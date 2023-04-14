快訊

群益證發重訊 否認「凱基證將併群益證」

若解放軍攻台？薛瑞福：美國有4大理由出兵保衛台灣

SWATCH以最幽默方式迎來母親節 表帶上這金句讓人嘴角秒失守

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
今年SWATCH以「媽媽維基百科」為概念，打造母親節限定腕表。圖／SWATCH提供
今年SWATCH以「媽媽維基百科」為概念，打造母親節限定腕表。圖／SWATCH提供

剩下不到1個月，就要迎來母親節，SWATCH再度為了這個值得感恩的節日，打造限定表款，透過最幽默方式，讓消費者可以獻給最重要的人這份時間珍禮。

SWATCH自從1998年開始，就推出了品牌第一只母親節限定表款，自此之後便不斷打造出各種玩味設計，紀念這一節日的特殊意義。今年，SWATCH以「媽媽維基百科」為概念，透過幽默方式來傳遞母親這個角色的形象。所以，可以看到印在表帶上的「I TOLD YOU SO」經典短句，立刻就能讓人在腦海裡浮現自己媽媽嘮叨的模樣。值得注意的是表盤上原本的日曆顯示，點綴著不同顏色愛心，每天於午夜到凌晨2點變換顏色，讓人每天都會有新的驚喜。

迎接母親節到來，不只有限定表款，SWATCH還有7款從大自然汲取靈感的新腕表。圖／SWATCH提供
迎接母親節到來，不只有限定表款，SWATCH還有7款從大自然汲取靈感的新腕表。圖／SWATCH提供

迎接母親節到來，不只有限定表款，SWATCH還有7款從大自然汲取靈感的新腕表。像是展現對於花卉熱愛，並以生物來源材質製成的表款，就點綴了手繪朵朵鮮花。或是以雛菊為主題設計，作為母性和全新開始的象徵的腕表；超大尺寸的BIG BOLD表款也首次將都市美學結合花卉圖案，藉深綠色和赤陶色「迷彩花」貫穿整條表帶，讓經典鏤空機芯增添不容忽視的強烈風格。

SWATCH母親節限定ALL ABOUT MOM GZ713腕表，3,000元。圖／SWATCH提供
SWATCH母親節限定ALL ABOUT MOM GZ713腕表，3,000元。圖／SWATCH提供

SWATCH NEW GENT DAZED BY DAISIES SO29G104腕表，2,600元。圖／SWATCH提供
SWATCH NEW GENT DAZED BY DAISIES SO29G104腕表，2,600元。圖／SWATCH提供

SWATCH BIG BOLD CAMOFLOWER GREEN SB05G104腕表，3,650元。圖／SWATCH提供
SWATCH BIG BOLD CAMOFLOWER GREEN SB05G104腕表，3,650元。圖／SWATCH提供

SWATCH BIG BOLD CAMOFLOWER COTON SB05C100腕表，3,650元。圖／SWATCH提供
SWATCH BIG BOLD CAMOFLOWER COTON SB05C100腕表，3,650元。圖／SWATCH提供

SWATCH NEW GENT FLOWERZ SO29S100腕表，2,600元。圖／SWATCH提供
SWATCH NEW GENT FLOWERZ SO29S100腕表，2,600元。圖／SWATCH提供

SWATCH GENT ESSENCE OF FLOWER SO28ZN704腕表，2,250元。圖／SWATCH提供
SWATCH GENT ESSENCE OF FLOWER SO28ZN704腕表，2,250元。圖／SWATCH提供

SWATCH GENT FLOWERZ SO28W108腕表，2,250元。圖／SWATCH提供
SWATCH GENT FLOWERZ SO28W108腕表，2,250元。圖／SWATCH提供

腕表 Swatch 母親節

延伸閱讀

「香菜花生蛋糕」讓媽媽嘗鮮！全家便利商店「母親節預購」推獨家蛋糕

博客來「寵愛計畫」6000放大回饋 小七取貨送CITY CAFE

田中馬系列 媽趣迷你馬拉松：給你不一樣的母親節

法布甜母親節主打「草莓皇冠蛋糕」 前100名加碼送筋膜槍

相關新聞

普發6000+搶疫後暑假商機！台中國際旅展今登場

隨著國際疫情逐漸解封，國內旅遊業者看好疫後暑假商機，以及國內普發6000元政策，2023 ATTA台中國際旅展今起一連四...

南投也有蔦屋書店了！日月町複合式商場第12店明年開幕

精英開發繼與萬豪酒店集團成功打造台中萬楓酒店後，今(14)日在南投縣長許淑華見證下，宣布在台灣的中心-埔里，引進「全球最...

經典動畫點亮菊島夜空！ Booking.com 網羅「六間澎湖旅宿」

一年一度的澎湖花火節即將到來，每年四月到六月澎湖的夜空便會綻放燦爛煙火，今年更是首度攜手經典動畫公司打造夢幻盛會，而今年...

影／睽違10年旋風再現 2黃色小鴨繞基隆港測試民眾搶拍

睽違10年，兩隻黃色小鴨今天再現基隆港，引發不少民眾驚呼搶拍照。原來是國外的廠家向向台灣的文創公司訂製2隻黃色小鴨，並經...

粉嫩色的溫柔小姊姊～韓系網紅都在學　春夏指彩這樣擦

許多女人都熱愛指彩，希望一出手，就讓人印象深刻，而眾多人喜愛的韓系網紅們，今年春夏都擦什麼樣的指彩呢？韓系凝膠美甲EDG...

超臭！民生廢水排河川 嘉縣打造3大水質淨化示範區

台灣中南部旱象持續，嘉義河床溪底乾涸，再加上民生廢水排放，造成河川水質不佳，底泥淤積產生惡臭，立委蔡易餘提出河川底泥整治...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦