想學哪款？跟上BLACKPINK的潮流髮色　4人髮色號大公開

大勢女團BLACKPINK日前在高雄開唱，引發全台BLACKPINK的追捧風潮，而BLACKPINK的四位成員，包括Jisoo、Jennie、Rosé與Lisa，更是時尚寵兒，不僅接下許多國際大牌的代言，從頭髮造型、髮色、妝容到穿搭等，都是大家注目的焦點，甚至引領時尚潮流。而BLACKPINK也是髮妝品牌魅尚萱的代言人，最新一季的春季迷霧新色中，四位成員也都換上新髮色，快來看都是哪些色號。

近期剛推出單飛專輯的Jisoo，充滿神秘與性感的魅力，她染上5A霧灰黑髮色，加入一點泛綠色，讓五官更為突顯，而且充滿質感，適合喜歡低調柔和髮色的女孩。

可鹽可甜的Jennie，則是染上6N巧克力棕，是溫柔的經典棕色，同樣帶點霧灰的元素，而且還能夠讓亞洲人的膚色特別顯白。

Rosé則是染7K灰卡其棕，是款卡其色調的米棕色，髮色也彷彿有著柔焦的灰霧質感，如果皮膚偏白皙的人染上，更能夠展現出高級質感。