，並以其經典、高地泥煤與三次蒸餾三種不同風格的威士忌，以及選自世界各地的多樣酒桶收藏而聞名。

「我們推出的經典斯佩賽威士忌在熟成十年時就能充分展現美好風味，熟成16年後，會表現出更具深度且層次更豐富的水果風味特性。」Rachel Barrie表示：「我們主要的風味元素有果香、麥芽香和橡木香，經過16年的熟成變得更濃縮醇厚，帶出充滿層次的硬核水果、順滑乳潤麥芽、野生蜂蜜與堅果感的橡木辛香滋味。」

在這次上市活動中，班瑞克16年別出心裁，要帶領所有貴賓進入感官及風味的異想世界，透過現場設置的腦波儀實際運作，告訴你品飲班瑞克16年之後，大腦千變萬化的樣貌及世界，透過應用程式擷取每個人的異彩腦波圖，結合班瑞克新品主題打造出每個人專屬之班瑞克充滿風味的異想世界。

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