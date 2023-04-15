鄭秀文愛放閃 從高跟鞋到隨身包根本行走的螢光教科書

隨著夏天的即將來臨，搶眼、大膽的螢光色也在逐漸回歸。近日便有香港明星鄭秀文分別穿戴上了亮眼的黃色高跟鞋與桃紅色隨身小包，宛如變成行走的螢光穿搭教科書。

只見一組視覺是鄭秀文站在黑色鋼琴前，一身寬大的風衣式席地長襯衫，除了側邊開衩大秀sammi的纖細長腿，更讓人眼尖發現腳上的螢光黃色高跟鞋，頗有夏日的活力印象；另一組在sammi的限時動態中，她則身穿暈染的長褲、襯衫，而斜肩披掛的螢光桃紅色小包，同樣十足吸睛。原來兩款單品都出自「紅底鞋之王」Christian Louboutin的2023春夏螢光系列，前者是Kate 85螢光黃色高跟鞋、訂價27,500元，後者則為Loubila螢光粉紅迷你包，訂價50,500元，可隨身收納口紅、錢包、太陽眼鏡等小物。