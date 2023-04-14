可愛到融化！7-ELEVEN推「貓福珊迪軟萌系變裝集點」貓奴必收

貓奴們快集合！7-ELEVEN全店首度推出限定日本新興人氣肖像軟蓬蓬「mofusand貓福珊迪」，自4月19日起展開「貓福珊迪軟萌系變裝集點」，將無辜大眼的軟萌貓貓與食物、海洋生物結合，包括最具人氣的炸蝦貓貓、鯊魚貓等激萌款式，化身抱枕、玩偶、玻璃杯、購物袋、雨傘、手錶等居家、外出兩大系列周邊，可愛爆擊將一舉俘獲所有貓咪愛好者。4月19日下午3點起至4月23日推出「門市快閃購」，消費不限金額、結帳報手機號碼即可加購；集點活動自4月24日下午3點起開跑。

7-ELEVEN「貓福珊迪軟萌系變裝集點」居家系列首推超卡哇伊的「限量50公分大鯊魚造型抱枕」，門市快閃購消費不限金額加399元，4月24日下午3點起集滿6點加399元；「限量12吋絨毛玩偶」共有炸蝦款、鯊魚款，腳底還可看到貓貓的超萌粉紅小肉掌，門市快閃購消費不限金額每款加399元，4月24日下午3點起每款集滿6點加399元；「限量430ml玻璃杯」有鯨鯊帽、經典鯊魚、灰鯊帽等3款設計隨機出貨，印上mofusand貓咪的透明玻璃杯，搭配萌噠噠鯊魚裝設計，倒入牛奶、果汁、汽水等不同顏色的飲料更有樂趣，門市快閃購消費不限金額每個加99元，4月24日下午3點起每個集滿6點加99元；「限量碗盤餐具四件組」為造型簡約的日式餐具，增添用餐儀式感，共2款，門市快閃購消費不限金額每款加399元，4月24日下午3點起每款集滿6點加399元。