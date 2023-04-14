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彰化農二代連賠5年 公主葡萄今春華麗上市

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化埔心鄉葡萄農胡志豪種植公主葡萄。記者簡慧珍／攝影
彰化埔心鄉葡萄農胡志豪種植公主葡萄。記者簡慧珍／攝影

做人有「公主病」會被嫌，葡萄有公主病卻備受疼惜，彰化縣古月葡萄農場場長胡志豪用20年馴化「安藝皇后」日本品系葡萄，5年前量化種植，到今年才結實纍纍，他命名為「公主葡萄」開始上市。

「用20年磨一劍形容種植公主葡萄並不為過。」胡志豪今天表示，20年前彰化前縣長翁金珠參訪日本，認為彰化縣應增加葡萄品種，不要單押注在巨峰葡萄，所以合法引用安藝皇后葡萄供彰化農民栽種，習慣日本溫帶氣候的安藝皇后來到台灣長得不好，有種植的農家都是個位株數。

胡志豪說，彰化平原冬季溫度可下探10度以下，夏季可衝上35度以上，安藝皇后適合在攝氏25度至35度之間生長，怕冷又怕熱，怕風也怕雨，五年前他移入溫室種植，結果率仍不理想，就像得到公主病，他向台中區農業改良場請教，獲指導改良技術，到今年開花結果較穩定。

過去5年安藝皇后生長情形不佳，葡萄農二代胡志豪不斷投資改善栽種的軟硬體設施，累計至少賠本500萬元，賠到胡志豪的爸爸看不下去，問「要賠到什麼時候才收手？」今年葡萄能較穩定生長和結果，胡志豪很自豪努力有代價。

巨峰葡萄每年兩穫，每分地可採收1.5噸至2噸，公主葡萄每年一穫，每分地最多1.5噸，胡志豪目前種植六分地，樂意與葡萄農分享經驗，擴大種植面積。縣議員劉珊伶表示，公主葡萄顆粒大，玫瑰般色澤很討喜，果肉Q、甜中帶一點微酸，有蜂蜜香氣，應該很有競爭潛力。

彰化縣議員劉珊伶到埔心鄉葡萄農胡志豪的農園了解公主葡萄結果情形。記者簡慧珍／攝影
彰化縣議員劉珊伶到埔心鄉葡萄農胡志豪的農園了解公主葡萄結果情形。記者簡慧珍／攝影

公主病 日本

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