小S學院風曬環保休閒鞋 趙岱新、李晶晶也穿相似款
最近話題不斷的小S，在螢光幕前再度展現高EQ與高衣Q，像是她近日便以學院風造型穿上精品環保概念鞋，甚至趙岱新、李晶晶也有相似款式，宛如一同呼應即將來臨、4月22日的世界地球日，時髦也要愛環保。
氣質女星趙岱新除了最近成婚、進階成為人母「雙喜臨門」，並身穿針織長裙搭上黑色休閒鞋，休閒不忘優雅；話題名媛李晶晶則在海邊與陡峭岩石地形入鏡打造網美拍攝風格，不僅上身白色機車短夾克十足帥氣，長腿與腳上厚底運動鞋更讓人難以忽視；而小S則是以俏皮的學院風打扮搭配格紋短裙、白襪與休閒鞋，清秀造型與甜美笑容，讓人差點忘記她已育有三女，堪稱不科學最美凍齡三寶媽。
原來眾女星腳上都是Chloé近年推出、最具環保話題的Nama運動休閒鞋，鞋款自巴黎花神咖啡館的貝殼紋線條得到靈感，並加上好穿好走的厚底設計，帶來隱形增高機能，2023春夏新款則帶有運動風格的織帶，並有淺褐色、草莓紅與珍珠灰等多樣化配色；相較於Chloé先前推出的Sonnie休閒鞋，生產過程中Nama的溫室氣體降低了35%、所消耗的水量也減少80%，同時鞋款中至少40%是由可回收材質製成，全系列訂價約在24,200元至28,300元不等，並分為運動鞋或涼鞋，讓城市街道、海灘踩水，同樣時髦走跳。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言