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可愛到融化！7-ELEVEN推「貓福珊迪軟萌系變裝集點」貓奴必收

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自4月19日起展開「貓福珊迪軟萌系變裝集點」，一系列可愛軟萌周邊讓人忍不住尖叫。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月19日起展開「貓福珊迪軟萌系變裝集點」，一系列可愛軟萌周邊讓人忍不住尖叫。圖／7-ELEVEN提供

貓奴們快集合！7-ELEVEN全店首度推出限定日本新興人氣肖像軟蓬蓬「mofusand貓福珊迪」，自4月19日起展開「貓福珊迪軟萌系變裝集點」，將無辜大眼的軟萌貓貓與食物、海洋生物結合，包括最具人氣的炸蝦貓貓、鯊魚貓等激萌款式，化身抱枕、玩偶、玻璃杯、購物袋、雨傘、手錶等居家、外出兩大系列周邊，可愛爆擊將一舉俘獲所有貓咪愛好者。4月19日下午3點起至4月23日推出「門市快閃購」，消費不限金額、結帳報手機號碼即可加購；集點活動自4月24日下午3點起開跑。

7-ELEVEN「貓福珊迪軟萌系變裝集點」居家系列首推超卡哇伊的「限量50公分大鯊魚造型抱枕」，門市快閃購消費不限金額加399元，4月24日下午3點起集滿6點加399元；「限量12吋絨毛玩偶」共有炸蝦款、鯊魚款，腳底還可看到貓貓的超萌粉紅小肉掌，門市快閃購消費不限金額每款加399元，4月24日下午3點起每款集滿6點加399元；「限量430ml玻璃杯」有鯨鯊帽、經典鯊魚、灰鯊帽等3款設計隨機出貨，印上mofusand貓咪的透明玻璃杯，搭配萌噠噠鯊魚裝設計，倒入牛奶、果汁、汽水等不同顏色的飲料更有樂趣，門市快閃購消費不限金額每個加99元，4月24日下午3點起每個集滿6點加99元；「限量碗盤餐具四件組」為造型簡約的日式餐具，增添用餐儀式感，共2款，門市快閃購消費不限金額每款加399元，4月24日下午3點起每款集滿6點加399元。

外出系列首推「限量野餐墊保冷袋25L」，大尺寸保冷袋，攤開可做野餐墊，共2款，門市快閃購消費不限金額每款加299元，4月24日下午3點起每款集滿6點加299元；外出超吸睛的「限量雙面購物袋＋13cm絨毛玩偶」為雙面設計，可隨喜好或穿搭轉換，可放文件或筆電，學生及上班族都適用，共2款，門市快閃購消費不限金額每款加399元，4月24日下午3點起每款集滿6點加399元；「限量自動開收晴雨傘」共2款，門市快閃購消費不限金額每款加299元，4月24日下午3點起每款集滿6點加299元；USB充電的「限量KINYO兩用涼風扇」門市快閃購消費不限金額加249元，4月24日下午3點起集滿6點加249元；「限量真皮變裝鯊GOTO手錶」搭配快拆深藍真皮皮革錶帶，門市快閃購消費不限金額加2,799元，4月24日下午3點起集滿6點加2,799元。

7-ELEVEN「貓福珊迪軟萌系變裝集點」，「限量50公分大鯊魚造型抱枕」，4月19日下午3點起至4月23日門市快閃購消費不限金額加399元，4月24日下午3點起集滿6點加399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓福珊迪軟萌系變裝集點」，「限量50公分大鯊魚造型抱枕」，4月19日下午3點起至4月23日門市快閃購消費不限金額加399元，4月24日下午3點起集滿6點加399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月19日起展開「貓福珊迪軟萌系變裝集點」，推出抱枕、玩偶、玻璃杯、購物袋、雨傘、手錶等居家、外出兩大系列周邊。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN自4月19日起展開「貓福珊迪軟萌系變裝集點」，推出抱枕、玩偶、玻璃杯、購物袋、雨傘、手錶等居家、外出兩大系列周邊。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「貓福珊迪軟萌系變裝集點」，「限量雙面購物袋＋13cm絨毛玩偶」共2款，4月19日下午3點起至4月23日門市快閃購消費不限金額每款加399元，4月24日下午3點起每款集滿6點加399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓福珊迪軟萌系變裝集點」，「限量雙面購物袋＋13cm絨毛玩偶」共2款，4月19日下午3點起至4月23日門市快閃購消費不限金額每款加399元，4月24日下午3點起每款集滿6點加399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓福珊迪軟萌系變裝集點」，「限量12吋絨毛玩偶」共有炸蝦款、鯊魚款，4月19日下午3點起至4月23日門市快閃購消費不限金額每款加399元，4月24日下午3點起每款集滿6點加399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓福珊迪軟萌系變裝集點」，「限量12吋絨毛玩偶」共有炸蝦款、鯊魚款，4月19日下午3點起至4月23日門市快閃購消費不限金額每款加399元，4月24日下午3點起每款集滿6點加399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓福珊迪軟萌系變裝集點」，「限量430ml玻璃杯」有鯨鯊帽、經典鯊魚、灰鯊帽等3款隨機出貨，4月19日下午3點起至4月23日門市快閃購消費不限金額每個加99元，4月24日下午3點起每個集滿6點加99元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓福珊迪軟萌系變裝集點」，「限量430ml玻璃杯」有鯨鯊帽、經典鯊魚、灰鯊帽等3款隨機出貨，4月19日下午3點起至4月23日門市快閃購消費不限金額每個加99元，4月24日下午3點起每個集滿6點加99元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓福珊迪軟萌系變裝集點」，「限量雙面購物袋＋13cm絨毛玩偶」共2款，4月19日下午3點起至4月23日門市快閃購消費不限金額每款加399元，4月24日下午3點起每款集滿6點加399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓福珊迪軟萌系變裝集點」，「限量雙面購物袋＋13cm絨毛玩偶」共2款，4月19日下午3點起至4月23日門市快閃購消費不限金額每款加399元，4月24日下午3點起每款集滿6點加399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓福珊迪軟萌系變裝集點」，「限量自動開收晴雨傘」共2款，4月19日下午3點起至4月23日門市快閃購消費不限金額每款加299元，4月24日下午3點起每款集滿6點加299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓福珊迪軟萌系變裝集點」，「限量自動開收晴雨傘」共2款，4月19日下午3點起至4月23日門市快閃購消費不限金額每款加299元，4月24日下午3點起每款集滿6點加299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店首度推出限定日本新興人氣肖像軟蓬蓬「mofusand貓福珊迪」，自4月19日起展開「貓福珊迪軟萌系變裝集點」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店首度推出限定日本新興人氣肖像軟蓬蓬「mofusand貓福珊迪」，自4月19日起展開「貓福珊迪軟萌系變裝集點」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓福珊迪軟萌系變裝集點」，「限量真皮變裝鯊GOTO手錶」4月19日下午3點起至4月23日門市快閃購消費不限金額加2,799元，4月24日下午3點起集滿6點加2,799元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓福珊迪軟萌系變裝集點」，「限量真皮變裝鯊GOTO手錶」4月19日下午3點起至4月23日門市快閃購消費不限金額加2,799元，4月24日下午3點起集滿6點加2,799元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓福珊迪軟萌系變裝集點」，「限量野餐墊保冷袋25L」共2款，4月19日下午3點起至4月23日門市快閃購消費不限金額每款加299元，4月24日下午3點起每款集滿6點加299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓福珊迪軟萌系變裝集點」，「限量野餐墊保冷袋25L」共2款，4月19日下午3點起至4月23日門市快閃購消費不限金額每款加299元，4月24日下午3點起每款集滿6點加299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓福珊迪軟萌系變裝集點」，「限量碗盤餐具四件組」共2款，4月19日下午3點起至4月23日門市快閃購消費不限金額每款加399元，4月24日下午3點起每款集滿6點加399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓福珊迪軟萌系變裝集點」，「限量碗盤餐具四件組」共2款，4月19日下午3點起至4月23日門市快閃購消費不限金額每款加399元，4月24日下午3點起每款集滿6點加399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓福珊迪軟萌系變裝集點」，「限量KINYO兩用涼風扇」4月19日下午3點起至4月23日門市快閃購消費不限金額加249元，4月24日下午3點起集滿6點加249元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓福珊迪軟萌系變裝集點」，「限量KINYO兩用涼風扇」4月19日下午3點起至4月23日門市快閃購消費不限金額加249元，4月24日下午3點起集滿6點加249元。圖／7-ELEVEN提供

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