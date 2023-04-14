日立冷氣升級極品空氣淨化網 4月底前買空調送實用家電

台北電器空調影音3C大展即日起至4月17日於台北世貿一館盛大展出，匯集百大家電品牌聯袂展出。日立冷氣展現引領空調業界的科技實力，整合旗下家用與商用產品，以最完整的產品陣容、最尖端的空調科技，搭配先進功能與貼心設計，打造對應各類型的空間的多樣化機種，將「空氣淨化網」概念升級至「極品空氣淨化網」，無論是小空間或大空間都能擁有日立冷氣精心設計的最好空氣。

日立冷氣業界首創凍結洗淨科技，同步日本科技，在台取得19項獨家發明專利，2.0+機種搭載獨家電離科技，將空調機內熱交換器凍結、解凍達到洗淨效果，再以熱風運轉同時加熱熱交換器，加速機體內部乾燥、抑菌，並透過室內機風扇逆轉，將電離淨化離子充滿機體內，達到長時間高效抑菌；正轉風扇由風道吹出，淨化室內空氣中PM2.5等細懸浮微粒。除此之外，日立冷氣持續提升空調技術力，以PM0.1濾網、防霉風扇、銅管防黴防腐蝕科技、5段機體防霉、露水盤銀離子抑菌等空調防護與淨化科技，讓機體內部更乾淨，全方位提升室內空氣品質，為各種空間、每次呼吸都提供最好空氣，享受日立冷氣帶來的全面潔淨與舒適。

即日起至4月30日止，只要購買日立冷氣就送優質家電好禮，包括日立空氣清淨機、虎牌電子鍋、日象電鍋、伊萊克斯烤箱、飛利浦電鬍刀、哈根諾克電風扇，還能享有政府雙重節能家電補助、汰舊換新補助每台3,000元及貨物稅減免最高2,000元，合計最多可省5,000元，搭配政府普發現金6,000元，正是買冷氣的大好時機。