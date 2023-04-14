開派對嘍！27克拉絕美海水藍寶鑽鍊 再現1960搖擺歡快

瑞士高級珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）在結束三月底於日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）展會後，今日（4月14日）火速再於台北101專賣店上帶來全新「Solstice」頂級珠寶暨腕表。全系列共分三大篇章，新品全數約30件、總價破4億，並嘗試重現伯爵1960年代的的PIAGET Society派對文化，自由、隨興、高彩也歡愉。

不再中規中矩、帶有波浪流動感的珠寶輪廓，是從高級訂製服的裙擺、刺繡得到啟發，並轉化為像是Voluptuous Ribbon 18K白金鑽石耳環、Voluptuous Ribbon 18K白金粉紅藍寶石項鍊，也展現出珠寶將隨身體恣意擺動的服貼律動；大量的轉換式珠寶如Flamboyant Nightfall 18K白金藍寶石鑽石項鍊、Lemon Fizz 18K白金黃色藍寶石雞尾酒戒指則不僅滿足女士對一物多用的追求，更像要從舊世代脫身、前往新紀元的自由，其中Flamboyant Nightfall 18K白金藍寶石鑽石項鍊選用一顆產自斯里蘭卡、重達15.02克拉的枕形切割藍寶石，並可拆解為藍寶石鑽戒配戴，訂價5,500萬元，是本次展出最高單價珠寶。

派對中清涼的調酒總更情緒更為雀躍，伯爵過往經典的「雞尾酒戒」也再度回歸，並以寶石的明亮色彩、提振了人們心神，呈現在Lady Pink 18K玫瑰金彩色寶石鑽石耳環或Bay Breeze 18K玫瑰金彩色寶石耳環上，也如調酒上的裝飾物（Garnish）般，帶人重回1930年代的美式Tiki Style。更有甚者：由琺瑯大師Anita Porchet與雕刻工藝大師Dick Steenman一同合作的Altiplano Joyful Sharing 18K白金鑽石頂級珠寶超薄腕表，更像「潘趣」（Punch）調酒的縮影：但以珍珠母貝、橄欖石雕刻與琺瑯工藝等多重工藝與質材，重現了冰塊、柑橘檸檬等水果斷面的歡樂共享，並重新呼應本次「Solstice」頂級珠寶暨腕表與伯爵「分享（share joy）」的精神宣示。

派對中自然少不了舞蹈，無論是激情的探戈或劇力萬鈞的華爾滋，如裙襬般的飛揚線條則體現於Exalting Dance 18K白金海水藍寶石鑽石項鍊、Exalting Dance 18K白金鑽石耳環等單品中，前者並在現場為模特兒配戴，重現了高級訂製服（Haute Couture）的蕾絲領片，並鑲嵌2顆個別重約21.43與6.46克拉的梨形切割海水藍寶石，也象徵當一整晚配戴將要迎接黎明之時，天色自深藍轉變為薄霧白色的清透心靈感受。