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搶攻6千商機！摩斯消費滿600元 登錄抽和風炸雞睡袋
摩斯漢堡即日起至6月30日，針對普發現金6,000元，推出「MOS會員普拉斯會員金點放大術」，活動期間內來店累積消費滿600元，不限張數登錄發票，可享乙次抽獎機會，累積消費滿1,200元，享兩次抽獎機會，依此類推；獎項包含摩斯金點66點、和風炸雞睡袋、1,000元儲值金摩斯卡等，累積消費滿6,000元，再享加碼抽摩斯金點666點。
此外，Mos Order App 「安心取溫馨送」同步祭出人氣商品獨家優惠，最高現省6,000元。包含蒟蒻禮盒買十送十原價12,000元、優惠價6,000元，摩斯經典奶茶或大杯摩斯咖啡15杯原價900元、優惠價660元，V型薯及中杯冰紅茶組8入原價800元、優惠價600元，摩斯日式咖哩包10入原價850元、優惠價660元，好事花生或MOS爆米花5入原價750元、優惠價360元等，售完為止。
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