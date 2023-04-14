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影／睽違10年旋風再現 2黃色小鴨繞基隆港測試民眾搶拍

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
睽違10年旋風再現，2黃色小鴨繞基隆港測試民眾搶拍。記者游明煌／攝影
睽違10年旋風再現，2黃色小鴨繞基隆港測試民眾搶拍。記者游明煌／攝影

睽違10年，兩隻黃色小鴨今天再現基隆港，引發不少民眾驚呼搶拍照。原來是國外的廠家向向台灣的文創公司訂製2隻黃色小鴨，並經霍夫曼授權，借用台船基隆廠碼頭拖行及吊掛測試，上下午各有一隻測試繞行，都十分順利。

「哇，基隆港有黃色小鴨！」上午有不少人把照片貼上社群，引發很多民眾驚訝，紛紛詢問怎麼黃色小鴨再現。

台船人員指出，今天提供場地租借國內「言心文創」，並協助組裝平台基座及充氣設備測試黃色小鴨，今天上午及下午各有一隻充氣下水試驗，長寬高均為15公尺，測試完成後將送至國外海上展出。

文創公司莊先生受訪表示，因為是要在國外展覽，細節不方便透露太多，因為需要做水域拖行測試，有向港務分公司申請，向台船借場地作業，獲准進行，活動範圍都在台船碼頭旁核准的海域，沒有在航道上影響船隻出入。

莊先生主示，台灣的施工的工藝受到國外客戶的肯定，有非常豐富的經驗，台灣的廠商接受國外客戶的委託製作，黃色小鴨都經過霍夫曼授權，今天測試非常的順利。

2013年荷蘭藝術家霍夫曼創作的大型黃色小鴨，在基隆海洋廣場前展出，造成轟動，成為很多基隆人難忘的回憶。

今天上午及下午不少民眾目擊，基隆港東岸出現巨大黃色小鴨，淨灘志工陳信助也拍到影片，他說，10年前回憶又上心頭，十分難得，很多都跑到港邊拍照。

基隆港務分公司表示，言心文創公司曾申請於八尺門水域進行測試，但考量占用水域面積過於龐大，影響八尺門航道，未同意，建請洽台船公司租借。

港務公司說，測試時應向航管中心通報，測試地點不得侵入港內廻船池及航道，以免影響航安，若有逾越核准區域，立即制止，並請廠商撤回台船5號碼頭水域。

睽違10年旋風再現，2黃色小鴨繞基隆港測試民眾搶拍。記者游明煌／攝影
睽違10年旋風再現，2黃色小鴨繞基隆港測試民眾搶拍。記者游明煌／攝影
睽違10年旋風再現，2黃色小鴨繞基隆港測試民眾搶拍。記者游明煌／攝影
睽違10年旋風再現，2黃色小鴨繞基隆港測試民眾搶拍。記者游明煌／攝影
睽違10年旋風再現，2黃色小鴨繞基隆港測試民眾搶拍。記者游明煌／攝影
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基隆港 文創 碼頭

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