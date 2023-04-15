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鄭秀文愛放閃 從高跟鞋到隨身包根本行走的螢光教科書

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
鄭秀文近日在IG大秀螢光色穿搭，宛如行走的穿搭教科書。圖／翻攝自 IG @ sammi_chengsauman（合成圖）
鄭秀文近日在IG大秀螢光色穿搭，宛如行走的穿搭教科書。圖／翻攝自 IG @ sammi_chengsauman（合成圖）

隨著夏天的即將來臨，搶眼、大膽的螢光色也在逐漸回歸。近日便有香港明星鄭秀文分別穿戴上了亮眼的黃色高跟鞋與桃紅色隨身小包，宛如變成行走的螢光穿搭教科書。

只見一組視覺是鄭秀文站在黑色鋼琴前，一身寬大的風衣式席地長襯衫，除了側邊開衩大秀sammi的纖細長腿，更讓人眼尖發現腳上的螢光黃色高跟鞋，頗有夏日的活力印象；另一組在sammi的限時動態中，她則身穿暈染的長褲、襯衫，而斜肩披掛的螢光桃紅色小包，同樣十足吸睛。原來兩款單品都出自「紅底鞋之王」Christian Louboutin的2023春夏螢光系列，前者是Kate 85螢光黃色高跟鞋、訂價27,500元，後者則為Loubila螢光粉紅迷你包，訂價50,500元，可隨身收納口紅、錢包、太陽眼鏡等小物。

Christian Louboutin的2023春夏螢光系列具有男、女全商品，從休閒球鞋、迷你小包、手提包、高跟鞋，展開夏日的迷幻旅程；其中像是Duniss Cool fluo黃色平底鞋就具有半透的螢光黃色與魔鬼氈設計，適合城市街道或海灘兩用，另外Loubishark Donna flou休閒鞋則具有白色斜面以及側邊波浪般的黃紅撞色大底，訂價34,900元、另有男性相似款可為情侶鞋組合；男士則推薦Fun Vieira fluo休閒鞋，除了以白色鞋身搭配螢光跳色後跟，在低光源、夜間、舞池中還可發出螢光效果，讓白晝或黑夜、同樣吸睛，螢光迷幻。

鄭秀文以寬大風衣式長襯衫，搭配腳上的螢光黃色高跟鞋，展現夏日的活力印象。圖／翻攝自 IG @ sammi_chengsauman
鄭秀文以寬大風衣式長襯衫，搭配腳上的螢光黃色高跟鞋，展現夏日的活力印象。圖／翻攝自 IG @ sammi_chengsauman
Christian Louboutin的2023春夏螢光系列具有男、女全商品，從鞋款、迷你小包，展開一趟從舞池到城市到沙灘的螢光迷幻旅程。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin的2023春夏螢光系列具有男、女全商品，從鞋款、迷你小包，展開一趟從舞池到城市到沙灘的螢光迷幻旅程。圖／Christian Louboutin提供
Kate 85螢光黃色高跟鞋，27,500元。圖／Christian Louboutin提供
Kate 85螢光黃色高跟鞋，27,500元。圖／Christian Louboutin提供
Loubila螢光粉紅迷你包，50,500元。圖／Christian Louboutin提供
Loubila螢光粉紅迷你包，50,500元。圖／Christian Louboutin提供

高跟鞋 鄭秀文

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