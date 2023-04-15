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時裝屋變電影大亨？伊森霍克搭Pedro Pascal五月坎城見

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Pedro Pascal近日並為男性時尚雜誌Esquire拍攝封面，並獲得250多萬按讚數，並有網友熱情留言「請當我的男朋友！就算差25歲我也可以（please be my bf our 25 yr age gap is nothing！）」圖 / 翻攝自 IG @ pascalispunk（合成圖）
Pedro Pascal近日並為男性時尚雜誌Esquire拍攝封面，並獲得250多萬按讚數，並有網友熱情留言「請當我的男朋友！就算差25歲我也可以（please be my bf our 25 yr age gap is nothing！）」圖 / 翻攝自 IG @ pascalispunk（合成圖）

男星Pedro Pascal曾因演出Netflix改編1980年代哥倫比亞真人真事的「毒梟（Narcos）」一片走紅，近日則意外和伊森霍克（Ethan Hawke）一同拍攝電影海報，原來是時尚品牌Saint Laurent「跨界」跨很大，成立電影製作公司Saint Laurent Productions，首波主打就是找來兩位男星一同入鏡，並將在五月的坎城影展全新亮相。

一般服裝品牌開設異業結合了咖啡館、期間限定店舖，多仍為商品零售，但這回Saint Laruent開設的Saint Laurent Productions卻有點不同，起因出自創意總監Anthony Vaccarello的構想，由於電影人始終對他帶來大量啟發，因此他渴望與電影人合作、並盡情發揮由時裝到影像的創意空間。

由Pedro Almodovar執導、Pedro Pascal與Ethan Hawke一同主演的《Strange Way of Life》已經釋出電影海報，並將在5月16至27日舉辦的坎城影展現身，值得一提的是，該公司的所有電影都將穿著Anthony Vaccarello為Saint Laurent設計的戲服；而既然從時尚跨足影視，Saint Laurent未來是否會為同為開雲集團（Kering Group）旗下其他服裝品牌如古馳（GUCCI）、Bottega Veneta、Balenciaga、Brinoi、Boucheron有更多的影像合作？這便格外令人好奇也期待了。

Saint Laurent近日成立電影製片公司Saint Laurent Productions，首波主打將現身5月登場的坎城影展，並力邀伊森霍克、Pedro Pascal一同合作。圖 / Saint Laurent提供
Saint Laurent近日成立電影製片公司Saint Laurent Productions，首波主打將現身5月登場的坎城影展，並力邀伊森霍克、Pedro Pascal一同合作。圖 / Saint Laurent提供
雖然伊森霍克近年作品不多，但去年則與另一人氣男星Óscar Isaac合作漫威美劇《月光騎士》，是近年作品亮點。圖 / 翻攝自 IG @ ethanhawke
雖然伊森霍克近年作品不多，但去年則與另一人氣男星Óscar Isaac合作漫威美劇《月光騎士》，是近年作品亮點。圖 / 翻攝自 IG @ ethanhawke

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