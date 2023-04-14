SWATCH以最幽默方式迎來母親節 表帶上這金句讓人嘴角秒失守
剩下不到1個月，就要迎來母親節，SWATCH再度為了這個值得感恩的節日，打造限定表款，透過最幽默方式，讓消費者可以獻給最重要的人這份時間珍禮。
SWATCH自從1998年開始，就推出了品牌第一只母親節限定表款，自此之後便不斷打造出各種玩味設計，紀念這一節日的特殊意義。今年，SWATCH以「媽媽維基百科」為概念，透過幽默方式來傳遞母親這個角色的形象。所以，可以看到印在表帶上的「I TOLD YOU SO」經典短句，立刻就能讓人在腦海裡浮現自己媽媽嘮叨的模樣。值得注意的是表盤上原本的日曆顯示，點綴著不同顏色愛心，每天於午夜到凌晨2點變換顏色，讓人每天都會有新的驚喜。
迎接母親節到來，不只有限定表款，SWATCH還有7款從大自然汲取靈感的新腕表。像是展現對於花卉熱愛，並以生物來源材質製成的表款，就點綴了手繪朵朵鮮花。或是以雛菊為主題設計，作為母性和全新開始的象徵的腕表；超大尺寸的BIG BOLD表款也首次將都市美學結合花卉圖案，藉深綠色和赤陶色「迷彩花」貫穿整條表帶，讓經典鏤空機芯增添不容忽視的強烈風格。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言