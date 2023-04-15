花海美景浪漫又好拍 熱門賞花景點別錯過！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「花海景點」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大花海景點。

隨著春天的到來，天氣轉暖，百花齊放，將各地點綴得十分繽紛，賞花就成為民眾們外出休憩的好選擇，許多景點也推出對應的花季的活動，希望吸引遊客們的到來，而受到網友們熱議的花海景點是哪些呢？

「人生必看「武陵農場」櫻吹雪 「陽明山」採海芋拍美照好充實

▲ 網友熱議六大花海景點 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 武陵農場

觀察近三個月內網友針對「花海景點」的相關話題討論，可以發現眾多網友對「武陵農場」的櫻花美景，給予一片好評，表示「武陵的櫻花美不勝收、非常壯觀」、「真的是一生中要去一次的景點」，認為武陵農場的櫻吹雪美景是「夢幻景色」，即使停留的時間不長，印象仍然非常深刻，所以就算每年訂房都是爆滿，網友依舊大力推薦。

NO2. 陽明山

「陽明山」的著名的海芋季，除了賞花拍照外，周邊還舉辦許多遊玩活動，網友就表示「每年都要來採海芋」、「海芋季超美，還有青蛙裝體驗很有趣」，非常適合親子出遊，讓小朋友放放電、曬曬太陽，回家會很好睡！還補充說明若是遇到山上起霧，拍出來的照片「好夢幻」、「超像仙境」，感覺自己就像變身仙女一樣。

NO3. 阿里山

提到去「阿里山」賞花，著名的櫻王和多品種的櫻花最受到網友的討論，就有網友分享阿里山有「沿路盛開的櫻花」，建議要走路才能好好欣賞，也提醒大家要提早去，否則塞車會非常嚴重，停車場也會一位難求，並表示阿里山的花海「早起絕對值得」！

NO4. 福壽山農場

而不少網友也推薦「福壽山農場」的千櫻園，「人也少，櫻花也超多可以拍」、「櫻花真的比日本還要美」，分享「大家都在櫻花樹下野餐，真的很像日本櫻花祭典的感覺」，還能帶毛小孩進場一同賞花、拍出美照，是非常值得一去的花海景點。

NO5. 杉林溪森林生態渡假園區

全年花開不斷的「杉林溪森林生態渡假園區」，不只是樁寒櫻受到歡迎，鬱金香也讓許多遊客慕名前往，網友紛紛留言表示「杉林溪山水花草都整理的乾淨、四季風景怡人，最美風景區」、「美極了，就像彩虹，紅橙藍紫，好多色棒極了」，並推薦可以訂房住上一晚，當作度假是很不錯的選擇。

NO6. 九族文化村

「九族文化村」的櫻花季被稱為全台最大賞櫻聚會，每年總是吸引滿滿遊客，網友就留言分享「櫻花滿開，超美」、「在櫻花樹底下用餐好有氣氛」，非常浪漫。但也因為人潮眾多，有不少民眾抱怨「櫻花季人多又沒有地方休息，規劃很差」、「外面排一次隊，進去之後又要排好幾次，到底是看花還是看人」，建議要錯開人潮尖峰時段，才能將美麗的櫻花景緻盡收眼底。

以上這些熱門花海景點你都踩點過了嗎？或是有哪些秘境是你私心想要推薦的呢？台灣一年四季都有不同的花種可以欣賞，不妨在假期時和親朋好友一起出遊，欣賞大自然的美景，除了拍拍美照之餘，還能順便紓解日常生活中的壓力！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「花海景點」相關討論則數。

觀測期間：2022/12/28~2023/03/28，共三個月。

觀測來源： 討論區、社群網站、部落格、新聞、地點評論、Podcast評論（排除抽獎文）

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