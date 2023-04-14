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帶你深入「黑鮪魚故鄉」 東港食魚教育展17日開鑼

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東東港區漁會本月17日起至30日在1樓大廳舉辦食魚教育暨家政作品展，帶你了解東港漁村和從產地到餐桌的故事，民眾到場填寫學習單或參加手作課，可獲華僑市場美食券。圖／東港區漁會提供
屏東東港區漁會本月17日起至30日在1樓大廳舉辦食魚教育暨家政作品展，帶你了解東港漁村和從產地到餐桌的故事，民眾到場填寫學習單或參加手作課，可獲華僑市場美食券。圖／東港區漁會提供

有「黑鮪魚故鄉」之稱的屏東縣東港漁港，是台灣最大近海漁業基地，也是遠洋漁業重鎮，東港區漁會本月17日起至30日在1樓大廳舉辦食魚教育暨家政作品展，帶你了解東港漁村的發展和從產地到餐桌的故事，民眾到場填寫學習單可獲華僑市場美食消費券50元，免費報名手作海洋文創零錢包、黑鮪帆布袋，完成作品帶回家再加贈美食券200元。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，東港的黑鮪原產地產量全國第一，櫻花蝦更是海洋資源管制漁業的標竿，漁民遵守自律公約實施禁捕期，推動永續漁業，近3年來受疫情影響，魚價滑落，如今防疫大鬆綁，邁向疫後新生活，國旅熱潮爆發，今年首度舉辦食育教育推廣活動，民眾來東港不只是吃海鮮美食而已，更可深入認識東港深厚的漁業文化底蘊， ，同時結合學校戶外教學，讓學生參訪櫻花蝦上岸、拍賣過程。

活動包括「食魚文化走廊」和「家政班漁村文創手作品」二大主題，食魚展以看板、魚體模型、實體漁具、影片等方式展示東港主要盛產的漁產(鮪魚旗魚、櫻花蝦)、產季、捕撈方式、食用方式及相關保育宣導，「黑鮪魚故鄉」介紹東港漁業、「鮪躍東港」簡介鮪類及類鮪類和黑鮪美食、「旗開得勝」簡介旗魚和料理、「美饌櫻蝦戀」櫻花蝦小檔案辨識及料理。

「漁村文創手作品」實物展部分，精選近百件展出，作品有含海洋風兼具環保實用美觀性，在地連結親近海洋，展現漁村人文之美，有襪子娃娃、萬用零錢包、手工皂、波西米亞風吊籃、海洋風盆器裝飾、陶藝品(手塑花碟子、手作泥條花、陶板花器)、手套雞窩、乾燥永生花、玻璃黏貼、玻璃鑽孔盆器植栽和時間瓶、麻布提袋、壁掛鑰匙盒、樹染提袋、樹染方巾、休閒風留言夾等。

漁會並組織家政班志工投入製作「魚食料理愛心便當」，便當菜色2主菜肉+3配菜，配合時節，魚肉主菜以無骨東港在地盛產魚貨鮪魚和旗魚，搭配新鮮時蔬菜餚，豐富且營養均衡，分送東港鎮內獨居長者、低收弱勢族群，結合在地優質農業及漁業資源，實現友善農漁業，連結回饋社區關懷戶溫暖互助，帶動地產地消友善環境飲食消費。

東港 美食 櫻花

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