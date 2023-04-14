新官上任！英倫時尚老牌新任創意總監駕到
時尚品牌的創意掌舵人、創意總監，常對設計的細節、整體的風格甚至是公關媒體效益，都帶有舉足輕重的影嚮力。歷峯集團（Richemont Group）旗下英倫時尚老牌dunhill宣布，將由Simon Holloway加入品牌創意總監一職、並已自即日起生效。
然而這趟上任並非憑空降落，先前Simon Holloway已經任職於Richemont Group內、擁有三張英國王室委任狀的James Purdey & Sons擔任創意總監，或可視為集團內品牌的平行位移。
dunhill執行長Laurent Malecaze指出，「Simon（Holloway）對品質與工藝的敏銳感知，以及對dunhill品牌調性的清晰認知與解讀，將促使品牌繼續革新，打造出雋永、實用、相得益彰的男士奢華單品。」而Simon Holloway自己本人也回應，很榮幸能被任命為dunhill創意總監，繼承創辦人Alfred Dunhill創造的豐富文化遺產。
1971年12月出生、現年52歲正值壯年的Simon Holloway，曾就讀金斯頓大學（Kingston University）時裝學院時裝設計專業，過往曾任職曾同時有過英倫女裝品牌Agnona與美國男裝品牌的經驗，涉獵範圍並涵蓋奢華成衣、服飾、鞋履、配件、香氛與家居系列設計，經歷相當完整，加上他現居倫敦、地緣與文化背景高度正確，如何將dunhill的英倫古典揉合當代思維？更格外令人好奇也期待。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言