SWATCH以最幽默方式迎來母親節 表帶上這金句讓人嘴角秒失守

剩下不到1個月，就要迎來母親節，SWATCH再度為了這個值得感恩的節日，打造限定表款，透過最幽默方式，讓消費者可以獻給最重要的人這份時間珍禮。

SWATCH自從1998年開始，就推出了品牌第一只母親節限定表款，自此之後便不斷打造出各種玩味設計，紀念這一節日的特殊意義。今年，SWATCH以「媽媽維基百科」為概念，透過幽默方式來傳遞母親這個角色的形象。所以，可以看到印在表帶上的「I TOLD YOU SO」經典短句，立刻就能讓人在腦海裡浮現自己媽媽嘮叨的模樣。值得注意的是表盤上原本的日曆顯示，點綴著不同顏色愛心，每天於午夜到凌晨2點變換顏色，讓人每天都會有新的驚喜。

迎接母親節到來，不只有限定表款，SWATCH還有7款從大自然汲取靈感的新腕表。圖／SWATCH提供

迎接母親節到來，不只有限定表款，SWATCH還有7款從大自然汲取靈感的新腕表。像是展現對於花卉熱愛，並以生物來源材質製成的表款，就點綴了手繪朵朵鮮花。或是以雛菊為主題設計，作為母性和全新開始的象徵的腕表；超大尺寸的BIG BOLD表款也首次將都市美學結合花卉圖案，藉深綠色和赤陶色「迷彩花」貫穿整條表帶，讓經典鏤空機芯增添不容忽視的強烈風格。

SWATCH母親節限定ALL ABOUT MOM GZ713腕表，3,000元。圖／SWATCH提供

SWATCH NEW GENT DAZED BY DAISIES SO29G104腕表，2,600元。圖／SWATCH提供

SWATCH BIG BOLD CAMOFLOWER GREEN SB05G104腕表，3,650元。圖／SWATCH提供

SWATCH BIG BOLD CAMOFLOWER COTON SB05C100腕表，3,650元。圖／SWATCH提供

SWATCH NEW GENT FLOWERZ SO29S100腕表，2,600元。圖／SWATCH提供

SWATCH GENT ESSENCE OF FLOWER SO28ZN704腕表，2,250元。圖／SWATCH提供