時裝屋變電影大亨？伊森霍克搭Pedro Pascal五月坎城見

男星Pedro Pascal曾因演出Netflix改編1980年代哥倫比亞真人真事的「毒梟（Narcos）」一片走紅，近日則意外和伊森霍克（Ethan Hawke）一同拍攝電影海報，原來是時尚品牌Saint Laurent「跨界」跨很大，成立電影製作公司Saint Laurent Productions，首波主打就是找來兩位男星一同入鏡，並將在五月的坎城影展全新亮相。

一般服裝品牌開設異業結合了咖啡館、期間限定店舖，多仍為商品零售，但這回Saint Laruent開設的Saint Laurent Productions卻有點不同，起因出自創意總監Anthony Vaccarello的構想，由於電影人始終對他帶來大量啟發，因此他渴望與電影人合作、並盡情發揮由時裝到影像的創意空間。