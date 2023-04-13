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伯爵、積家長項鍊珠寶表懷舊優雅 再現1920老派時髦

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
積家（Jaeger-LeCoultre）的Reverso Secret Necklace翻轉項鍊，在玫瑰金表殼內乘載了積家自製的846型手動上鍊機械機芯，因此讓項鍊也能辨識時間。圖／積家表提供
積家（Jaeger-LeCoultre）的Reverso Secret Necklace翻轉項鍊，在玫瑰金表殼內乘載了積家自製的846型手動上鍊機械機芯，因此讓項鍊也能辨識時間。圖／積家表提供

當智慧型手機出現在之後，手表就和時間的功能漸行漸遠，反而更多時候成為裝飾、風格、收藏的玩物。除了手表、懷表、座鐘之外，優雅修長的「項鍊表」也在近日「鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders）表展上成為顯學，帶來閃耀、搖擺、帶有派對社交聯想的優雅時光。

項鍊表的精髓之一，有點雷同長洋裝上的皺褶與裙襬，當身體自然行走時、項鍊隨著身體的律動，搖曳生姿，而積家（Jaeger-LeCoultre）的Reverso Secret Necklace翻轉項鍊，正捕捉到了那份輕巧律動。36.78 x 18 x 9.51毫米的玫瑰金表殼內乘載了積家自製的846型手動上鍊機械機芯，因此讓項鍊也能辨識時間。但真正的精粹之處還在於纖細的玫瑰金項鍊與流蘇：整只珠寶共鑲嵌3,000多顆鑽石；同時一旦將表殼翻轉的同時，時間不僅可以隱蔽，更展現出1920年代裝飾藝術風格的高度對稱性，並將為限量生產。

除此之外，項鍊表本身的另一個美學賞玩重點，更在於項鍊本身的工藝結構，原本專精於黃金工藝的伯爵（PIAGET）便巧手將「宮廷式雕刻」從平面運用到立體的玫瑰金鍊條上，經過雕刻、加工修飾後的玫瑰金鍊條，除了在項鍊末端擁有鑲嵌鑽石的短流蘇，橢圓形的表殼再經過鑽石鑲嵌、扭索紋飾。黃金在每一個角度、每一個折射都僵硬射出華美的光彩，讓她的配戴者隨身自帶氣場，擁有一段不經修飾、混然天成的金色美妙時光。

Reverso Secret Necklace翻轉項鍊共鑲嵌3,000多顆鑽石，更展現出1920年代裝飾藝術風格的高度對稱性，並將為限量生產。 圖／積家表提供
Reverso Secret Necklace翻轉項鍊共鑲嵌3,000多顆鑽石，更展現出1920年代裝飾藝術風格的高度對稱性，並將為限量生產。 圖／積家表提供
Swinging Sautoir 18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石項鍊表，石英機芯，18K玫瑰金、鑲嵌單顆枕型切割鑽石重約0.45克拉、532顆圓形切割鑽石總重約5.97克拉，價格店洽。圖／伯爵提供
Swinging Sautoir 18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石項鍊表，石英機芯，18K玫瑰金、鑲嵌單顆枕型切割鑽石重約0.45克拉、532顆圓形切割鑽石總重約5.97克拉，價格店洽。圖／伯爵提供
專精於黃金工藝的伯爵（PIAGET）便巧手將「宮廷式雕刻」從平面運用到立體的玫瑰金鍊條，展現出金黃色的工藝之美。圖／伯爵提供
專精於黃金工藝的伯爵（PIAGET）便巧手將「宮廷式雕刻」從平面運用到立體的玫瑰金鍊條，展現出金黃色的工藝之美。圖／伯爵提供

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