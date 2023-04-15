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小S學院風曬環保休閒鞋 趙岱新、李晶晶也穿相似款

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
相較於Chloé先前推出的Sonnie休閒鞋，Nama鞋款生產過程中的溫室氣體降低35%、耗水量也減少80%，時髦也具環保概念。圖／Chloé提供
相較於Chloé先前推出的Sonnie休閒鞋，Nama鞋款生產過程中的溫室氣體降低35%、耗水量也減少80%，時髦也具環保概念。圖／Chloé提供

最近話題不斷的小S，在螢光幕前再度展現高EQ與高衣Q，像是她近日便以學院風造型穿上精品環保概念鞋，甚至趙岱新、李晶晶也有相似款式，宛如一同呼應即將來臨、4月22日的世界地球日，時髦也要愛環保。

氣質女星趙岱新除了最近成婚、進階成為人母「雙喜臨門」，並身穿針織長裙搭上黑色休閒鞋，休閒不忘優雅；話題名媛李晶晶則在海邊與陡峭岩石地形入鏡打造網美拍攝風格，不僅上身白色機車短夾克十足帥氣，長腿與腳上厚底運動鞋更讓人難以忽視；而小S則是以俏皮的學院風打扮搭配格紋短裙、白襪與休閒鞋，清秀造型與甜美笑容，讓人差點忘記她已育有三女，堪稱不科學最美凍齡三寶媽。

原來眾女星腳上都是Chloé近年推出、最具環保話題的Nama運動休閒鞋，鞋款自巴黎花神咖啡館的貝殼紋線條得到靈感，並加上好穿好走的厚底設計，帶來隱形增高機能，2023春夏新款則帶有運動風格的織帶，並有淺褐色、草莓紅與珍珠灰等多樣化配色；相較於Chloé先前推出的Sonnie休閒鞋，生產過程中Nama的溫室氣體降低了35%、所消耗的水量也減少80%，同時鞋款中至少40%是由可回收材質製成，全系列訂價約在24,200元至28,300元不等，並分為運動鞋或涼鞋，讓城市街道、海灘踩水，同樣時髦走跳。

包含小S、趙岱新、李晶晶，近日不約而同穿上Chloé Nama休閒鞋，展現帶有環保概念的休閒時尚之選。圖／翻攝自 IG（合成圖）
包含小S、趙岱新、李晶晶，近日不約而同穿上Chloé Nama休閒鞋，展現帶有環保概念的休閒時尚之選。圖／翻攝自 IG（合成圖）
李晶晶穿著的Chloé Nama淺褐色中筒休閒運動鞋，28,300元。圖／Chloé提供
李晶晶穿著的Chloé Nama淺褐色中筒休閒運動鞋，28,300元。圖／Chloé提供
Nama草莓紅休閒運動鞋，24,200元。圖／Chloé提供
Nama草莓紅休閒運動鞋，24,200元。圖／Chloé提供
以學院風打扮搭配Chloé Nama休閒鞋的小S，堪稱不科學最美凍齡三寶媽。圖／翻攝自 IG @ elephantdee
以學院風打扮搭配Chloé Nama休閒鞋的小S，堪稱不科學最美凍齡三寶媽。圖／翻攝自 IG @ elephantdee
從巴黎花神咖啡館貝殼紋線條得到靈感的Nama運動休閒鞋，厚底設計並帶來隱形增高小優點。圖／Chloé提供
從巴黎花神咖啡館貝殼紋線條得到靈感的Nama運動休閒鞋，厚底設計並帶來隱形增高小優點。圖／Chloé提供

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