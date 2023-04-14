快訊

獨／就安基金獨厚高市府惹議 就安委員批勞部「先上車後補票」

多圖／馬克宏政治危機！法國年改引爆民怨 憲法委員會將作出裁決

蝦皮5月起再調漲手續費 賣家怒灌粉專「怎麼不去搶銀行」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣最多用戶使用的電商平台蝦皮購物發出公告，將自5月1日起調漲所有賣家「成交手續費」，依照促銷檔期、非促銷檔期有不同金額，另外宣布賣家要支付「金流服務費」。蝦皮購物並規定，不可和買家收取額外費用。

許多賣家跳腳，到蝦皮臉書粉專留言痛批，「怎麼不直接派員工去搶銀行比較快」、「太誇張」。蝦皮購物則表示，此舉是為優化平台環境、提升台灣電商市場質量。

蝦皮前一波漲價是針對蝦皮店到店服務，2021年10月開始推蝦皮推出「蝦皮店到店」，當時運費補貼，買方不需付運費，一年後，從19元開始收，近期連三漲，今年2月將店到店運費從39元調漲為45元，並調整循環包裝運費，每次調整也都氣得網友大罵。

蝦皮購物今日發布出最新公告，宣布今年5月1日0時開始，調整賣家支付「成交手續費」。在非商城部分，C2C賣家商品成交手續費調整為5.5%（原為4%）；全平台未參加FSS或CCB活動專案（例如免運優惠等活動專案）的C2C賣家，於每個月大促當日及大促前3天暖身期交易手續費再+1%。也就是每月4天促銷檔期調漲為6.5%，其餘平日維持5.5%。

商城賣家商品成交手續費依據不同類別而調整為3.5%－8.5% （原為3%-7%），未參加活動的商城賣家則為5.1%－10.5%（原為4.6%～9%）。蝦皮購物站上所有賣家的成交手續費都將一併調漲。

除了成交手續費外，還有「金流服務費」，公告指出，買家付款產生的信用卡、銀行轉帳、蝦皮錢包、貨到付款、街口支付之金流服務費，全數都要由賣家負擔，計算方式為「買家訂單金額×2％」，而商品的金額應該包括金流服務費，賣家不可以藉此和買家收取額外費用。

蝦皮購物

延伸閱讀

5月1日起再漲手續費 蝦皮：支持電商平台發展

老園丁耕讀筆記／專案企畫 要像客家小炒

蝦皮賣家要簽金流協定？ 女工程師被假買家騙轉帳58萬元

他猶豫「房子租給蝦皮好不好？」 過來人曝：不用做事還很好賺

相關新聞

蝦皮購物賣家成交手續費5月1日調漲 網友怒：「太誇張」

蝦皮購物宣布站上賣家成交手續費將於5月1日調漲！根據蝦皮購物表示，為持續優化平台環境、提升台灣電商市場質量，自5月1日凌...

普發6000+搶疫後暑假商機！台中國際旅展今登場

隨著國際疫情逐漸解封，國內旅遊業者看好疫後暑假商機，以及國內普發6000元政策，2023 ATTA台中國際旅展今起一連四...

影／睽違10年旋風再現 2黃色小鴨繞基隆港測試民眾搶拍

睽違10年，兩隻黃色小鴨今天再現基隆港，引發不少民眾驚呼搶拍照。原來是國外的廠家向向台灣的文創公司訂製2隻黃色小鴨，並經...

25歲台灣服裝設計師 挺進國際新銳設計師大獎勇奪冠軍

25歲台灣服裝設計師梁宗琳擅長前衛男裝設計，在學期間即創立個人服裝品牌「Club Mad生氣俱樂部」，她日前以「城市難民...

南投也有蔦屋書店了！日月町複合式商場第12店明年開幕

精英開發繼與萬豪酒店集團成功打造台中萬楓酒店後，今(14)日在南投縣長許淑華見證下，宣布在台灣的中心-埔里，引進「全球最...

經典動畫點亮菊島夜空！ Booking.com 網羅「六間澎湖旅宿」

一年一度的澎湖花火節即將到來，每年四月到六月澎湖的夜空便會綻放燦爛煙火，今年更是首度攜手經典動畫公司打造夢幻盛會，而今年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦