粉嫩色的溫柔小姊姊～韓系網紅都在學　春夏指彩這樣擦

許多女人都熱愛指彩，希望一出手，就讓人印象深刻，而眾多人喜愛的韓系網紅們，今年春夏都擦什麼樣的指彩呢？韓系凝膠美甲EDGEU就推出四個系列，不少韓系網紅們都喜愛，而且使用上只要有台UV燈，就能做出超質感美甲，超級簡單，想換就能換。

今年春夏韓系女孩最愛的「腮紅甲」，就是從妝容中的輕透粉嫩腮紅，延伸到指彩上，呈現出氣質小姐姐的風格，共有三主顏色可以選，包括腮紅藝術、以及水蜜桃造型的水果係，還有心型水珠裝飾，用手指就真的能夠招到桃花。

而從歐美流行到日韓的鏡面美甲，特別在陽光下，能夠折射出不同的色澤，讓指尖更為獨特，同樣有三款可以選擇，包括粉色鏡面感，珍珠光澤感超顯白，以及珍珠光澤搭配冰晶亮片，適合有點冷系的美女使用。