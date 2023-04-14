聽新聞
test
0:00 / 0:00

「2023港澳米其林指南」必比登出爐！船記等6間新上榜

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「魚事者（北角）」的炸魚皮（左）及「西關老祖」的西關瀨粉。圖／摘自米其林官網。
「魚事者（北角）」的炸魚皮（左）及「西關老祖」的西關瀨粉。圖／摘自米其林官網。

香港澳門米其林指南2023》在4月26日以實體形式舉行典禮之前，率先發表今年指南的必比登推介（Bib Gourmand）名單。今年共72間港澳店家入選，其中65間在香港，7間在澳門；6間全新上榜店家則全數在香港。

必比登推介的是「物有所值」的美食，這意味著消費者能以港幣或澳幣400元（約合台幣1500元）以下的價位，吃到有水準的三道菜（不含飲料），向來十分受到民眾青睞。米其林指南國際總監Gwendal Poullennec表示：「自《香港澳門米其林指南》於2008年首度發布以來，我們見證著本地餐飲業的空前發展及蛻變。入選必比登推介名單的店家數目由最初的26間跳升至72間，增長接近3倍。」

今年6間新入選必比登推介名單的香港店家分別是以魚麵聞名的「魚事者（北角）」、主打懷舊及創新小吃的「西關老祖」、泰式餐廳「Saya」、主打懷舊經典粵菜的「船記」、「兩姊妹涼皮有限公司（太子）」、提供上海和四川經典菜餚的「一家」。

「魚事者（北角）」位於香港北角宏安道，提供多款以魚為主角的創意菜色，包括用魚皮模仿墨西哥玉米片、泰式蝦頭油炸蝦球魚麵撈等，都令米其林評審員津津樂道。

「西關老祖」位於香港佐敦文苑街，是僅供外賣的店舖，米其林評審員特別推薦西關瀨粉配黑毛豬油渣、炸黑毛豬肉粽與爆炒XO醬蘿蔔糕。

泰式餐廳「Saya」開在香港大角咀嘉善街，主打泰國東北部的依善傳統美食，米其林評審員推薦的是泰北咖喱金麵與炭火鹽燒魚。「炭火鹽燒魚將全魚以鹽包覆，配搭香茅和斑蘭燒製，佐以生菜、米粉和秘製醬汁享用，風味十足」

2021年底開業的「船記」，位於香港灣仔船街，供應點心、燒味和懷舊手工菜等經典粵菜。米其林評審員將和哥叉燒列為必點，「選用上乘的脢頭肉製作，肥瘦得宜。」

「兩姊妹涼皮有限公司（太子）」主打麻辣涼皮和小食，搭配涼皮的辣椒醋是以自家配方秘製，深受民眾喜愛。

「一家」位於香港筲箕灣道，米其林評審員特別推薦七里莊酒糟醉雞、紅油抄手、水煮魚片，還有現點現做的高力芒果奶黃。

「兩姊妹涼皮有限公司（太子）」的涼皮（左）及「一家」的高力芒果奶黃。圖／摘自米其林官網。
「兩姊妹涼皮有限公司（太子）」的涼皮（左）及「一家」的高力芒果奶黃。圖／摘自米其林官網。
「Saya」的泰北咖哩金麵（左，©Engune Chan/Saya）及「船記」的和哥叉燒。圖／摘自米其林官網。
「Saya」的泰北咖哩金麵（左，©Engune Chan/Saya）及「船記」的和哥叉燒。圖／摘自米其林官網。

香港 米其林 必比登

延伸閱讀

陸女搭港鐵被絆倒導致流血嘆港女好冷漠 結局卻超暖心

台移民政策緊縮、陸方釋利多 港生來台讀大學高峰已過

「米其林指南」4月新入選 高雄廖記米糕、古家海鮮入列

必比登滷味攤遭擺金童玉女逼讓位 求償183萬獲賠30萬

相關新聞

「2023港澳米其林指南」必比登出爐！船記等6間新上榜

《香港澳門米其林指南2023》在4月26日以實體形式舉行典禮之前，率先發表今年指南的必比登推介（Bib Gourmand...

融合客家精神與法料神髓 「CEO 1950」春季新菜登場

天氣回暖，來自苗栗銅鑼的「CEO 1950 總裁藝文空間」主廚張億興（Jackie Chang），融合客家料理的精髓與在...

迷你裙之母RIP！時尚設計師Mary Quant辭世享耆壽93歲

根據BBC報導，曾被譽為「迷你裙重要推手」、並有「60年代高街（high street）時尚先鋒」之稱的時尚設計師Mar...

曾被香奈兒罵噁心 「迷你裙之母」瑪莉官93歲辭世

英國媒體今天報導，英國時尚設計師、「迷你裙之母」瑪莉官（Mary Quant）今天上午在家中辭世，享壽９３歲。台北市立美...

富藝斯日內瓦鐘表春拍今起登台預展 百達翡麗2499領銜

國際拍賣行富藝斯的鐘表部門（Phillips in Association with Bacs & Russo ）於20...

伯爵、積家長項鍊珠寶表懷舊優雅 再現1920老派時髦

當智慧型手機出現在之後，手表就和時間的功能漸行漸遠，反而更多時候成為裝飾、風格、收藏的玩物。除了手表、懷表、座鐘之外，優...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦