普發6000+搶疫後暑假商機！台中國際旅展今登場

隨著國際疫情逐漸解封，國內旅遊業者看好疫後暑假商機，以及國內普發6000元政策，2023 ATTA台中國際旅展今起一連四天在台中國際展覽館登場，邀集80家國內外旅遊、餐飲業者共200攤參展，交通部參山國家公園管理處也推出限量主題遊程二人同行6000元、竹竹苗觀光圈的限時產品優惠，以及商品一元競標及舞台送好禮等搶客。

台中市旅行商業同業公會說明，中台灣唯一公會主辦的春季專業指標場「2023 ATTA台中國際旅展」，睽違三年力邀長榮航空、可樂旅遊、五福旅遊、晴天旅遊重返台中旅展，日本自由行最低1萬1888起；因應解封後海外留遊學市場熱度，規劃海外留遊學主題專區。

台中市旅行商業同業公會指出，網美親子最愛主題樂園，包括嘉義佐登妮絲城堡、烏來雲仙樂園、小叮噹科學主題樂園也來搶攻暑假商機，高CP值五星餐券不容錯過，本次特別邀請潮港城、台中兆品酒店、台中金典酒店、女兒紅婚宴會館、美美心港式飲茶、一頭牛、八豆食府、王品系列(西堤/陶板屋)、漢來海港餐券、饗食天堂餐券等餐飲業者餐券61折起。

參山處長曹忠猷說，看好疫後及普發6000元政策，參山處推薦體驗全台獨有潮間帶海牛採蚵的遊程，包括與雄獅旅遊合作推出「與牛共舞」主題超值遊程，遊程內容加碼安排到鹿港老街品嚐知名小吃美食，參訪全台唯一玻璃建築媽祖廟，以及彰化百年扇形車庫導覽解說等，民眾只要購買1日遊折價200、2日遊折價1000元，並贈送參山好禮；另外，旅展期間舞台活動將限量推出2人同行只要6000元。