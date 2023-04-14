25歲台灣服裝設計師 挺進國際新銳設計師大獎勇奪冠軍

25歲台灣服裝設計師梁宗琳擅長前衛男裝設計，在學期間即創立個人服裝品牌「Club Mad生氣俱樂部」，她日前以「城市難民Urban Refugees」作品參加在紐西蘭舉行的國際新銳設計師比賽，從25名決賽入圍者脫穎而出奪得冠軍，設計才華揚名國際。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署今天分享梁宗琳獲獎的喜訊，因桃竹苗分署在新竹市成立「衣啟飛翔創客基地」致力培育服裝領域的新創人才，梁宗琳過去就曾參加基地舉辦的多場比賽獲獎，並參與高階立裁工作營跟著專家學習高級訂製服的製作技巧。

桃竹苗分署分享，年僅25歲梁宗琳從小就充滿奇思妙想，並立志成為1名藝術家，2020年就讀大學服裝系期間開始參加桃竹苗分署衣啟飛翔創客基地舉辦的比賽與服裝秀，2022年畢業後創業，就以作品「城市難民Urban Refugees」報名參加創客基地舉辦的「2022原創服裝大賞」一舉拿下首獎，並獲頒發圓夢創業金5萬元的獎勵。

梁宗琳擅長前衛男裝設計，在學期間也創立個人服裝品牌「Club Mad 生氣俱樂部」，提供訂製服裝和原創T恤設計服務，目標鎖定25至35歲的時尚年輕族群。

梁宗琳作品充滿舞台效果和實驗性，日前以作品「城市難民Urban Refugees」贏得在紐西蘭舉行的「2023 ID International Emerging Designers Awards國際新銳設計師大獎」的冠軍，作品在紐西蘭走秀發表並頒獎，該作品以誇張的充氣結構詮釋人們日常的膨脹與偽裝，博得評審一致好評 。

該項國際新銳設計師大獎項主要針對全球服裝設計學校在校生或畢業5年內的新秀進行作品評比，梁宗琳獲獎後也感謝創客基地提供了極具價值的學習機會和資源，讓她的創作更多元化及專業化，也讓她更加瞭解產業趨勢，並與業界專家建立良好人脈。

梁宗琳也提到，未來她將致力於設計出更多具創意和價值的服裝產品，為產業注入更多新的活力和創新精神。