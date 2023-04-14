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開派對嘍！27克拉絕美海水藍寶鑽鍊 再現1960搖擺歡快

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
伯爵（PIAGET）於台北101三樓的專賣店上，展出全新「Solstice」頂級珠寶暨腕表，以光線、色彩、流動的輪廓、創意的寶石運用，重現1960年的派對愉悅情緒。圖／PIAGET提供
伯爵（PIAGET）於台北101三樓的專賣店上，展出全新「Solstice」頂級珠寶暨腕表，以光線、色彩、流動的輪廓、創意的寶石運用，重現1960年的派對愉悅情緒。圖／PIAGET提供

瑞士高級珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）在結束三月底於日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）展會後，今日（4月14日）火速再於台北101專賣店上帶來全新「Solstice」頂級珠寶暨腕表。全系列共分三大篇章，新品全數約30件、總價破4億，並嘗試重現伯爵1960年代的的PIAGET Society派對文化，自由、隨興、高彩也歡愉。

不再中規中矩、帶有波浪流動感的珠寶輪廓，是從高級訂製服的裙擺、刺繡得到啟發，並轉化為像是Voluptuous Ribbon 18K白金鑽石耳環、Voluptuous Ribbon 18K白金粉紅藍寶石項鍊，也展現出珠寶將隨身體恣意擺動的服貼律動；大量的轉換式珠寶如Flamboyant Nightfall 18K白金藍寶石鑽石項鍊、Lemon Fizz 18K白金黃色藍寶石雞尾酒戒指則不僅滿足女士對一物多用的追求，更像要從舊世代脫身、前往新紀元的自由，其中Flamboyant Nightfall 18K白金藍寶石鑽石項鍊選用一顆產自斯里蘭卡、重達15.02克拉的枕形切割藍寶石，並可拆解為藍寶石鑽戒配戴，訂價5,500萬元，是本次展出最高單價珠寶。

派對中清涼的調酒總更情緒更為雀躍，伯爵過往經典的「雞尾酒戒」也再度回歸，並以寶石的明亮色彩、提振了人們心神，呈現在Lady Pink 18K玫瑰金彩色寶石鑽石耳環或Bay Breeze 18K玫瑰金彩色寶石耳環上，也如調酒上的裝飾物（Garnish）般，帶人重回1930年代的美式Tiki Style。更有甚者：由琺瑯大師Anita Porchet與雕刻工藝大師Dick Steenman一同合作的Altiplano Joyful Sharing 18K白金鑽石頂級珠寶超薄腕表，更像「潘趣」（Punch）調酒的縮影：但以珍珠母貝、橄欖石雕刻與琺瑯工藝等多重工藝與質材，重現了冰塊、柑橘檸檬等水果斷面的歡樂共享，並重新呼應本次「Solstice」頂級珠寶暨腕表與伯爵「分享（share joy）」的精神宣示。

派對中自然少不了舞蹈，無論是激情的探戈或劇力萬鈞的華爾滋，如裙襬般的飛揚線條則體現於Exalting Dance 18K白金海水藍寶石鑽石項鍊、Exalting Dance 18K白金鑽石耳環等單品中，前者並在現場為模特兒配戴，重現了高級訂製服（Haute Couture）的蕾絲領片，並鑲嵌2顆個別重約21.43與6.46克拉的梨形切割海水藍寶石，也象徵當一整晚配戴將要迎接黎明之時，天色自深藍轉變為薄霧白色的清透心靈感受。

本次「Solstice」頂級珠寶暨腕表展出已於即日起開始，地點位於伯爵（PIAGET）台北101購物中心三樓的PIAGET專賣店上，展出為完全預約制，可逕行去電、預約鑑賞。

Flamboyant Nightfall 18K白金藍寶石可轉換式項鍊，主石為15.02克拉、產自斯里蘭卡的枕型切割藍寶石，訂價約5,500萬元，是本次展出最高單價珠寶，並可拆卸後變為戒指單獨配戴。圖／PIAGET提供
Flamboyant Nightfall 18K白金藍寶石可轉換式項鍊，主石為15.02克拉、產自斯里蘭卡的枕型切割藍寶石，訂價約5,500萬元，是本次展出最高單價珠寶，並可拆卸後變為戒指單獨配戴。圖／PIAGET提供
Joyful Sharing 18K白金超薄工藝珠寶腕表，融合了琺瑯大師Anita Porchet與雕刻工藝大師Dick Steenman的雕刻與琺瑯雙重工藝，單只表款面盤製作約一個月之久，並運用430P超薄機芯。18K白金、限量18只，725萬元。圖／PIAGET提供
Joyful Sharing 18K白金超薄工藝珠寶腕表，融合了琺瑯大師Anita Porchet與雕刻工藝大師Dick Steenman的雕刻與琺瑯雙重工藝，單只表款面盤製作約一個月之久，並運用430P超薄機芯。18K白金、限量18只，725萬元。圖／PIAGET提供
不對稱、曲線蜿蜒曲折的Voluptuous Ribbon 18K白金鑽石耳環，也如高級訂製服的絲綢般，展現出自由律動。鑲嵌單顆梨形切割F VVS2鑽石重約1.03克拉、單顆枕型切割F VVS1鑽石重約0.72克拉、兩顆梨形切割美鑽總重約0.76克拉、89顆圓形 切割鑽石總重約0.86克拉，234萬元。圖／PIAGET提供
不對稱、曲線蜿蜒曲折的Voluptuous Ribbon 18K白金鑽石耳環，也如高級訂製服的絲綢般，展現出自由律動。鑲嵌單顆梨形切割F VVS2鑽石重約1.03克拉、單顆枕型切割F VVS1鑽石重約0.72克拉、兩顆梨形切割美鑽總重約0.76克拉、89顆圓形 切割鑽石總重約0.86克拉，234萬元。圖／PIAGET提供
Exalting Dance 18K白金鑽石流蘇耳環，展現出宛如舞會上自由、歡快的裙擺律動。圖／PIAGET提供
Exalting Dance 18K白金鑽石流蘇耳環，展現出宛如舞會上自由、歡快的裙擺律動。圖／PIAGET提供
Lemon Fizz 18K白金黃色藍寶石雞尾酒戒指，像一「杯」手指間的討喜、清涼、珍稀。共鑲嵌單顆枕形切割黃色藍寶石重約12克拉，266顆圓形切割鑽石、單顆黃水晶、2顆花式切割綠玉髓、33顆圓形切割祖母綠、2顆圓形切割黃色藍寶石、單顆欖尖形切割祖母綠、單顆圓形切割黃色藍寶石；戒指另轉換為單顆黃色藍寶石戒指，680萬元。圖／PIAGET提供
Lemon Fizz 18K白金黃色藍寶石雞尾酒戒指，像一「杯」手指間的討喜、清涼、珍稀。共鑲嵌單顆枕形切割黃色藍寶石重約12克拉，266顆圓形切割鑽石、單顆黃水晶、2顆花式切割綠玉髓、33顆圓形切割祖母綠、2顆圓形切割黃色藍寶石、單顆欖尖形切割祖母綠、單顆圓形切割黃色藍寶石；戒指另轉換為單顆黃色藍寶石戒指，680萬元。圖／PIAGET提供
Exalting Dance 18K白金海水藍寶石鑽石項鍊，鑲嵌了兩顆個別重約21.43與6.46克拉的梨形切割海水藍寶。圖／PIAGET提供
Exalting Dance 18K白金海水藍寶石鑽石項鍊，鑲嵌了兩顆個別重約21.43與6.46克拉的梨形切割海水藍寶。圖／PIAGET提供
Flamboyant Nightfall 18K白金藍寶石可轉換式項鍊，在拆卸下後即可變為戒指單獨配戴。圖／PIAGET提供
Flamboyant Nightfall 18K白金藍寶石可轉換式項鍊，在拆卸下後即可變為戒指單獨配戴。圖／PIAGET提供
Lady Pink 18K玫瑰金彩色寶石鑽石耳環，將雞尾酒上的果片裝飾（Garnish）、巧妙再現。共鑲嵌2顆枕形切割粉紅色碧璽、2顆黃水晶、2顆欖尖形切割粉紅色尖晶石、2顆圓形切割鑽石、2顆橢圓形切割錳鋁榴石、2顆欖尖形切割黃色藍寶石、2顆圓形切割紅色尖晶石、2顆方形切割鑽石，222萬元。圖／PIAGET提供
Lady Pink 18K玫瑰金彩色寶石鑽石耳環，將雞尾酒上的果片裝飾（Garnish）、巧妙再現。共鑲嵌2顆枕形切割粉紅色碧璽、2顆黃水晶、2顆欖尖形切割粉紅色尖晶石、2顆圓形切割鑽石、2顆橢圓形切割錳鋁榴石、2顆欖尖形切割黃色藍寶石、2顆圓形切割紅色尖晶石、2顆方形切割鑽石，222萬元。圖／PIAGET提供
模特兒張敏紅配戴了Exalting Dance 18K白金海水藍寶石鑽石項鍊。圖／PIAGET提供
模特兒張敏紅配戴了Exalting Dance 18K白金海水藍寶石鑽石項鍊。圖／PIAGET提供
Flamboyant Nightfall 18K白金藍寶石可轉換式項鍊，精選一顆斯里蘭卡藍寶石，冷艷絕倫。圖／PIAGET提供
Flamboyant Nightfall 18K白金藍寶石可轉換式項鍊，精選一顆斯里蘭卡藍寶石，冷艷絕倫。圖／PIAGET提供
模特兒身上配戴的Flamboyant Nightfall 18K白金藍寶石鑽石項鍊，選用一顆產自斯里蘭卡、重達15.02克拉的枕形切割藍寶石，並可拆解為藍寶石鑽戒配戴，訂價5,500萬元，是本次展出最高單價珠寶。圖／PIAGET提供
模特兒身上配戴的Flamboyant Nightfall 18K白金藍寶石鑽石項鍊，選用一顆產自斯里蘭卡、重達15.02克拉的枕形切割藍寶石，並可拆解為藍寶石鑽戒配戴，訂價5,500萬元，是本次展出最高單價珠寶。圖／PIAGET提供
模特兒陳邦宇現場配戴上伯爵Solstice頂級珠寶腕表，大秀一只Gleaming Savor 18K白金鑽石頂級珠寶超薄腕表。圖／PIAGET提供
模特兒陳邦宇現場配戴上伯爵Solstice頂級珠寶腕表，大秀一只Gleaming Savor 18K白金鑽石頂級珠寶超薄腕表。圖／PIAGET提供

珠寶 鑽石 腕表

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