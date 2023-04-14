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黃牛猖獗票價隨便喊 這方式政府難抓難認定違法

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
現今黃牛賣票手法多元且價格隨意讓黃牛亂喊，只要雙方都能接受就能達成協議，希望政府能找到一個平衡點。本報資料照片
現今黃牛賣票手法多元且價格隨意讓黃牛亂喊，只要雙方都能接受就能達成協議，希望政府能找到一個平衡點。本報資料照片

因應黃牛票猖獗，文化部修文創法部分條文掃蕩，不過有熱愛看演唱會粉絲表示，現在各社交平台黃牛盛行，只要市場有需求，這件事情就會持續存在，且手法多元，且要抓並認定違法也相當困難，還望政府採取實名制或其他方式，打擊整個生態。

前陣子南韓女團BLACKPINK演唱會來台開演唱會，原價8888元的票價，喊到最高近7萬元的天價，也讓人見識到黃牛的嗜血。文化部修文創法部分條文，針對販售黃牛票與大量掃票開罰。

不過有熱愛看演唱會的粉絲妹表示，現今黃牛賣票手法多元且價格隨意讓黃牛亂喊，只要雙方都能接受就能達成協議，有些黃牛會要求要先付部分或全額，待票券釋出後再給予序號領票。

粉絲妹說，黃牛在各大社交平台PO出資訊，有興趣的人就可自行加LINE或聯繫方式，雙方再洽談票價、座位等詳情，金流都是個人對個人，少有像各大賣票系統有相關的規定保障，因此，不僅政府要查金流困難，雙方你情我願也難斷定是否為違法的商業行為。也容易出現匯款後，黃牛就銷聲匿跡，消費者沒有任何保障。

粉絲妹指出，現今有些演唱會買票還需要回答問題才能購買，唱片公司想藉此打擊黃牛，但感覺本末倒置，一直強調要讓真粉絲可以買到票，但一般人也想去聽聽歌、體驗現場氛圍難道這些權利也不該被剝奪。

粉絲妹說，強烈約束大家應不要購買黃牛票，多抵制幾場，黃牛發現沒賺頭，或許能慢慢改變這樣的生態，但很難要求大家都辦到。一直訴求政府能規定買票要實名制，或學習日本方式，需加入後援會定期繳費成為會員才能購票，但都仍有利弊，還是希望政府能找到一個平衡點。

粉絲妹說，黃牛在各大社交平台PO出資訊，有興趣的人就可自行加LINE或聯繫方式，雙方再洽談票價、座位等詳情。圖／翻攝自臉書台灣韓團演唱會門票區
粉絲妹說，黃牛在各大社交平台PO出資訊，有興趣的人就可自行加LINE或聯繫方式，雙方再洽談票價、座位等詳情。圖／翻攝自臉書台灣韓團演唱會門票區

黃牛 粉絲 演唱會

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