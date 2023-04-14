新官上任！英倫時尚老牌新任創意總監駕到

時尚品牌的創意掌舵人、創意總監，常對設計的細節、整體的風格甚至是公關媒體效益，都帶有舉足輕重的影嚮力。歷峯集團（Richemont Group）旗下英倫時尚老牌dunhill宣布，將由Simon Holloway加入品牌創意總監一職、並已自即日起生效。

然而這趟上任並非憑空降落，先前Simon Holloway已經任職於Richemont Group內、擁有三張英國王室委任狀的James Purdey & Sons擔任創意總監，或可視為集團內品牌的平行位移。

dunhill執行長Laurent Malecaze指出，「Simon（Holloway）對品質與工藝的敏銳感知，以及對dunhill品牌調性的清晰認知與解讀，將促使品牌繼續革新，打造出雋永、實用、相得益彰的男士奢華單品。」而Simon Holloway自己本人也回應，很榮幸能被任命為dunhill創意總監，繼承創辦人Alfred Dunhill創造的豐富文化遺產。