小S學院風曬環保休閒鞋 趙岱新、李晶晶也穿相似款

最近話題不斷的小S，在螢光幕前再度展現高EQ與高衣Q，像是她近日便以學院風造型穿上精品環保概念鞋，甚至趙岱新、李晶晶也有相似款式，宛如一同呼應即將來臨、4月22日的世界地球日，時髦也要愛環保。

氣質女星趙岱新除了最近成婚、進階成為人母「雙喜臨門」，並身穿針織長裙搭上黑色休閒鞋，休閒不忘優雅；話題名媛李晶晶則在海邊與陡峭岩石地形入鏡打造網美拍攝風格，不僅上身白色機車短夾克十足帥氣，長腿與腳上厚底運動鞋更讓人難以忽視；而小S則是以俏皮的學院風打扮搭配格紋短裙、白襪與休閒鞋，清秀造型與甜美笑容，讓人差點忘記她已育有三女，堪稱不科學最美凍齡三寶媽。