東京近郊「小江戶」 老街、古寺、絕美花筏 小旅行首選

真的像一趟穿越時空的旅行。老街、古寺、櫻花滿開的的河道與花筏，穿著和服的男女掩面微笑走來，這裡是「小江戶川越」，從池袋出發、半小時即達的美妙旅行地。

川越位在日本東京旁的埼玉縣，最推薦的走法是從「池袋站」搭乘東武鐵道的「東武東上線」至川越車站；若計畫一日遊，可於池袋站的東武窗口購買「川越一日周遊券」，包含池袋站到川越站來回車票（除特急之外皆可搭乘），以及在當天自由乘坐川越市裡的東武巴士和小江戶名勝巴士，包辦往返和當地交通。

江戶時代川越城的城下街道曾經繁榮一時，至今仍保存著江戶到昭和時期的建築，因此又有「小江戶」之稱。推薦此地旅行，一是距離東京近，其次是區內交通超方便，巴士可通達各景點，一日通票暢行無阻，適合安排一或二日小旅行。

●川越冰川神社 繪馬隧道祈願 釣神籤招福

如果說神社「超好玩」，可能不太禮貌，但川越的冰川神社確實就是個好拍好玩的所在。這座擁有1500年歷史的神社，被埼玉縣指定為有形文化財，是川越旅遊必定要造訪的熱門景點，此地有兩個著名的祭典，分別是川越冰川祭和結緣風鈴祭（縁むすび風鈴）。

即使不在這兩大祭典前來，神社依然有趣。入門高15公尺、全日本最大的木造鳥居是第一個拍攝重點。趣味體驗之一是「釣神籤」，沒錯，求籤得用釣的。兩大盆放滿了紅色、粉色鯛魚造型的御神籤，想祈求運勢，先投入奉獻金300日幣，即可自行拿起釣竿釣魚，紅色代表招福，粉紅色則是祈求良緣。

體驗之二是「人形流」。與香港銅鑼灣鵝頸橋下的打小人目的不同，這裡的小紙人是為祛病而生。先投入100日幣之後，自行拿取人形紙，對著人形吹三口氣，手持小人紙、輕拍身上不舒服的地方，意指將病氣轉移到小人身上，等待紙片人穿越繩子下方隨水散去，代表惡運與疾病退散。小人紙很容易就在水中化開，看著小人順水流、化散於水中，也頗有一種療癒感。

往主本殿後走，有兩株樹齡超過600年的神木，在神木地面周圍鋪設的石子路，有如「8」一般，據說，順行一周也可得神力。

另一個體驗，則是通過繪馬隧道，通道內掛滿一片片寫上祈願字句的的繪馬，頗為壯觀，陽光在木片間隱約灑落，每個人懷抱的願望在此凝結；進入7到9月的風鈴祭，這些繪馬都會換上迎風響動的風鈴，展現另一種浪漫情懷。

此間還有各種可愛御手，最特別的是每天早上巫女在神社境內撿拾並加持的「姻緣石」，每日限量20個，往往開門後即求取一空；「赤緣筆」則是代表鉛筆被愈削愈短時，兩人的緣分也愈來愈近；還有永保青春美麗的御守，十分討喜。

若在櫻花季時造訪，絕對不可錯過冰川神社後方的賞櫻秘境，沿著河川兩側是整片櫻花林，花季時節或灑滿一地粉嫩、讓人不忍踩踏，或低垂入河，迎風來時有如櫻吹雪，落花自成粉紅河道，行至尾端還可見河道有幾段落差，小小飛瀑、風吹花落，極其美妙。

櫻花季的假日，船家會啟動花筏，遊人可搭小舟於粉紅河道上賞望滿開的吉野櫻，往返一程約20分鐘、每人500日幣，若包船至多6人、收費5千日幣。

如何到冰川神社：從川越車站東口的巴士7號乘車處，搭上往埼玉醫大的東武巴士，約15分鐘車程可達「川越冰川神社站」，站旁即見入口的木造鳥居。

●川越藏造老屋街道 逛千年一番街 啖創意小吃

從冰川神社到藏造老街，徒步約15分鐘可達，這裡被稱為「一秒走進江戶時代」，黑色的老屋相連開展，換上和服的男女手拿各種或古或今的創意小食漫遊，傳統人力拉車與巴士居間往返，今昔時光似在此交錯。

數百公尺長的川越一番街，林立著許多間黑色木造的倉庫，這些在江戶時期日文稱為「藏」的倉庫，主要以木為材、採黏土牆建成；時至今日，老倉庫已改為商店與餐廳，若要重回過去，建議一探改造為「藏造資料館」的倉庫，完整重現古倉庫樣貌，可藉此一窺江戶時代的生活。

川越一番街的主要地標是鐘塔「時之鐘」，樓高約3層，每天會固定鳴鐘四次，其周邊多半是年輕人喜愛的網路名店；另一處推薦為菓子屋橫丁，窄巷內集結約有20間販賣傳統日本糖果的古樸老店。若在10月來訪，還可順道在川越一番街參加川越冰川祭，花車、神轎與樂音遊行，又是另一種風景。

老街上的店家各有創意，吃喝玩買一次滿足。像是開業於1783年的「龜屋」有名的「龜の最中」、豆大福，「小江戸おさつ庵」超大如花束的薯片，拍照搶眼吸睛的「芋之戀霜淇淋」，以及「川越プリン」的布丁、超級難排的「小川菊鰻魚飯」。

許多遊客推薦的歇腳地，則是星巴克川越時鐘小路店，就在鐘樓旁不遠處，使用當地的杉木為材，內部則採用江戶傳統黑白漆的技法，店內的座椅靠墊甚至選用了江戶時代盛產的知名織物「川越唐棧」，展現特有的日式典雅風格。

若喜歡徒步旅行，沿途還可經有1200多年歷史的喜多院，其中的五百羅漢像，為日本三大羅漢像之一；範圍不大卻頗熱鬧的熊野神社，則可體驗洗錢弁財天、撫蛇和投環試運等祈福活動。

●川越東武動物公園、川越東武飯店 賞白虎搭飛車 飯店地點優

加碼推薦「東武動物公園」，這是一處以動物園為中心，附設遊樂場、馬術俱樂部、游泳池等的大型主題樂園，園區看點是瀕絕的白老虎，以及最高時速可達每小時87.2公里的木造雲霄飛車，或可搭乘小火車、空中纜車、摩天輪，從不同角度賞望園區美景。