這也太浪漫了！agnès b.移師台南辦春夏大秀 府城慢格調結合法式詩意

法國時尚品牌agnès b.首度移師台南美術館二館的南美春室作為春夏系列新品發表場地。藉由明亮且幾何線條構築的會場，來呼應品牌新一季的服裝特色，更能烘托經典照片印刷、印花系列的服飾的視覺效果，讓與會者完整體驗浪漫的法式氛圍。

系列服裝總是充滿詩意，受到不分年齡層消費者喜愛的法國時尚品牌agnès b.以搖滾樂、60年代畫報女郎和街頭潮流為靈感，結合現代藝術，2打造了2023春夏服飾。為了能將這季多元風格與特色完整呈現，agnès b.首度選在台南美術館二館的南美春室作為發表會場地，大面積白色且挑高的空間中，光線自幾何狀玻璃屋頂灑落，呈現自然隨興和府城特有的緩慢格調，讓帶有豐富色彩與俐落剪裁的服裝，更能彰顯法式優雅格調，呼應向來不盲從流行的品牌精神。

agnès b.首度選在台南美術館二館的南美春室作為發表會場地，大面積白色且挑高的空間中，光線自幾何狀玻璃屋頂灑落，呈現自然隨興。圖／agnès b.提供

這一季品牌創辦人Agnès女士拍攝的多幅作品，成為經典照片印刷系列的圖案，傳遞旅途時的即景；而帶有搖滾風紅玫瑰印花，則出現在短版機車夾克，凸顯狂放意象。不僅如此，agnès b.還跟菲律賓藝術家Dexter Fernandez合作，讓像是插畫般印花與洋裝與夾克等單品結合。當然夏季少不了度假感服飾，agnès b.便以多彩色塊與條紋組合，營造別緻復古特色。而有著街頭潮流感的工裝，利用漸層渲染和棋盤格紋，帶來新詮釋。其次，Y2K風潮也是設計靈感來源，可見到降低明度的糖果色服裝與金屬光澤配件，展現了品牌轉譯不同流行文化的能耐。

agnès b.經典照片印刷系列裙擺至腳踝的洋裝，讓視覺比例拉長。圖／agnès b.提供

agnès b.春夏女裝透過俐落簡約的剪裁線條，讓視覺比例都有拉長的效果，像是裙擺至腳踝的洋裝，或是復古條紋襯衫利用綁帶方式，露出腰部的兩截式穿搭法，都能讓腿部看起來更修長。而男裝的部分，維持了一貫寬鬆輪廓，展現率性之外，更有布質、皮革的超大尺寸水桶背包，貫穿全系列。

男裝的超大尺寸水桶背包，是agnès b.這季重點單品。記者曾智緯／攝影

Y2K風潮也是設計靈感來源，可見到降低明度的糖果色服裝與金屬光澤配件，展現agnès b轉譯不同流行文化能耐。圖／agnès b.提供

帶有搖滾風紅玫瑰印花被運用在連身洋裝上，凸顯狂放意象。圖／agnès b.提供

agnès b.春夏女裝復古條紋襯衫利用綁帶方式，露出腰部的兩截式穿搭法，能讓腿部看起來更修長。圖／agnès b.提供

agnès b.春夏系列街頭潮流感的工裝，利用漸層渲染方式，帶來新詮釋。圖／agnès b.提供

夏季少不了度假感服飾，agnès b.便以多彩色塊與條紋組合，營造別緻復古特色。圖／agnès b.提供