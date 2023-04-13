富藝斯日內瓦鐘表春拍今起登台預展 百達翡麗2499領銜

國際拍賣行富藝斯的鐘表部門（Phillips in Association with Bacs & Russo ）於2021至2022年創下全球鐘錶拍賣100%全數成交之傲人佳績，並於2022年以2.27億美元全年總成交額創鐘表拍賣史上最強年度成交。備受矚目的2023年度全球鐘表拍賣，即將於5月13至14日由日內瓦的「名表薈萃:日內瓦 XVII」春季拍賣揭開序幕。 焦點拍品並於4月14至15日巡迴至富藝斯台北辦事處舉辦拍前預展，包括領銜此場拍賣的百達翡麗型號2499第二代玫瑰金腕表，以及鐘表界傳奇人物Jean-Claude Biver創立同名品牌的首款時計；部分6月紐約鐘表春拍拍品亦於此期間登台展出。

萬年曆計時是百達翡麗（Patek Philippe）自20世紀中期開始持續生產至今始終沒有中斷的複雜功能款式，最受藏家珍視的型號2499本季有數枚腕表上拍，其中包含一枚源自原藏家家族的第一代黃金腕表，以及原為賓尼兔（Bugs Bunny）和達菲鴨（Daffy Duck）美國聲優梅爾布蘭克（Mel Blanc）珍藏的第三代型號2499。而產量特別珍稀的玫瑰金款式，本季有一枚1953年的第二代表款上拍，是目前上出現過的8枚玫瑰金款之一，估價150萬瑞郎起。

勞力士骨董表本季最受矚目的是一款型號6270的Daytona手上鍊黃金腕表，滿鑽表盤是1980年代出現最早出現的珠寶運動表款，當時為中東客戶訂製，據聞僅生產10只。此次來台展出的勞力士拍品焦點之一，則是一款配備原裝保證書、吊牌、天文台證書、狀態如初的型號6541 Milgauss抗磁腕表，猶如被保存在時空膠囊至今，估價約50瑞郎起。