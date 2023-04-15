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《光露營就很忙了》X 泰式打拋豬 母親節創意禮整理包

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
TWININGS攜手烏來璞石麗緻溫泉會館，推出雙人下午茶。圖／TWININGS提供
TWININGS攜手烏來璞石麗緻溫泉會館，推出雙人下午茶。圖／TWININGS提供

溫馨5月，各種母親節蛋糕出動；但坊間也有另類的母親節創意禮，好吃好玩甜蜜蜜，不送蛋糕，一樣心意滿滿。

新東陽打出與《光露營就很忙了》聯名的泰式打拋風味豬調理包，香辣口味是白飯殺手，也是光的小姐們露營御用產品之一，選用台灣豬絞肉，搭配經典的泰式調味，加熱即食超方便，也可以藉此快速上桌、讓媽媽放一天假。另一款母親節送禮推薦「Xynergy新樂激蛋白飲」，業者強調，每包蛋白飲等同1包滴雞精的蛋白質+4顆蘋果的維生素C。另外也推出肉鬆全新商品「肉鬆芝麻米香餅」，嚴選石虎米作為原料，以環境友善耕作方式，守護石虎棲地。

鮮蛋專家「大武山牧場」今年再度攜手人氣甜點品牌法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie、重磅加碼被譽為「奶油界愛馬仕」的ÉCHIRÉ艾許奶油，三方聯名推出限量「Butter Egg頂級手工餅乾禮盒」，其中有12款手工餅乾，除了經典造型的小雞餅乾，與香甜不膩口的雞蛋造型杏桃果醬餅乾外，另有艾許奶油原味餅乾、經典艾許蝴蝶酥，將鮮蛋與奶油巧妙融合進不同的元素中。

比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA以法式傳統餅乾Fourrés Chocolat為靈感，於台灣首次推出限量巧克力夾心酥餅禮盒。禮盒內共有3種口味，包括濃郁的黑巧克力、香醇的抹茶白巧克力，以及酸甜適中的草莓白巧克力，15片裝1,490元。4月17日至5月30日於GODIVA專門店購買綜合巧克力夾心酥餅15片裝、春季巧克力禮盒10顆裝或春季巧克力心形禮盒11顆裝任兩件，即享85折優惠。

擁有三個世紀歷史與獨到拼配工藝的TWININGS唐寧茶，也跨界與烏來璞石麗緻，以及3大潮流指標甜點名店：WUnique Pâtisserie吳一無二法式甜點、深夜裡的法國手工甜點、時飴Approprié合作，推出「2023 TWININGS唐寧茶鉑金獻愛」的母親節主題活動，開發多款鉑金茶款茶食，讓媽媽度過一個鉑金級的母親節假期。

其中，烏來璞石麗緻溫泉會館推出「TWININGS &溪映山嵐—唐寧雙人下午茶」優惠套組，將唐寧茶款融合烏來當地食材，研發出6款茶點如薄荷香檸塔、櫻花洋甘菊晶凍杯等。吳一無二法式甜點WUnique Pâtisserie推出「唐寧蜜桃大吉嶺聖多諾黑」，將泡芙製作成大顆愛心形狀；深夜裡的法國手工甜點主打有著圓潤外觀和柔潤內餡的「唐寧莓果花園泡芙塔」；超人氣千層蛋糕名店時飴Approprié推出期間限定的「唐寧胭脂莓果千層」。

比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA於台灣首次推出限量巧克力夾心酥餅禮盒。圖／GODIVA提供
比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA於台灣首次推出限量巧克力夾心酥餅禮盒。圖／GODIVA提供
每包「Xynergy新樂激蛋白飲」等同於1包滴雞精的蛋白質+4顆蘋果的維生素C。圖／新東陽提供
每包「Xynergy新樂激蛋白飲」等同於1包滴雞精的蛋白質+4顆蘋果的維生素C。圖／新東陽提供
吳一無二法式甜點WUnique Pâtisserie推出「唐寧蜜桃大吉嶺聖多諾黑」。圖／TWININGS提供
吳一無二法式甜點WUnique Pâtisserie推出「唐寧蜜桃大吉嶺聖多諾黑」。圖／TWININGS提供
購買《光露營就很忙了》聯名泰式打拋風味豬調理包，還有機會抽中千元提貨禮券。圖／新東陽提供
購買《光露營就很忙了》聯名泰式打拋風味豬調理包，還有機會抽中千元提貨禮券。圖／新東陽提供
三強聯手的手工餅乾禮盒。圖／大武山牧場提供
三強聯手的手工餅乾禮盒。圖／大武山牧場提供

巧克力 人氣甜點 母親節

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