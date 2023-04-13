融合客家精神與法料神髓 「CEO 1950」春季新菜登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
青醬／米豆／玫瑰鴨。圖／CEO 1950 總裁藝文空間提供。
青醬／米豆／玫瑰鴨。圖／CEO 1950 總裁藝文空間提供。

天氣回暖，來自苗栗銅鑼的「CEO 1950 總裁藝文空間」主廚張億興（Jackie Chang），融合客家料理的精髓與在法國巴黎一星餐廳Alliance及其餐酒館Affinité所習得的料理概念，玩轉法國經典菜色，獻上全新春季菜單。

前菜「梅乾菜／肉派」遵從法式傳統做法，將前腿肉以五香粉、杜松子、荳蔻與干邑白蘭地醃製做成絞肉，再拌入切碎的梅乾菜，讓其天然的鹹味與酸香適度帶出油脂的甜味，加上以鹽醃製，並用百里香、迷迭香一同烹煮的鴨肝、雞蛋等餡料，成為「最具客家精神的法式肉派」。

「青醬／米豆／玫瑰鴨」這道菜的鴨胸，嫩煎至五分熟，別出心裁以松子、九層塔製作青醬，再加上客家傳統米豆醬調製，取代法式鴨胸料理常見佐以香橙、莓果類等酸甜醬汁處理方式，竟然意外對味。

「蔥／軟絲／豬」堪稱「客家小炒」2.0 版，使用屏東大麥豬三層肉以橄欖油、百里香低溫63度烹煮12小時，再將豬皮去除風乾一晚，再將其煎至酥脆，製程須得花上兩天。軟絲細切紋路後板煎，其餘的觸鬚、鰭等打成醬，抹平烘乾後油炸成脆片；醬汁以宜蘭三星蔥炒過後加上米酒後收乾，再加進乾魷魚熬煮，提煉出「客家小炒」最精華的風味。

甜點「清酒／巴巴／桂花釀」靈感來自於經典法式甜點「巴巴」（Baba)，張億興以客家南庄的桂花釀與清酒調製成清甜的糖水，取代法國傳統配方裡的蘭姆酒，吸飽酒液的蛋糕體濕潤香甜，搭以清酒製作的香緹奶油與新鮮枇杷，將醇厚化為淡雅，餘韻無窮。

「CEO 1950 總裁藝文空間」春季菜單即日供應，午間套餐價格為台幣1,280 元起（視主餐而定） +10% ；晚間套餐為台幣 2580元起（視主餐而定）+10% 。

清酒／巴巴／桂花釀。圖／CEO 1950 總裁藝文空間提供。
清酒／巴巴／桂花釀。圖／CEO 1950 總裁藝文空間提供。
梅乾菜／肉派。圖／CEO 1950 總裁藝文空間提供。
梅乾菜／肉派。圖／CEO 1950 總裁藝文空間提供。
蔥／軟絲／豬。圖／CEO 1950 總裁藝文空間提供。
蔥／軟絲／豬。圖／CEO 1950 總裁藝文空間提供。

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