伯爵、積家長項鍊珠寶表懷舊優雅 再現1920老派時髦

當智慧型手機出現在之後，手表就和時間的功能漸行漸遠，反而更多時候成為裝飾、風格、收藏的玩物。除了手表、懷表、座鐘之外，優雅修長的「項鍊表」也在近日「鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders）表展上成為顯學，帶來閃耀、搖擺、帶有派對社交聯想的優雅時光。

項鍊表的精髓之一，有點雷同長洋裝上的皺褶與裙襬，當身體自然行走時、項鍊隨著身體的律動，搖曳生姿，而積家（Jaeger-LeCoultre）的Reverso Secret Necklace翻轉項鍊，正捕捉到了那份輕巧律動。36.78 x 18 x 9.51毫米的玫瑰金表殼內乘載了積家自製的846型手動上鍊機械機芯，因此讓項鍊也能辨識時間。但真正的精粹之處還在於纖細的玫瑰金項鍊與流蘇：整只珠寶共鑲嵌3,000多顆鑽石；同時一旦將表殼翻轉的同時，時間不僅可以隱蔽，更展現出1920年代裝飾藝術風格的高度對稱性，並將為限量生產。