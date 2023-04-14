快訊

羽球亞錦賽／戴資穎秀驚人腹肌照 將拚賽史首見紀錄

遺產私生子竟也能繼承！ 她曝二招：不給分財產要「這樣做」

質疑蔡英文「假博士」？彭文正遭起訴 告檢察官求償200萬判決出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

唯一和Rosé十指緊扣的那個男人 演繹COS新廣告帥度破表

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
名模Taemin Park與後起之秀的男模高野友吾共同詮釋COS夏日男裝迷你系列。圖／COS提供
名模Taemin Park與後起之秀的男模高野友吾共同詮釋COS夏日男裝迷你系列。圖／COS提供

H&M集團下高端定位的COS在這季推出男士夏日迷你系列，找來了韓裔名模Taemin Park來演繹形象廣告，展現了陽剛且不失質感的魅力，讓人眼睛為之一亮。

名模Taemin Park的代表作，就是與Blackpink成員Rosé一同出鏡Tiffany & Co.形象廣告，兩人不只有牽緊緊畫面，更有撫摸、拉手、牽起的瞬間，讓粉絲們好不羨慕，因此有了「唯一和Rosé十指緊扣的那個男人」的稱號。但Taemin Park的實力不容小覷，曾是ISABEL MARANT、AMI、BOSS、Hermès、LV等品牌大秀模特兒，更於2022年奪下亞洲模特兒大獎殊榮。此次，Taemin Park與後起之秀的男模高野友吾共同詮釋COS夏日男裝迷你系列，把時自在髦旅行的氛圍，發揮得淋漓盡致，帥氣十足。

名模Taemin Park與後起之秀的男模高野友吾共同詮釋COS夏日男裝迷你系列。圖／COS提供
名模Taemin Park與後起之秀的男模高野友吾共同詮釋COS夏日男裝迷你系列。圖／COS提供

COS夏日男裝迷你系列，以輕薄布料打造換季單品，喚起清新休閒的感受。穿搭方式維持輕盈感，利用中性色調與淡藍色調貫穿全系列，而且重點印花圖案的靈感也是來自水的流動。透別是使用亞麻與泡泡紗材質的服飾，在溫暖天氣裡穿搭也能輕鬆自在，特別適合夏季及旅行。

名模Taemin Park詮釋COS夏日男裝迷你系列形象廣告。圖／COS提供
名模Taemin Park詮釋COS夏日男裝迷你系列形象廣告。圖／COS提供

另外，UNIQLO以祈願和平為題，在去年首度推出PEACE FOR ALL UT系列，將所得部分捐助了需要協助的單位，受到消費者熱烈支持。今年UNIQLO延續同樣概念，找來網球傳奇費德勒、「米飛兔之父」Dick Bruna等人，化身設計師來創作系列T恤，讓善意的心得以延續。像是費德勒就以網球為概念，結合了「LOVE」字樣來設計，他提到多年來能從事熱愛的運動，感到非常幸福，「網球與和平都是因LOVE而生，我希望透過這個簡單的設計，提醒人們互相尊重是多麼重要」。

名模Taemin Park詮釋COS夏日男裝迷你系列形象廣告。圖／COS提供
名模Taemin Park詮釋COS夏日男裝迷你系列形象廣告。圖／COS提供

名模Taemin Park詮釋COS夏日男裝迷你系列形象廣告。圖／COS提供
名模Taemin Park詮釋COS夏日男裝迷你系列形象廣告。圖／COS提供

費德勒設計UNIQLO PEACE FOR ALL T恤，590元。圖／UNIQLO提供
費德勒設計UNIQLO PEACE FOR ALL T恤，590元。圖／UNIQLO提供

COS夏日男裝迷你系列涼鞋。圖／COS提供
COS夏日男裝迷你系列涼鞋。圖／COS提供

COS夏日男裝迷你系列襯衫。圖／COS提供
COS夏日男裝迷你系列襯衫。圖／COS提供

「米飛兔之父」Dick Bruna設計UNIQLO PEACE FOR ALL T恤，590元。圖／UNIQLO提供
「米飛兔之父」Dick Bruna設計UNIQLO PEACE FOR ALL T恤，590元。圖／UNIQLO提供

COS夏日男裝迷你系列T恤。圖／COS提供
COS夏日男裝迷你系列T恤。圖／COS提供

COS夏日男裝迷你系列漁夫帽。圖／COS提供
COS夏日男裝迷你系列漁夫帽。圖／COS提供

COS夏日男裝迷你系列襯衫。圖／COS提供
COS夏日男裝迷你系列襯衫。圖／COS提供

COS夏日男裝迷你系列休閒短褲。圖／COS提供
COS夏日男裝迷你系列休閒短褲。圖／COS提供

COS夏日男裝迷你系列休閒外套。圖／COS提供
COS夏日男裝迷你系列休閒外套。圖／COS提供

模特兒 廣告 H&M UNIQLO 費德勒 BLACKPINK

延伸閱讀

BLACKPINK Rosé被懷疑私人聚會染毒　YG娛樂怒發聲：準備法律訴訟

泰勒絲分手是因為她？網流傳BLACKPINK「Rosé詛咒」　合照過的幾乎都中

傳奇球王費德勒領路！攜手UNIQLO發掘不為人知的東京面貌

出席活動穿什麼？Lisa運動襪搭高跟鞋有巧思　Rosé素雅黑裙頭綁「這款」髮帶混搭受好評

相關新聞

高雄4家美食入選米其林指南 老饕哀怨以後更難吃到

今年度星級餐廳發布會之前，米其林4月公布7家台北、台中、台南與高雄新入選名單，高雄共有新興區「米院子油飯」、左營區「古家...

新官上任！英倫時尚老牌新任創意總監駕到

時尚品牌的創意掌舵人、創意總監，常對設計的細節、整體的風格甚至是公關媒體效益，都帶有舉足輕重的影嚮力。歷峯集團（Rich...

下殺4.9折起 苗栗苑裡「享沐時光」首推一泊二食優惠

2023ATTA台中國際旅展今天起在台中烏日展覽館熱鬧登場，隨著疫後時代邊境解放，國人出國旅遊人潮爆增，加上天氣回溫，溫...

唯一和Rosé十指緊扣的那個男人 演繹COS新廣告帥度破表

H&M集團下高端定位的COS在這季推出男士夏日迷你系列，找來了韓裔名模Taemin Park來演繹形象廣告，展現了陽剛且不失質感的魅力，讓人眼睛為之一亮。

博客來「寵愛計畫」6000放大回饋 小七取貨送CITY CAFE

博客來母親節優惠來了，即日起至4月30日推出「寵愛計畫」，活動主打美妝、家電、美食、保健、家居生活、服飾配件，獨家限定優...

2000 日幣大放送 4月去日本吃肉喝酒

有鑒於國人赴日旅遊，享用美食為一大重點，服務觸角也延伸到日本的都會享樂預訂平台 FunNow 特別推出「肉食節」活動，4...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦