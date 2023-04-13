快訊

霧煞煞！大陸2單位公布禁航區時間不一致 交通部解答原因

阿根廷「安地斯．台階酒莊」換新裝 全新年份正式抵台

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「安地斯．台階酒莊」2023 年正式換上全新包裝視覺與命名，全新的環繞式標籤從正面360度延伸至背面，展現安地斯山脈的綿延山鋒。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「安地斯．台階酒莊」2023 年正式換上全新包裝視覺與命名，全新的環繞式標籤從正面360度延伸至背面，展現安地斯山脈的綿延山鋒。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

阿根廷「安地斯．台階酒莊」2023 年正式換上全新包裝視覺與命名，全新的環繞式標籤從正面360度延伸至背面，展現安地斯山脈的綿延山鋒，瓶標上精緻的山脈燙金及壓紋處理，展現美洲第一高峰的宏觀與細緻。新年份典藏夏多內 2022年與典藏馬爾貝紅酒 2021年也正式抵台，呈現濃郁、芬芳明亮且優雅的風味。

2018年獲得阿根廷年度最佳酒莊的「安地斯．台階酒莊」，座落於阿根廷安地斯這座偉大山脈；甫獲《The Drink Business》雜誌「世界百大釀酒師 （The Master Winemakers 100）」肯定的總製酒師Hervé Birnie-Scott ，以純熟的技法和對這塊產區的熱愛，堅持以永續向世界展現安地斯山的風味。酩悅軒尼詩台灣分公司董事長江岳昀表示：「我們將這份初心——安地斯山，與台階酒莊一同作為全新品牌視覺溝通主軸，強調安地斯山脈高海拔賦予酒款新鮮、層次及醞釀山之魔力的美味奇蹟，形構出高海拔葡萄園的品牌故事。」

「安地斯．台階酒莊」典藏夏多內 2022年份嚴選莊園最佳的 Uco Vally 法定區域中三個高海拔葡萄園、融合十個以上的優質地塊，讓此款典藏夏多內白酒，兼具清新果香與入口複雜度的細膩滋韻。典藏馬爾貝紅酒 2021年黑色莓果果香集中，帶點花果香調與清爽口感，令人直接聯想到美式炭烤豬肋排，有大口喝酒吃肉的渴望感。

為呈現山林之美，品牌與「台灣368」首度合作開創登山團，打造最佳野外生活體驗，以近期當紅的阿里山眠月線設計的安地斯．台階品「酩」月線，將於6月開團，穿梭在森林鐵道秘境、營火相圍品酩著「安地斯．台階酒莊」典藏馬爾貝紅酒 2021年份（Reserva Malbec），體驗眠於月下的浪漫。詳細資訊請參考「台灣368」官網 https://www.taiwan368368.com.tw/ ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

為打造最佳野外生活體驗，品牌與「台灣368」首度合作開創登山團。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
為打造最佳野外生活體驗，品牌與「台灣368」首度合作開創登山團。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「安地斯．台階酒莊」典藏夏多內 2022年份，建議零售價960元。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「安地斯．台階酒莊」典藏夏多內 2022年份，建議零售價960元。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「安地斯．台階酒莊」典藏馬爾貝紅酒 2021年份，建議零售價960元。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「安地斯．台階酒莊」典藏馬爾貝紅酒 2021年份，建議零售價960元。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

紅酒 阿根廷

延伸閱讀

吃得到黑鮪大腹！日本橋海鮮丼新菜登場　還有帝王蟹鍋

婦人匯一百四十多萬收藏紅酒 南警勸阻保住血汗錢

資策會與阿根廷軟體產業協會簽署MOU 開拓南美洲市場商機

僑委會副委員長阮昭雄疫後訪南美洲 聆聽僑界聲音

相關新聞

花漾鮮肉看了好療癒！當紅OZONE新照曝光 用香味勾人

近期大勢男團OZONE，剛發新專輯以及準備出道演唱會的行程，而他們又有最新形象照曝光，為嬌蘭拍攝「花草水語淡香水 - 盛...

阿根廷「安地斯．台階酒莊」換新裝 全新年份正式抵台

阿根廷「安地斯．台階酒莊」2023 年正式換上全新包裝視覺與命名，全新的環繞式標籤從正面360度延伸至背面，展現安地斯山...

Lisa代言寶格麗疊戴超有型 手上這戒指竟耗時2年開發

義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI），向來勇於大膽創新，經典設計隨時代蛻變、引領時代趨勢。2023年，旗下最經典的兩大...

World Class世界冠軍訪台 用蘇格登醇金13年調出新風味

來自挪威的2022年World Class世界頂尖調酒大賽冠軍Adrián Michalčík，受帝亞吉歐之邀，展開為期...

跟著金鍾仁、崔然竣去旅行？精品登機箱台北台中搶先賣

國境之門從去年開啟，至今「下一趟要去哪裡旅行？」已經成為每個人生活中的最大樂趣之一，而一「卡」有形的行李箱更是旅行的最佳...

喝水好幫手 膳魔師首款電熱水壺超時尚 Bongcom瞬熱飲水機智慧加分

在保溫杯瓶、鍋具市場佔有一席之地的THERMOS膳魔師，宣布首度進軍小家電市場，推出英倫時尚風格小家電系列新品，以單身、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦