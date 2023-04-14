下殺41折！礁溪晶泉丰旅推「72小時限時快閃」

五一連假即將到來，礁溪晶泉丰旅回饋勞工推出「72小時限時快閃」活動，祭出兩款熱銷房型，日式雅緻溫泉雙人房限時下殺44折，最低每人每晚2,400元起；原價萬元泉思家庭溫泉套房破盤至41折，最低每人每晚1,600元起。旅人除了可享用翌日豐盛的自助式早餐，平日再享延遲退房至下午一點，還可走訪礁溪最美春景。

快閃開賣時間為2023年4月17日上午9點，入住日期為2023年4月24日起至2023年6月20日止。官網訂房加購高鐵車票享全台最低7折起優惠。