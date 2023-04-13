阿根廷「安地斯．台階酒莊」換新裝 全新年份正式抵台
阿根廷「安地斯．台階酒莊」2023 年正式換上全新包裝視覺與命名，全新的環繞式標籤從正面360度延伸至背面，展現安地斯山脈的綿延山鋒，瓶標上精緻的山脈燙金及壓紋處理，展現美洲第一高峰的宏觀與細緻。新年份典藏夏多內 2022年與典藏馬爾貝紅酒 2021年也正式抵台，呈現濃郁、芬芳明亮且優雅的風味。
2018年獲得阿根廷年度最佳酒莊的「安地斯．台階酒莊」，座落於阿根廷安地斯這座偉大山脈；甫獲《The Drink Business》雜誌「世界百大釀酒師 （The Master Winemakers 100）」肯定的總製酒師Hervé Birnie-Scott ，以純熟的技法和對這塊產區的熱愛，堅持以永續向世界展現安地斯山的風味。酩悅軒尼詩台灣分公司董事長江岳昀表示：「我們將這份初心——安地斯山，與台階酒莊一同作為全新品牌視覺溝通主軸，強調安地斯山脈高海拔賦予酒款新鮮、層次及醞釀山之魔力的美味奇蹟，形構出高海拔葡萄園的品牌故事。」
「安地斯．台階酒莊」典藏夏多內 2022年份嚴選莊園最佳的 Uco Vally 法定區域中三個高海拔葡萄園、融合十個以上的優質地塊，讓此款典藏夏多內白酒，兼具清新果香與入口複雜度的細膩滋韻。典藏馬爾貝紅酒 2021年黑色莓果果香集中，帶點花果香調與清爽口感，令人直接聯想到美式炭烤豬肋排，有大口喝酒吃肉的渴望感。
為呈現山林之美，品牌與「台灣368」首度合作開創登山團，打造最佳野外生活體驗，以近期當紅的阿里山眠月線設計的安地斯．台階品「酩」月線，將於6月開團，穿梭在森林鐵道秘境、營火相圍品酩著「安地斯．台階酒莊」典藏馬爾貝紅酒 2021年份（Reserva Malbec），體驗眠於月下的浪漫。詳細資訊請參考「台灣368」官網 https://www.taiwan368368.com.tw/ ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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