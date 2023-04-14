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這也太浪漫了！agnès b.移師台南辦春夏大秀 府城慢格調結合法式詩意

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
agnès b.還跟菲律賓藝術家Dexter Fernandez合作，讓像是插畫般印花與洋裝與夾克等單品結合。圖／agnès b.提供
agnès b.還跟菲律賓藝術家Dexter Fernandez合作，讓像是插畫般印花與洋裝與夾克等單品結合。圖／agnès b.提供

法國時尚品牌agnès b.首度移師台南美術館二館的南美春室作為春夏系列新品發表場地。藉由明亮且幾何線條構築的會場，來呼應品牌新一季的服裝特色，更能烘托經典照片印刷、印花系列的服飾的視覺效果，讓與會者完整體驗浪漫的法式氛圍。

系列服裝總是充滿詩意，受到不分年齡層消費者喜愛的法國時尚品牌agnès b.以搖滾樂、60年代畫報女郎和街頭潮流為靈感，結合現代藝術，2打造了2023春夏服飾。為了能將這季多元風格與特色完整呈現，agnès b.首度選在台南美術館二館的南美春室作為發表會場地，大面積白色且挑高的空間中，光線自幾何狀玻璃屋頂灑落，呈現自然隨興和府城特有的緩慢格調，讓帶有豐富色彩與俐落剪裁的服裝，更能彰顯法式優雅格調，呼應向來不盲從流行的品牌精神。

agnès b.首度選在台南美術館二館的南美春室作為發表會場地，大面積白色且挑高的空間中，光線自幾何狀玻璃屋頂灑落，呈現自然隨興。圖／agnès b.提供
agnès b.首度選在台南美術館二館的南美春室作為發表會場地，大面積白色且挑高的空間中，光線自幾何狀玻璃屋頂灑落，呈現自然隨興。圖／agnès b.提供

這一季品牌創辦人Agnès女士拍攝的多幅作品，成為經典照片印刷系列的圖案，傳遞旅途時的即景；而帶有搖滾風紅玫瑰印花，則出現在短版機車夾克，凸顯狂放意象。不僅如此，agnès b.還跟菲律賓藝術家Dexter Fernandez合作，讓像是插畫般印花與洋裝與夾克等單品結合。當然夏季少不了度假感服飾，agnès b.便以多彩色塊與條紋組合，營造別緻復古特色。而有著街頭潮流感的工裝，利用漸層渲染和棋盤格紋，帶來新詮釋。其次，Y2K風潮也是設計靈感來源，可見到降低明度的糖果色服裝與金屬光澤配件，展現了品牌轉譯不同流行文化的能耐。

agnès b.經典照片印刷系列裙擺至腳踝的洋裝，讓視覺比例拉長。圖／agnès b.提供
agnès b.經典照片印刷系列裙擺至腳踝的洋裝，讓視覺比例拉長。圖／agnès b.提供

agnès b.春夏女裝透過俐落簡約的剪裁線條，讓視覺比例都有拉長的效果，像是裙擺至腳踝的洋裝，或是復古條紋襯衫利用綁帶方式，露出腰部的兩截式穿搭法，都能讓腿部看起來更修長。而男裝的部分，維持了一貫寬鬆輪廓，展現率性之外，更有布質、皮革的超大尺寸水桶背包，貫穿全系列。

男裝的超大尺寸水桶背包，是agnès b.這季重點單品。記者曾智緯／攝影
男裝的超大尺寸水桶背包，是agnès b.這季重點單品。記者曾智緯／攝影

Y2K風潮也是設計靈感來源，可見到降低明度的糖果色服裝與金屬光澤配件，展現agnès b轉譯不同流行文化能耐。圖／agnès b.提供
Y2K風潮也是設計靈感來源，可見到降低明度的糖果色服裝與金屬光澤配件，展現agnès b轉譯不同流行文化能耐。圖／agnès b.提供

帶有搖滾風紅玫瑰印花被運用在連身洋裝上，凸顯狂放意象。圖／agnès b.提供
帶有搖滾風紅玫瑰印花被運用在連身洋裝上，凸顯狂放意象。圖／agnès b.提供

agnès b.春夏女裝復古條紋襯衫利用綁帶方式，露出腰部的兩截式穿搭法，能讓腿部看起來更修長。圖／agnès b.提供
agnès b.春夏女裝復古條紋襯衫利用綁帶方式，露出腰部的兩截式穿搭法，能讓腿部看起來更修長。圖／agnès b.提供

agnès b.春夏系列街頭潮流感的工裝，利用漸層渲染方式，帶來新詮釋。圖／agnès b.提供
agnès b.春夏系列街頭潮流感的工裝，利用漸層渲染方式，帶來新詮釋。圖／agnès b.提供

夏季少不了度假感服飾，agnès b.便以多彩色塊與條紋組合，營造別緻復古特色。圖／agnès b.提供
夏季少不了度假感服飾，agnès b.便以多彩色塊與條紋組合，營造別緻復古特色。圖／agnès b.提供

法式紳士造型是agnès b.每季都不缺席的設計。圖／agnès b.提供
法式紳士造型是agnès b.每季都不缺席的設計。圖／agnès b.提供

品牌 台南美術館

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