粉嫩色的溫柔小姊姊～韓系網紅都在學 春夏指彩這樣擦
許多女人都熱愛指彩，希望一出手，就讓人印象深刻，而眾多人喜愛的韓系網紅們，今年春夏都擦什麼樣的指彩呢？韓系凝膠美甲EDGEU就推出四個系列，不少韓系網紅們都喜愛，而且使用上只要有台UV燈，就能做出超質感美甲，超級簡單，想換就能換。
今年春夏韓系女孩最愛的「腮紅甲」，就是從妝容中的輕透粉嫩腮紅，延伸到指彩上，呈現出氣質小姐姐的風格，共有三主顏色可以選，包括腮紅藝術、以及水蜜桃造型的水果係，還有心型水珠裝飾，用手指就真的能夠招到桃花。
而從歐美流行到日韓的鏡面美甲，特別在陽光下，能夠折射出不同的色澤，讓指尖更為獨特，同樣有三款可以選擇，包括粉色鏡面感，珍珠光澤感超顯白，以及珍珠光澤搭配冰晶亮片，適合有點冷系的美女使用。
春夏的光澤呈現出HAPPY DAY 系列，有多樣化的小花、笑臉、愛心彩繪等活力元素，跟霧感粉、藍、黃色交錯，代表著春夏的到來；最後則是浪漫的春日風格，整體是裸甲感的粉色為主題，搭配白色或藍綠色，散發浪漫氣息，還有多樣化立體裝飾，讓人一眼就愛上。
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