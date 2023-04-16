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台灣首座策展型商場「大直NOKE」試營運帶來4大話題展

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
NOKE忠泰樂生活4/29試營運，攜手日本跨界藝術家東信Azuma Makoto、法國巴黎街頭藝術家Jordane Saget創作首度來台呈現。圖／NOKE忠泰樂生活提供
NOKE忠泰樂生活4/29試營運，攜手日本跨界藝術家東信Azuma Makoto、法國巴黎街頭藝術家Jordane Saget創作首度來台呈現。圖／NOKE忠泰樂生活提供

大直新誕生的萬坪純白色新商場「NOKE忠泰樂生活」即將在4/29試營運，承襲忠泰集團在設計及藝術的能量，大直NOKE主打台灣首座以策展為主題的商場，試營運期間邀請法國巴黎街頭藝術家Jordane Saget首度來台，商場的公共空間、櫥窗、商品陳列都變成他的畫布，這也是Jordane Saget在亞洲的第一件跨界作品，為了與台北現有的百貨商場區隔，大直NOKE試營運同時帶來四主題策展。

大直NOKE定位是一座結合藝術策展、當代設計、輕奢選品、風格美食及冰雪運動的新型態商場。忠泰集團與旅德建築師林友寒共同操刀「NOKE忠泰樂生活」，讓百貨商場也是生活藝術場域。清新的純白色建築設計，將戶外綠意、陽光引進每一樓層，透過自然光影和夜間照明傳表達商場從早到晚的豐富表情變化。

並導入忠泰集團藝術文化策展經驗，以「跨界、協作」的方式，在商場各處的藝術創作點超過90個策展點，創造品牌跨界串連的新鮮內容，為台北帶來令人耳目一新的休閒購物體驗。

1｜法國巴黎街頭藝術家Jordane Saget首度來台，14個藝術展點現地創作

Jordane Saget是居住在巴黎的當代藝術家和街頭藝術家。試營運期間，Jordane Saget的線條作品除了是商場主視覺，也將法國塗鴉帶進台灣街頭。Jordane本人也將來台，「NOKE忠泰樂生活」宛如是他的一件大型裝置藝術，也是Jordane Saget在亞洲的第一件跨界作品。針對社群使用者的喜好，NOKE特別以Jordane Saget圖騰線條延伸出四款IG濾鏡，開啟使用濾鏡即可捕捉到線條蔓延的即時動態感。

2｜日本藝術家東信Azuma Makoto「繁花．時敘」凝塑花之身影

「NOKE忠泰樂生活」主入口的首要位置，就是藝術策展的No.1空間。開幕首展邀請到日本花卉藝術家東信Azuma Makoto首次登台展出，其BLOCK FLOWERS系列作品一舉呈現100件單一原作，以凝結時間的概念封存花朵，帶領觀者進入時間停滯的微觀花卉宇宙，全數作品皆為台灣首次展示及出售。

3｜策展零售空間Uncanny面世

策展零售空間Uncanny位於商場三樓，首檔展覽《Uncanny Market》便是以奇特趣味的「怪奇世界的求生指南」為主題，與8個品牌聯名合作，讓消費者體驗商場購物的更多可能。

4｜特殊藝術展點 「尋花計畫」新生代創作平台

「NOKE忠泰樂生活」以象徵自然的「N」為字首，也以自然元素構築空間，將手扶梯兩側牆面設計為有機型態的植生牆，更將此區結合藝術創作，推出充滿自然奇想的「尋花計畫」平台。專屬於新銳創作的「尋花計畫」以具有台灣在地多樣性代表的蕨類為主角，邀請參與者於牆面多個點位自由想像非現實的蕨類之花，未來更將透過不定期換展的形式，為商場群眾帶來新生代創作的豐富活力與面貌。

法國巴黎街頭藝術家Jordane Saget。圖／NOKE忠泰樂生活提供
法國巴黎街頭藝術家Jordane Saget。圖／NOKE忠泰樂生活提供
日本花卉藝術家東信Azuma Makoto BLOCK FLOWERS系列作品。圖／NOKE忠泰樂生活提供
日本花卉藝術家東信Azuma Makoto BLOCK FLOWERS系列作品。圖／NOKE忠泰樂生活提供
法國巴黎街頭藝術家Jordane Saget在塞納河作品。圖／NOKE忠泰樂生活提供
法國巴黎街頭藝術家Jordane Saget在塞納河作品。圖／NOKE忠泰樂生活提供
法國巴黎街頭藝術家Jordane Saget在地下道出入口作品。圖／NOKE忠泰樂生活提供
法國巴黎街頭藝術家Jordane Saget在地下道出入口作品。圖／NOKE忠泰樂生活提供

藝術家 巴黎

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