超臭！民生廢水排河川 嘉縣打造3大水質淨化示範區

台灣中南部旱象持續，嘉義河床溪底乾涸，再加上民生廢水排放，造成河川水質不佳，底泥淤積產生惡臭，立委蔡易餘提出河川底泥整治改善計畫，由日本聖礦公司以自然工法淨化水中有機物質，避免厭氧菌分解產生臭味，將在水上、太保及布袋做試驗區，將嘉義打造為示範場域。

縣長翁章梁說，台灣許多河川都排有家庭廢水，廢水中充滿有機物質，會造成河川惡臭，過去也有工廠亂排廢水，造成重金屬汙染，對人體危害相當大，聖礦公司透過淨化有機物質，達到除臭效果，縣府與中央將做領頭羊，借重日本已成熟技術，打造河川整治示範區。

立委蔡易餘說，水上民生社區排水溝、太保麻魚寮排水溝、布袋南堤，長期受生活廢水影響，日前到日本大村市參訪，過去大村灣充滿藍綠藻，藉由底泥整治改善生態，借重此技術，與日本聖礦公司、嘉湧水資源公司合作，免費在上述3處施作，消除底泥及惡臭，盼成為示範場域。

聖礦公司指出，河川含有生活廢水，導致底泥生成逐漸累積，並生成厭氧菌，厭氧菌分解底泥有機物，產生甲烷、二氧化碳及硫化氫，其中硫化氫就是導致河川惡臭的凶手；但像森林中動物遺體、腐敗樹葉卻不會產生惡臭，是因為森林有充足礦物質，協助分解臭味，而河川中礦物質不足，無法起到自淨作用，才會慢慢發臭。