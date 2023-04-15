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普發6000元助攻 餐廳母親節訂位增3成、糕餅業者紛推蛋糕優惠

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中法布甜今年母親節推「草苺皇冠蛋糕」，新鮮草莓製作，搭配玫瑰膠原果凍、草苺慕斯、覆盆子庫利、巧克力蛋糕體，口感層次分明，加上鑽面皇冠造型超吸睛。記者余采瀅／攝影
台中法布甜今年母親節推「草苺皇冠蛋糕」，新鮮草莓製作，搭配玫瑰膠原果凍、草苺慕斯、覆盆子庫利、巧克力蛋糕體，口感層次分明，加上鑽面皇冠造型超吸睛。記者余采瀅／攝影

為搶攻母親節商機，業者紛推特色造型蛋糕及加碼優惠，台中長榮桂冠酒店連續10年舉辦母親節蛋糕買一捐一活動，買一顆蛋糕，就捐一顆蛋糕給弱勢家庭的媽媽。糕餅名店「樂沐糕餅舖」推出「莓果花園」蛋糕搶市，4月底前預購享9折優惠；法布甜主打皇冠造型蛋糕，前100名訂購者再加送筋膜槍；85℃今年推出6款母親節主題蛋糕應戰，買蛋糕還可抽獎。新天地餐飲集團也推母親節套餐，因政府普發6000元助攻，訂位較去年同期增3成。

每年母親節前夕，台中長榮桂冠酒店都舉辦「愛的蛋糕傳送計畫­買一捐一活動」，今年邁入第10年，消費者5月14日前預購任一顆母親節蛋糕，長榮就捐一顆蛋糕給弱勢家庭的媽媽，今年共5款蛋糕，活動限量100顆。

台中長榮桂冠酒店公關經理陳怡如說，蛋糕買一捐一活動，過去9年共送出1041顆蛋糕，已有客人每年固定響應，也有客人將買的那顆直接捐出去，更有客人連續9年每年購買5顆，請飯店協助捐贈，讓愛加倍。

去年進駐新光三越台中店的「樂沐糕餅舖」，今年母親節推出「莓果花園」蛋糕，美麗的花圈造型，強調食材新鮮、低糖、純手工打造豐富層次的牛奶慕斯蛋糕，4月30日前預購可享9折優惠1242元，實體門市與線上官網已開放預購。

台中法布甜今年母親節推「草苺皇冠蛋糕」，新鮮草莓製作，搭配玫瑰膠原果凍、草苺慕斯、覆盆子庫利、巧克力蛋糕體，口感層次分明，加上鑽面皇冠造型超吸睛。執行長張淑卿說，4月20日前訂購優惠價1280元；前100名訂購蛋糕的客人，再加碼送價值599元筋膜槍。

85℃今年推出6款母親節主題蛋糕，有繽紛典雅的花束蛋糕、媽媽典藏的馨愛珠寶盒、和象徵母親殷殷期盼的甜蜜手中線，造型特殊又兼具口感。即日起至5月11日門市預購母親節主題蛋糕可享85折優惠，另85 Cafe APP會員購買任一母親節主題蛋糕，結帳報會員電話，還可自動再抽iPhone 14 Pro、SK-II 保養組、三宅一生手提包等大獎，預計全台母親節檔期可售出約21萬個蛋糕。

新天地餐飲集團今年推出6人及10人份的「馨饗事成」母親節套餐，有花膠長參燴花菇、松茸蟲草燉雞湯、桃膠蓮子銀耳湯等菜色，4月30日前預訂即贈動物造型包子一份。新天地表示，揮別3年疫情，加上有政府普發6000元現金助攻，訂位較去年同期暴增3成。

85℃今年推出6款母親節主題蛋糕，其中象徵母親殷殷期盼的甜蜜手中線，造型吸睛又兼具口感。記者余采瀅／攝影
85℃今年推出6款母親節主題蛋糕，其中象徵母親殷殷期盼的甜蜜手中線，造型吸睛又兼具口感。記者余采瀅／攝影
糕餅名店「樂沐糕餅舖」推出「莓果花園」蛋糕搶市，相當吸睛。記者余采瀅／攝影
糕餅名店「樂沐糕餅舖」推出「莓果花園」蛋糕搶市，相當吸睛。記者余采瀅／攝影
台中長榮桂冠酒店連續10年舉辦母親節蛋糕買一捐一活動，買一顆蛋糕，就捐一顆蛋糕給弱勢家庭的媽媽，過去9年共送出1041顆蛋糕。圖／台中長榮桂冠酒店提供
台中長榮桂冠酒店連續10年舉辦母親節蛋糕買一捐一活動，買一顆蛋糕，就捐一顆蛋糕給弱勢家庭的媽媽，過去9年共送出1041顆蛋糕。圖／台中長榮桂冠酒店提供
新天地餐飲集團推母親節套餐，因政府普發6000元助攻，訂位較去年同期增3成。記者余采瀅／攝影
新天地餐飲集團推母親節套餐，因政府普發6000元助攻，訂位較去年同期增3成。記者余采瀅／攝影
台中法布甜今年母親節推「草苺皇冠蛋糕」，前100名訂購蛋糕的客人，再加碼送價值599元筋膜槍。記者余采瀅／攝影
台中法布甜今年母親節推「草苺皇冠蛋糕」，前100名訂購蛋糕的客人，再加碼送價值599元筋膜槍。記者余采瀅／攝影
新天地餐飲集團今年推出6人及10人份的「馨饗事成」母親節套餐。圖／新天地餐飲集團提供
新天地餐飲集團今年推出6人及10人份的「馨饗事成」母親節套餐。圖／新天地餐飲集團提供

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