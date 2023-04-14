蝦皮5月起再調漲手續費 賣家怒灌粉專「怎麼不去搶銀行」

台灣最多用戶使用的電商平台蝦皮購物發出公告，將自5月1日起調漲所有賣家「成交手續費」，依照促銷檔期、非促銷檔期有不同金額，另外宣布賣家要支付「金流服務費」。蝦皮購物並規定，不可和買家收取額外費用。

許多賣家跳腳，到蝦皮臉書粉專留言痛批，「怎麼不直接派員工去搶銀行比較快」、「太誇張」。蝦皮購物則表示，此舉是為優化平台環境、提升台灣電商市場質量。

蝦皮前一波漲價是針對蝦皮店到店服務，2021年10月開始推蝦皮推出「蝦皮店到店」，當時運費補貼，買方不需付運費，一年後，從19元開始收，近期連三漲，今年2月將店到店運費從39元調漲為45元，並調整循環包裝運費，每次調整也都氣得網友大罵。

蝦皮購物今日發布出最新公告，宣布今年5月1日0時開始，調整賣家支付「成交手續費」。在非商城部分，C2C賣家商品成交手續費調整為5.5%（原為4%）；全平台未參加FSS或CCB活動專案（例如免運優惠等活動專案）的C2C賣家，於每個月大促當日及大促前3天暖身期交易手續費再+1%。也就是每月4天促銷檔期調漲為6.5%，其餘平日維持5.5%。

商城賣家商品成交手續費依據不同類別而調整為3.5%－8.5% （原為3%-7%），未參加活動的商城賣家則為5.1%－10.5%（原為4.6%～9%）。蝦皮購物站上所有賣家的成交手續費都將一併調漲。

除了成交手續費外，還有「金流服務費」，公告指出，買家付款產生的信用卡、銀行轉帳、蝦皮錢包、貨到付款、街口支付之金流服務費，全數都要由賣家負擔，計算方式為「買家訂單金額×2％」，而商品的金額應該包括金流服務費，賣家不可以藉此和買家收取額外費用。