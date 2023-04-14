「2023港澳米其林指南」必比登出爐！船記等6間新上榜

《香港澳門米其林指南2023》在4月26日以實體形式舉行典禮之前，率先發表今年指南的必比登推介（Bib Gourmand）名單。今年共72間港澳店家入選，其中65間在香港，7間在澳門；6間全新上榜店家則全數在香港。

必比登推介的是「物有所值」的美食，這意味著消費者能以港幣或澳幣400元（約合台幣1500元）以下的價位，吃到有水準的三道菜（不含飲料），向來十分受到民眾青睞。米其林指南國際總監Gwendal Poullennec表示：「自《香港澳門米其林指南》於2008年首度發布以來，我們見證著本地餐飲業的空前發展及蛻變。入選必比登推介名單的店家數目由最初的26間跳升至72間，增長接近3倍。」

今年6間新入選必比登推介名單的香港店家分別是以魚麵聞名的「魚事者（北角）」、主打懷舊及創新小吃的「西關老祖」、泰式餐廳「Saya」、主打懷舊經典粵菜的「船記」、「兩姊妹涼皮有限公司（太子）」、提供上海和四川經典菜餚的「一家」。

「魚事者（北角）」位於香港北角宏安道，提供多款以魚為主角的創意菜色，包括用魚皮模仿墨西哥玉米片、泰式蝦頭油炸蝦球魚麵撈等，都令米其林評審員津津樂道。

「西關老祖」位於香港佐敦文苑街，是僅供外賣的店舖，米其林評審員特別推薦西關瀨粉配黑毛豬油渣、炸黑毛豬肉粽與爆炒XO醬蘿蔔糕。

泰式餐廳「Saya」開在香港大角咀嘉善街，主打泰國東北部的依善傳統美食，米其林評審員推薦的是泰北咖喱金麵與炭火鹽燒魚。「炭火鹽燒魚將全魚以鹽包覆，配搭香茅和斑蘭燒製，佐以生菜、米粉和秘製醬汁享用，風味十足」

2021年底開業的「船記」，位於香港灣仔船街，供應點心、燒味和懷舊手工菜等經典粵菜。米其林評審員將和哥叉燒列為必點，「選用上乘的脢頭肉製作，肥瘦得宜。」

「兩姊妹涼皮有限公司（太子）」主打麻辣涼皮和小食，搭配涼皮的辣椒醋是以自家配方秘製，深受民眾喜愛。