唯一和Rosé十指緊扣的那個男人 演繹COS新廣告帥度破表

H&M集團下高端定位的COS在這季推出男士夏日迷你系列，找來了韓裔名模Taemin Park來演繹形象廣告，展現了陽剛且不失質感的魅力，讓人眼睛為之一亮。

名模Taemin Park的代表作，就是與Blackpink成員Rosé一同出鏡Tiffany & Co.形象廣告，兩人不只有牽緊緊畫面，更有撫摸、拉手、牽起的瞬間，讓粉絲們好不羨慕，因此有了「唯一和Rosé十指緊扣的那個男人」的稱號。但Taemin Park的實力不容小覷，曾是ISABEL MARANT、AMI、BOSS、Hermès、LV等品牌大秀模特兒，更於2022年奪下亞洲模特兒大獎殊榮。此次，Taemin Park與後起之秀的男模高野友吾共同詮釋COS夏日男裝迷你系列，把時自在髦旅行的氛圍，發揮得淋漓盡致，帥氣十足。

名模Taemin Park與後起之秀的男模高野友吾共同詮釋COS夏日男裝迷你系列。圖／COS提供

COS夏日男裝迷你系列，以輕薄布料打造換季單品，喚起清新休閒的感受。穿搭方式維持輕盈感，利用中性色調與淡藍色調貫穿全系列，而且重點印花圖案的靈感也是來自水的流動。透別是使用亞麻與泡泡紗材質的服飾，在溫暖天氣裡穿搭也能輕鬆自在，特別適合夏季及旅行。

名模Taemin Park詮釋COS夏日男裝迷你系列形象廣告。圖／COS提供

另外，UNIQLO以祈願和平為題，在去年首度推出PEACE FOR ALL UT系列，將所得部分捐助了需要協助的單位，受到消費者熱烈支持。今年UNIQLO延續同樣概念，找來網球傳奇費德勒、「米飛兔之父」Dick Bruna等人，化身設計師來創作系列T恤，讓善意的心得以延續。像是費德勒就以網球為概念，結合了「LOVE」字樣來設計，他提到多年來能從事熱愛的運動，感到非常幸福，「網球與和平都是因LOVE而生，我希望透過這個簡單的設計，提醒人們互相尊重是多麼重要」。

名模Taemin Park詮釋COS夏日男裝迷你系列形象廣告。圖／COS提供

名模Taemin Park詮釋COS夏日男裝迷你系列形象廣告。圖／COS提供

費德勒設計UNIQLO PEACE FOR ALL T恤，590元。圖／UNIQLO提供

COS夏日男裝迷你系列涼鞋。圖／COS提供

COS夏日男裝迷你系列襯衫。圖／COS提供

「米飛兔之父」Dick Bruna設計UNIQLO PEACE FOR ALL T恤，590元。圖／UNIQLO提供

COS夏日男裝迷你系列T恤。圖／COS提供

COS夏日男裝迷你系列漁夫帽。圖／COS提供

COS夏日男裝迷你系列襯衫。圖／COS提供

COS夏日男裝迷你系列休閒短褲。圖／COS提供