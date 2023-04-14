彰化農二代連賠5年 公主葡萄今春華麗上市

做人有「公主病」會被嫌，葡萄有公主病卻備受疼惜，彰化縣古月葡萄農場場長胡志豪用20年馴化「安藝皇后」日本品系葡萄，5年前量化種植，到今年才結實纍纍，他命名為「公主葡萄」開始上市。

「用20年磨一劍形容種植公主葡萄並不為過。」胡志豪今天表示，20年前彰化前縣長翁金珠參訪日本，認為彰化縣應增加葡萄品種，不要單押注在巨峰葡萄，所以合法引用安藝皇后葡萄供彰化農民栽種，習慣日本溫帶氣候的安藝皇后來到台灣長得不好，有種植的農家都是個位株數。

胡志豪說，彰化平原冬季溫度可下探10度以下，夏季可衝上35度以上，安藝皇后適合在攝氏25度至35度之間生長，怕冷又怕熱，怕風也怕雨，五年前他移入溫室種植，結果率仍不理想，就像得到公主病，他向台中區農業改良場請教，獲指導改良技術，到今年開花結果較穩定。

過去5年安藝皇后生長情形不佳，葡萄農二代胡志豪不斷投資改善栽種的軟硬體設施，累計至少賠本500萬元，賠到胡志豪的爸爸看不下去，問「要賠到什麼時候才收手？」今年葡萄能較穩定生長和結果，胡志豪很自豪努力有代價。