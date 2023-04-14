蝦皮購物賣家成交手續費5月1日調漲 網友怒：「太誇張」

蝦皮購物宣布站上賣家成交手續費將於5月1日調漲！根據蝦皮購物表示，為持續優化平台環境、提升台灣電商市場質量，自5月1日凌晨0點起部分收費機制將做異動：包括C2C賣家商品成交手續費調整為5.5%（原為4%）；商城賣家商品成交手續費依據不同類別而調整為3.5%～8.5% （原為3%～7%）；全平台未參加FSS或CCB活動專案（例如免運優惠等活動專案）的C2C賣家，於每個月大促當日及大促前3天暖身期交易手續費再+1%，意即每月4天促銷檔期調漲為6.5%，其餘平日維持5.5%；未參加活動的商城賣家則為5.1%～10.5%（原為4.6%～9%）。換言之，蝦皮購物站上所有賣家的成交手續費都將一併調漲。

以非商城賣場成立的訂單為例，5月1日凌晨0點起，蝦皮購物促銷檔期期間（依平台或賣家中心公告為準）單件商品售出金額×數量×6.5％＝成交手續費；非蝦皮促銷檔期期間，單件商品售出金額×數量×5.5％＝成交手續費。

對此蝦皮購物回應表示：「蝦皮購物致力提升台灣電商市場整體發展，積極推出多元服務與不斷創新的功能，近期除了開放更多賣家數據之外，亦將持續優化商品上架及出貨功能，提升賣家管理與運營的便利度，進一步創造更優異的業績。而蝦皮購物的手續費調整將能更好地支持電商平台發展，我們未來將持續為買賣家用戶投注更多營運與行銷資源。」