萵苣好營養 專家教你做這步驟減少苦味

你喜歡萵苣嗎？「鮮享農YA - 農糧署」臉書粉專說，萵苣家族含胡蘿蔔素及維生素A、C、B群等營養，其中白色乳汁中所含的「萵苣素」，在醫學上有鎮定安眠作用，也是苦味的來源。苦味輕重與品種、溫度及肥料管理有關，對人體無影響，可安心食用。汆燙後以冰水沖洗再料理，則可有效減少萵苣苦味。

農糧署說，國內葉用萵苣以雲林西螺、二崙、崙背為主產地，依結球方式又可分為不結球、半結球和結球三種，適合料理方式也略有差異。

屬於不結球萵苣的「A菜」，葉片細瘦、厚度較薄，適合汆燙或清炒。顏色型態變化多的「皺葉萵苣」，因美觀又解膩，常用於沙拉配菜。屬於半結球萵苣的「福山萵苣」，葉片微卷、厚度較厚，適合加入火鍋。

肥厚多汁的「蘿蔓萵苣」，則主要作生菜食用。屬於結球萵苣的「美生菜」形似高麗菜，清脆多汁口感，是漢堡和三明治不可或缺的配料。