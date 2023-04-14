快訊

最終場失聲！B計畫被降下台 張惠妹承諾「我會爬上來」

竹北驚傳大範圍飄瓦斯味引恐慌 全市監測找到「這裡」數值超標

中職／在桃園開轟「有他的意義」 林智勝聽熟悉應援曲哽咽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日立冷氣升級極品空氣淨化網 4月底前買空調送實用家電

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
台北電器空調影音3C大展盛大開幕，副總統賴清德（右四）親臨日立冷氣展區，與中華民國電器商業同業公會理事長廖全平（左四）、日立冷氣總經理羅淮正（右三）、江森自控日立全球行銷長Nick Reynolds（右二）及其他貴賓一起體驗日立冷氣「凍結洗淨2.0+」的潔淨力。圖／日立冷氣提供
台北電器空調影音3C大展盛大開幕，副總統賴清德（右四）親臨日立冷氣展區，與中華民國電器商業同業公會理事長廖全平（左四）、日立冷氣總經理羅淮正（右三）、江森自控日立全球行銷長Nick Reynolds（右二）及其他貴賓一起體驗日立冷氣「凍結洗淨2.0+」的潔淨力。圖／日立冷氣提供

台北電器空調影音3C大展即日起至4月17日於台北世貿一館盛大展出，匯集百大家電品牌聯袂展出。日立冷氣展現引領空調業界的科技實力，整合旗下家用與商用產品，以最完整的產品陣容、最尖端的空調科技，搭配先進功能與貼心設計，打造對應各類型的空間的多樣化機種，將「空氣淨化網」概念升級至「極品空氣淨化網」，無論是小空間或大空間都能擁有日立冷氣精心設計的最好空氣。

日立冷氣業界首創凍結洗淨科技，同步日本科技，在台取得19項獨家發明專利，2.0+機種搭載獨家電離科技，將空調機內熱交換器凍結、解凍達到洗淨效果，再以熱風運轉同時加熱熱交換器，加速機體內部乾燥、抑菌，並透過室內機風扇逆轉，將電離淨化離子充滿機體內，達到長時間高效抑菌；正轉風扇由風道吹出，淨化室內空氣中PM2.5等細懸浮微粒。除此之外，日立冷氣持續提升空調技術力，以PM0.1濾網、防霉風扇、銅管防黴防腐蝕科技、5段機體防霉、露水盤銀離子抑菌等空調防護與淨化科技，讓機體內部更乾淨，全方位提升室內空氣品質，為各種空間、每次呼吸都提供最好空氣，享受日立冷氣帶來的全面潔淨與舒適。

即日起至4月30日止，只要購買日立冷氣就送優質家電好禮，包括日立空氣清淨機、虎牌電子鍋、日象電鍋、伊萊克斯烤箱、飛利浦電鬍刀、哈根諾克電風扇，還能享有政府雙重節能家電補助、汰舊換新補助每台3,000元及貨物稅減免最高2,000元，合計最多可省5,000元，搭配政府普發現金6,000元，正是買冷氣的大好時機。

冷氣 空氣清淨機

延伸閱讀

德國外長：台海軍事態勢升級 恐出現「可怕的局面」

日自衛隊直升機 失聯7天發現機體

台南安南區突破20萬人 市府編列750萬為區里公園升級

Lexus UX 300e電池升級版本導入台灣 售價189.9萬

相關新聞

0元機票來了！越捷航空慶開航 這3天越南─澳洲航線0元

越捷航空開出新航線，即起從胡志明市可直飛墨爾本及雪梨，此新航線提供台灣旅客從台北、台南、台中、高雄等地搭乘越捷航空至胡志...

芒果煉乳、花生金萱雪糕！桂冠「5款新冰」沁涼開賣

隨著天氣漸熱，也迎來吃冰的季節。「桂冠」今年推出3款全新雪糕系列新品，包括有「芝蔴鐵觀音雪糕」、「花生金萱雪糕」、「芒果...

賞螢季到 大坑蝶螢嘉年華正式展開 18日第二波報名

台中大坑設有螢火蟲復育區、蝴蝶生態教育區，賞螢季將至，2023年大坑蝶螢嘉年華昨也正式展開。觀旅局表示，有別於一般賞螢活...

佐賀不只有阿嬤 參團自駕自助達人帶路

台灣人出國瘋日本，目前廉航回歸直飛二線城市佐賀縣提供新路線，旅遊業者認為，參團或自駕、自助旅遊都適合，還可串聯九州其他縣...

花月嵐「拉麵5折」只有1天！「極黑銀次郎拉麵」新登場

繼年初推出「大蒜拳骨拉麵3DX」之後，來自日本東京的「花月嵐拉麵」自4月19日起，再推出期間限定拉麵「極黑銀次郎」，將豚...

4/17大眾運輸口罩全面解禁 新光三越口紅狂賣上萬支

懂得精打細算的消費者，都知道日常的美妝保養消耗品，要趁上半年的百貨母親節檔期、下半年百貨周年慶回饋採購才省最多。隨著4/...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦