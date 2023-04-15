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時裝屋變電影大亨？伊森霍克搭Pedro Pascal五月坎城見
男星Pedro Pascal曾因演出Netflix改編1980年代哥倫比亞真人真事的「毒梟（Narcos）」一片走紅，近日則意外和伊森霍克（Ethan Hawke）一同拍攝電影海報，原來是時尚品牌Saint Laurent「跨界」跨很大，成立電影製作公司Saint Laurent Productions，首波主打就是找來兩位男星一同入鏡，並將在五月的坎城影展全新亮相。
一般服裝品牌開設異業結合了咖啡館、期間限定店舖，多仍為商品零售，但這回Saint Laruent開設的Saint Laurent Productions卻有點不同，起因出自創意總監Anthony Vaccarello的構想，由於電影人始終對他帶來大量啟發，因此他渴望與電影人合作、並盡情發揮由時裝到影像的創意空間。
由Pedro Almodovar執導、Pedro Pascal與Ethan Hawke一同主演的《Strange Way of Life》已經釋出電影海報，並將在5月16至27日舉辦的坎城影展現身，值得一提的是，該公司的所有電影都將穿著Anthony Vaccarello為Saint Laurent設計的戲服；而既然從時尚跨足影視，Saint Laurent未來是否會為同為開雲集團（Kering Group）旗下其他服裝品牌如古馳（GUCCI）、Bottega Veneta、Balenciaga、Brinoi、Boucheron有更多的影像合作？這便格外令人好奇也期待了。
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