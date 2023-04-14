下殺4.9折起 苗栗苑裡「享沐時光」首推一泊二食優惠

2023ATTA台中國際旅展今天起在台中烏日展覽館熱鬧登場，隨著疫後時代邊境解放，國人出國旅遊人潮爆增，加上天氣回溫，溫泉業開始邁入泡湯淡季，苗栗縣苑裡鎮享沐時光莊園渡假酒店搶抓國民旅遊商機，首次推出一泊二食住宿券等的優惠專案，下殺4.9折起，是找便宜、搶優惠的最佳時機。

旅展期間，享沐時光莊園渡假酒店在住宿的部份，雅緻雙人房/雙床房(一泊一食)原價9680元/間，旅展優惠價4988元/間；和洋/日式客房(一泊一食)原價14080元/間，旅展優惠價6988元/間。雅緻雙人房/雙床房(一泊二食)原價11858元/間，旅展優惠價6388元/間；和洋/日式客房(一泊二食)原價17358元/間，旅展優惠價9388元/間。

餐券的部份，雙人套餐券(午餐/晚餐)原價2178元，旅展優惠價1588元；四人套餐券(午餐/晚餐)原價3278元，旅展優惠價2588元。泡湯用餐的部分，獨立湯屋+餐券湯屋原價2400元+雙人套餐2178元，旅展優惠價3388元。

酒店行銷公關部郭仲紋表示，此次旅展最吸睛的是享沐時光開幕以來首次推出一泊二食住宿券等新的專案販售，強攻國內旅遊市場，只有在旅展才能購買此專案，有效期1年，目前在官網與其他平台尚未有此專案的販售，所以喜歡一泊二食專案的旅人們可以在這次ATTA臺中旅展期間來搶首波優惠！。