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新官上任！英倫時尚老牌新任創意總監駕到

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
dunhillk的2023春夏男裝廣告視覺，以「Pillars of Elegance」為主題，探討構建起永恆優雅的風格元素。圖／dunhill提供
dunhillk的2023春夏男裝廣告視覺，以「Pillars of Elegance」為主題，探討構建起永恆優雅的風格元素。圖／dunhill提供

時尚品牌的創意掌舵人、創意總監，常對設計的細節、整體的風格甚至是公關媒體效益，都帶有舉足輕重的影嚮力。歷峯集團（Richemont Group）旗下英倫時尚老牌dunhill宣布，將由Simon Holloway加入品牌創意總監一職、並已自即日起生效。

然而這趟上任並非憑空降落，先前Simon Holloway已經任職於Richemont Group內、擁有三張英國王室委任狀的James Purdey & Sons擔任創意總監，或可視為集團內品牌的平行位移。

dunhill執行長Laurent Malecaze指出，「Simon（Holloway）對品質與工藝的敏銳感知，以及對dunhill品牌調性的清晰認知與解讀，將促使品牌繼續革新，打造出雋永、實用、相得益彰的男士奢華單品。」而Simon Holloway自己本人也回應，很榮幸能被任命為dunhill創意總監，繼承創辦人Alfred Dunhill創造的豐富文化遺產。

1971年12月出生、現年52歲正值壯年的Simon Holloway，曾就讀金斯頓大學（Kingston University）時裝學院時裝設計專業，過往曾任職曾同時有過英倫女裝品牌Agnona與美國男裝品牌的經驗，涉獵範圍並涵蓋奢華成衣、服飾、鞋履、配件、香氛與家居系列設計，經歷相當完整，加上他現居倫敦、地緣與文化背景高度正確，如何將dunhill的英倫古典揉合當代思維？更格外令人好奇也期待。

從集團內其他品牌「轉調」的Simon Holloway，已正式成為dunhill品牌新任創意總監。圖／dunhill提供
從集團內其他品牌「轉調」的Simon Holloway，已正式成為dunhill品牌新任創意總監。圖／dunhill提供
dunhill年初時曾推出農曆新年的Archive Deco膠囊系列，帶來包含皮件、時裝、配件等限定商品，展現出嘗試向新世代靠攏的相對年輕設計風格。圖／dunhill提供（合成圖）
dunhill年初時曾推出農曆新年的Archive Deco膠囊系列，帶來包含皮件、時裝、配件等限定商品，展現出嘗試向新世代靠攏的相對年輕設計風格。圖／dunhill提供（合成圖）

品牌 總監

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